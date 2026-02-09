„Felanitx lohnt sich“: Wie ein Ehepaar mit dem "Batec" ein neues Genuss-Ziel auf Mallorca geschaffen hat

Im Zentrum von Felanitx lässt sich seit April 2025 der „Herzschlag“ spüren. So lautet die Übersetzung des mallorquinischen Ausdrucks „Batec de corazón“, der verkürzt dem neuen Restaurant Batec an der Plaça Espanya seinen Namen gab. Hinter dem Projekt stehen Marga Villalonga (42) und Tomeu Nadal (46). „Der Begriff wird auch mit Lebensrhythmus, Emotionen und der Verbundenheit mit der Natur assoziiert – genau dafür stehen wir mit unserem Restaurant“, erklärt Nadal.

Einst Wohnhaus, jetzt Restaurant

Gefüllter Tintenfisch. / Batec

Nach einem langen Umbau verwandelte das Ehepaar ein ehemaliges Wohnhaus in ein hübsches, geschmackvoll eingerichtetes Restaurant. Der Innenraum gliedert sich in mehrere kleine, miteinander verbundene und liebevoll dekorierte Räume. Hinzu kommen eine große, teils überdachte Terrasse im Innenhof sowie einige Tische vor dem Lokal mit Blick auf den Platz. Insgesamt bietet das Batec rund 90 bis 100 Sitzplätze. Die Küche befindet sich im oberen Stockwerk, ein Speiseaufzug transportiert die Gerichte nach unten.

Villalonga und Nadal verfügen über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Gastronomie. Mit ihrem Parc Cafè im Parc Municipal de Sa Torre von Felanitx betreiben sie seit Jahren einen beliebten Treffpunkt. Nadal studierte Betriebswirtschaft und arbeitete zeitweise in einer Bank. „Das war letztlich nicht meine Welt“, sagt er rückblickend. Seine Frau war zuvor in der Verwaltung tätig. Seit der Eröffnung des Parc Cafè konzentrieren sich beide vollständig auf die Gastronomie und teilen ihre Aufgaben nun zwischen den zwei Betrieben auf.

Spanferkel-Terrine auf Gemüse / Batec

"Felanitx lohnt sich"

Für die Küche des Batec gewannen sie Juan Ballester. Der Valencianer lebt seit rund 20 Jahren auf Mallorca und kochte unter anderem im Restaurant des Hotels Salicornia in Colònia de Sant Jordi, im Port Petit in Cala d’Or sowie im Landhotel Son Amoixa Vell bei Manacor. Das Trio hat sich vorgenommen, Felanitx um ein gehobenes Restaurant zu bereichern. „Im Vergleich zu Cala d’Or oder Santanyí gibt es hier nur wenige Lokale, die auch Gäste aus anderen Gegenden anziehen“, sagt Nadal, selbst in Felanitx aufgewachsen. „Dabei ist es ein schönes Dorf, das den Besuch absolut lohnt .“

Die Mühe zahlt sich aus. „Neben vielen Bewohnern der Stadt begrüßen wir bereits Gäste aus anderen Teilen der Insel“, berichtet Nadal. „Im Sommer lag das Verhältnis bei etwa 50 Prozent Einheimischen und 50 Prozent Ausländern – teils Urlaubern, teils Residenten.“ Die Küche setzt auf Frische und Handwerk. Das Team bäckt das Brot selbst – am Testtag etwa Sauerteigbrot mit Rosinen und Nüssen sowie Paprikabrot –, bereitet alle Saucen eigenständig zu und stellt sogar das Dessert-Eis im Haus her. Die meisten Produkte stammen aus der Umgebung (Stichwort km 0), ein Teil aus biologischem Anbau. „Diesen Anteil wollen wir künftig noch ausbauen“, so Nadal.

Gehoben, aber fair

Schon die Kroketten sind ein Highlight. Getestet haben wir die mit Hühnerfleisch und Trüffel, und sie gehören zu den besten je von der Autorin auf der Insel probierten Kroketten. Sie schmecken intensiv nach Huhn, enthalten deutlich spürbare Fleischstücke, während der Trüffel präsent, aber nicht dominant bleibt. Die Bechamel übernimmt eine tragende, aber nicht überlagernde Rolle – in Textur und Geschmack perfekt ausbalanciert.

Tomeu Nadal und Marga Villalonga in ihrem Restaurant "Batec" / Nele Bendgens

Auch die übrigen Gerichte überzeugen: Das Thunfisch-Tataki im Sesammantel liegt auf einer ebenfalls hausgemachten Romesco-Sauce und wird von Wakame-Algensalat begleitet. Das Bacalao-Filet brät Ballester auf den Punkt, gratiniert es mit Aioli und serviert es auf einem Quinoa-Gemüsesalat mit Möhren, Spargel, Brokkoli und Bohnen. Und die Spanferkel-Terrine besticht durch saftiges, bei Niedrigtemperatur gegartes Fleisch mit knuspriger Haut. Dazu serviert das Team eine Sauce aus Fleischjus und Mango sowie Kartoffeln und gemischtes Gemüse, darunter Shimeji-Pilze, Zuckerschoten, Brokkoli und Möhren.

Die Preise bewegen sich im gehobenen, aber fairen Rahmen: Vorspeisen kosten zwischen 1 1 und 17 Euro, Hauptspeisen zwischen 22 und 29 Euro, Desserts zwischen 8,90 und 10,50 Euro. Aktuell gibt es weder ein festes Menü noch Tagesempfehlungen, die Karte wechselt aber dreimal im Jahr weitgehend. Hinzu kommt eine umfangreiche Weinkarte mit Fokus auf mallorquinische Weine – natürlich besonders aus Felanitx und Umgebung.

Abonnieren, um zu lesen