Je t’aime auf dem Teller: In diesen Restaurants auf Mallorca gibt es spezielle Menüs zum Valentinstag

Es ist ein besonderer Tag, dem man sich kaum entziehen kann: der Valentinstag am 14. Februar. Blumen, Parfum, Herzen oder Schmuck gehören zu den klassischen Geschenken. Ein romantisches Dinner zu Hause – selbst gekocht oder bestellt, etwa bei Privatkoch Metus, den wir vor einer Woche hier vorstellten – krönt den Abend. Alternativ lockt ein Besuch im schicken Restaurant. Hier eine Auswahl an Restaurant- und Kochempfehlungen.

Selbst gekochtes Liebesdinner

Wer als Hobbykoch selbst Hand anlegt, sollte auf aphrodisierende, also anregende Zutaten setzen. Diese können verführen, die Lust steigern, den Körper beleben und die Sinne für erotische Stunden öffnen – durch ihren Duft, ihre Inhaltsstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe oder Eiweiße sowie durch die Reizung bestimmter Organe. Der Begriff geht auf Aphrodite, die griechische Göttin der Schönheit, zurück. Mit ihr verknüpft ist auch die Auster, die wohl bekannteste aphrodisierende Delikatesse. Der Legende nach entstieg Aphrodite einer eiweiß-, phosphor- und zinkreichen Auster dem Meer und gebar Eros, den Gott der Liebe.

Als anregend gelten Gewürze und Kräuter wie Ingwer, Knoblauch, Petersilie, Muskat, Chili, Thymian, Anis, Safran, Liebstöckel, Vanille und Zimt. Bei den Gemüsen zählen Tomaten, Erbsen und Sellerie dazu. Auch Pinienkerne, Mandeln, Pistazien, Walnüsse, Sonnenblu- men- oder Kürbiskerne sowie Honig entfalten ihre Wirkung. Und schließlich Schokolade und Kakao: Ihr Wirkstoff Phenylethylamin wirkt Adrenalin-ähnlich und gehört zu den Endorphinen. Nicht zuletzt spielt auch die Farbe Rot eine Rolle.

Botànic

Im Restaurant Botànic im Hotel Can Bordoy in Palmas Lonja-Viertel hat man seine Hausaufgaben gemacht. Das Menü „Route der Leidenschaft“ vereint zahlreiche Aphrodisiaka und rote optische Akzente: Austern mit Rote-Bete-Creme, Sellerie-Cannelloni mit Pilzen und Vanille, Salat-Taco mit Hummer, Rinderfilet mit roten Früchten und Kakao, Erdbeeren mit grünem Pfeffer sowie ein Schokoladenherz mit Vanilleeis. Der Preis für acht Gänge inklusive „Lovers Cocktail“ beträgt 85 Euro, die Wein- und Sektbegleitung kostet 45 Euro extra. Serviert wird das Menü vom 13. bis 15. Februar.

Infos: eatbotanic.com

Mar de Nudos

Direkt am Hafen von Palma liegen das Mar de Nudos und das Nudos Atelier. Dort wird am 14. Februar ein Vier-Gang-Dinner serviert, begleitet von einem DJ, Livemusik, Sängern und Tänzern. Nach einem „Red Light“-Begrüßungscocktail folgen Texturen von Lachs und mariniertem Zackenbarsch mit Pilzen, Bacon-Chips und weißer Zwiebelsuppe, danach ein Rote-Bete-Risotto mit Gorgonzola-Creme, Walnüssen und Balsamico. Als Hauptgang stehen zur Wahl Wolfsbarschfilet mit weißer Spargelsuppe, Erbsenpüree und Paprika oder ein Angus-Rinderfilet mit Spinatcreme, Fondantkartoffel und Senf-Pernod-Demi-glace. Ein Dessert darf natürlich nicht fehlen. Der Preis beträgt 120 Euro.

Infos: mardenudos.com

Es Moli d’es Comte

Günstiger wird es in Establiments im Event-Restaurant Es Molí d’es Comte. Ihre Valentinsveranstaltung am 13. und 14. Februar, jeweils ab 20.30 Uhr, ist seit zehn Jahren beliebt, die Plätze sind begehrt. Ein bekannter spanischer DJ präsentiert die Hits der 90er-Jahre. Gegessen wird Lachsfilet mit Sekt und Garnelen, Ananas-Sorbet, iberisches Schweinefilet mit Pedro-Ximénez-Sauce und Gemüse sowie ein Dessert. Im Preis von 65 Euro sind Wasser, Kaffee, Sekt und Wein inbegriffen. Infos: molidescomte.com

Calma y Caos

Ebenfalls in Palma nahe der Avenidas befindet sich das Calma y Caos. Hier hat man sich wirklich etwas Spezielles ausgedacht. Eine Liebesgeschichte als Zehn-Gang-Menü – von der ersten Begegnung über den ersten Kuss und Spaziergänge im Abendlicht bis hin zu Momenten der Zärtlichkeit. Tolle Idee! Dahinter verbergen sich köstliche kreative Gerichte, die auch optisch eine Augenweide sind wie Windbeutel, gefüllt mit Manchego-Mousse und Mango-Creme, marinierte Lachswürfel auf Rote-Bete-Vichyssoise, Pistaziencreme und Lachskaviar, knusprige Apfel- und Foie-gras-Bonbons mit Inselkäse-Vinaigrette, bei Niedrigtemperatur gegarte Spanferkel-Terrine mit Granatapfelsauce und knuspriger Schwarte oder gebrannte Rosencreme mit Malvasía und Veilcheneis. Der Preis inklusive Willkommenscocktail: 79 Euro. Infos: calmaycaos.com

Osma

Im Osma im Santa-Catalina-Viertel in Palma startet der Abend mit einem Glas Champagner, gefolgt von Auster mit Madagaskar-Pfeffer, Linsenkaviar mit Foie gras royale, Jakobsmuschel-Carpaccio mit Fleisch und Haselnüssen, Artischockensuppe mit Trüffel und Pilzbrioche, gefüllter Wachtel mit Kastanien und Mais sowie einer Kokos-Pavlova mit Zitrone. Der Preis beträgt 90 Euro.

Infos: osma-restaurante.es

Castillo Son Vida

Eine besonders noble Adresse ist das Castillo Son Vida. Im Salón Real bewirtet das Luxushotel am 14. Februar von 19 bis 22.30 Uhr maximal 30 Gäste zu Livemusik. Nach einem Willkommenssekt folgen Vorspeisen wie Thunfischbauch mit Miso und Oliven, Steak-Tatar mit Trüffel sowie ein Ceviche auf Toast mit Pisco Sour, anschließend eine aphrodisierende Auster mit Kokos. Als Hauptgang serviert die Küche Entrecôte mit Artischocke und Reis, zum Dessert Himbeeren mit Mascarpone und Vanille sowie Petits Fours.

Selvatge

Auch in Selva kommen Liebende auf ihre Kosten. Im Selvatge steht am 14. Februar, mittags wie abends, ein Sieben-Gang-Menü auf dem Programm. Serviert werden unter anderem Seeigel mit roter Garnele, Thunfisch, Bacalao-Bäckchen, Morcheln in Foie-Creme mit Fleisch vom schwarzen Schwein, ein Fischgericht, Lamm und Panna cotta. Der Preis: 75 Euro, inklusive üppiger Wein- und Sektbegleitung 120 Euro.

Infos: selvatge.com

