Blindverkostung, Cocktail-Contest, 100 Aussteller: So vielfältig ist das Angebot auf der Weinmesse FEVI auf Mallorca

Am 16. Februar findet in Palmas Kongresszentrum von 11 bis 20 Uhr zum mittlerweile neunten Mal die FEVI statt, eine der wichtigsten, alle zwei Jahre veranstalteten Wein- und Getränkemessen der Insel. Der Veranstalter Catavinos feiert zugleich Geburtstag. Vor 25 Jahren gegründet, bietet der mallorquinische Getränkevertrieb neben einer sehr großen Auswahl an Weinen und Premium-Spirituosen wie Sake, Tequila, Gin, Sherry und Wermut seit einiger Zeit auch vermehrt Alkoholfreies wie Energy- und Vitamindrinks sowie Getränke wie kalt gebrühter Matcha-Tee, Kombucha, Tonics oder Kokoswasser.

Verkosten und Klönen

Mehr als 2.000 Fachleute der Gastroszene wie Restaurantbesitzer, Sommeliers, Einkäufer, aber auch gute Kunden werden bei der „Festival del Vino“ Gelegenheit haben, die rund 150 verschiedenen Referenzen von mehr als 100 Ausstellern zu verkosten und mit deren Erzeugern zu fachsimpeln. Die Weine und Spirituosen kommen von Mallorca (etwa 25 Prozent), dem spanischen Festland, der Karibik, Südamerika, Japan und etlichen anderen Ländern. Auch ein Riesling von der Mosel ist darunter. „Die Messe ist ein schöner Treffpunkt für Kenner, Händler, Profis und Winzer. Sie lernen sich hier kennen, tauschen sich aus und entdecken neue Trends”, sagt Vilislav Vili, Geschäftsführer von Catavinos.

Des Weiteren sind die 25 Jahre Firmenexistenz auch Anlass für Catavinos, ihren langjährigen Kooperationspartnern, sprich Bodegas, besonderen Dank zu zollen. Die Stände von 18 Weingütern, die von Anfang an Catavinos als Vertriebspartner, teils auch exklusiv, gewählt und in all den Jahren begleitet haben, finden sich im ersten Stock in einem gesonderten Bereich, darunter sind die Insel-Bodegas Toni Gelabert, Can Majoral, Mesquida Mora, Ribas und Binigrau.

Weinkenner und Barkeeper

Nicht fehlen als Messe-Highlights dürfen die Wettbewerbe. Im Jubiläumsjahr sind es sogar zwei. Einmal die beliebte Blindverkostung von Weinen, bei der 40 Weinkenner – Profis wie Amateure – ihr Wissen unter Beweis stellen können (10.30–12 Uhr). Neu ist zum anderen ein Cocktailwettbewerb, der in Kooperation mit der Barmann-Vereinigung ABIB (Asociación de Bartenders de las Islas Baleares) veranstaltet wird, und an dem 16 professionelle Barkeeper teilnehmen (12–14 Uhr). Für die drei ersten Plätze gibt es Preisgelder im Wert von jeweils 300 bis 1.000 Euro.

2009 startete die erste FEVI mit beachtlichem Erfolg, sodass der mittlerweile wieder aufgegebene Freizeit-Komplex Riskal mit über 3.000 Besuchern fast aus den Nähten platzte. Die zweite Ausgabe 2011 war lediglich für akkreditierte Fachbesucher und wurde in den eigenen Räumlichkeiten veranstaltet. Als Veranstaltungsort folgten in den folgenden Jahren das Museum Es Baluard und das Pueblo Español. Seit der Ausgabe 2018 feiert man nun dieses besondere Weinfestival in Palmas Kongresszentrum.

Vilislav Vili, der die Firma bis heute erfolgreich leitet, gründete Catavinos vor 25 Jahren. An seiner Seite steht ein professionelles Team aus Verkäufern und Beratern mit Daniel Arias an der Spitze, der selbst ein bekannter Sommelier und Präsident der balearischen Sommelier-Vereinigung ist. Der Schwerpunkt dieses Fachgeschäfts und Vertriebsunternehmens liegt auf hochwertigen Weinen und Premium-Spirituosen. Im Sortiment haben sie mehr als 3.500 verschiedene Kreszenzen, darunter etliche, die sie auch exklusiv vertreiben. Ein weiterer Geschäftszweig ist der Großhandel. Catavinos beliefert die Hotellerie und Gastronomie und ist teils auch beratend tätig, wenn es um die Konzeption der Wein- und Getränkekarte geht.

Flüssiges und Festes

Auch jenseits der FEVI hat man bei Catavinos Freude an Events. Neben regelmäßigen Verkostungsterminen heißt es in dem Geschäft in Palma an jedem ersten und dritten Donnerstag eines Monats abends „Líquido y solido“ (Flüssiges und Festes). Für günstige 10 bis 15 Euro werden zwei Weine und zwei Cocktails serviert, dazu gibt es kleine, dazu passende Snacks, zubereitet von jeweils anderen Köchen und natürlich die entsprechenden Informationen. Zudem finden regelmäßig Kunstausstellungen von freien, das heißt nicht Galerie-gebundenen Künstlern von Mallorca statt. „Das können auch Ausländer sein, die hier leben“, meint Daniel Arias.

Im Geschäft im Polígono Can Valero kaufen längst nicht nur Mallorquiner ein. „Ich würde sagen, wir haben bis zu 40 Prozent deutsche Kunden, die meisten davon kommen regelmäßig“, meint Geschäftsführer Vili. Apropos: Noch sind keine Deutsch sprechenden Verkäufer vor Ort, aber man spricht Englisch, eine Verkäuferin auch Französisch.

Die Präsentation auf der FEVI wird auch die Entwicklung zeigen, die Catavinos gemacht hat. „Lag unser Fokus bis vor wenigen Jahren zu etwa 90 Prozent auf Weinen, so hat der nicht-alkoholische Markt, den wir schon immer auch zu einem Teil abgedeckt hatten, stark aufgeholt. Mittlerweile sind es nur noch 70 Prozent Weine und Spirituosen neben den zahlreichen alkoholfreien Produkten“, sagt Vilislav Vili.

