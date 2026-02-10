Bar Pesquero auf Mallorca wird komplett erneuert: Wird das das schönste Lokal am Hafen von Palma?

Die legendäre Bar Pesquero am Hafen von Palma bekommt ein radikal neues Aussehen. Das Lokal, das bereits seit 60 Jahren existiert, wird in eine große Pergola verwandelt. Das Design der Architekten Jordi Herrero und Eduardo García Acuña ist vom alten Schiffsbau an den Werften inspiriert. Das halboffene Gebäude am Moll de sa Llotja ist zur Straße hin geschlossen und zum Hafen hin offen.

Ende Dezember 2025 hatte die Hafenbehörde den Betrieb für die kommenden 16 Jahre an das Unternehmen Coliving Puig de Alaró vergeben. Die neue Konzession sieht eine Investition von 2,9 Millionen Euro vor, die die nun vorgestellte, vollständige Erneuerung des Gebäudes und seiner Terrasse sicherstellen soll.

So sieht die Bar Pesquero bislang aus. / APB

So soll das Lokal gestaltet werden

Unter der Pergola wird der Boden in Felder unterteilt, getrennt durch Streifen aus Binissalem-Marmor. Zur Gestaltung dieser rautenförmigen Felder kommen unterschiedliche Materialien zum Einsatz: Holz in den Restaurantbereichen und Grünflächen im Außenbereich. Die Idee ist laut den Architekten, diese Rauten in Richtung Kai weiterzuführen, sodass der Boden wie eine Erweiterung der Kaimauer wirkt. Auf diesem Dach soll zudem ein System aus Photovoltaik-Solarpaneelen installiert werden, das den Energiebedarf des Restaurants abfedern soll, erklären die Architekten.

Verwandte nachrichten

Die Kathedrale im Hintergrund: So könnte die Bar Pesquero einmal aussehen. / Jordi Herrero/Arquitecto

Zwischen Pergola und neuem Bodenbelag liegt das Restaurant mit klar getrennten Bereichen: Küche und ein überdachter Gastraum. Letzterer wird rundum durch ein System klappbarer Glaselemente begrenzt, sodass der Raum während eines großen Teils des Jahres offen bleiben kann. Außerdem ist ein Kellergeschoss vorgesehen, um notwendige Nebenräume unterzubringen, die oben zu viel Fläche wegnehmen würden. Dieser Servicebereich umfasst Umkleiden für das Personal, Lagerräume, Kühlräume, einen Raum für Reinigungsprodukte sowie die Toiletten.

Abonnieren, um zu lesen