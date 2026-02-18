25 Jahre Catavinos: FEVI zieht mehr als 2.000 Fachbesucher ins Kongresszentrum Palma

Über 100 Aussteller, mehr als 500 Produkte, viel Fachsimpelei – und ein Jubiläum obendrauf: Bei der neunten FEVI (Festival de Vinos) am 16. Februar im Kongresszentrum von Palma drehte sich auf zwei Ebenen alles um Wein, Spirituosen und den wachsenden Markt alkoholfreier Alternativen. 104 Aussteller präsentierten ihre Neuheiten und Klassiker – von mallorquinischen Bodegas über Festlands-Weingüter bis hin zu internationalen Produzenten. Organisiert wurde die Messe vom Wein- und Getränkevertrieb Catavinos, der Großhandel und Gastronomie beliefert, aber auch im eigenen Geschäft im Polígono Can Valero für Privatkunden geöffnet hat.

Die alle zwei Jahre stattfindende FEVI hat sich längst zu einem Fixpunkt im Kalender der Branche entwickelt: Restaurant- und Barbetreiber, Sommeliers, Barkeeper und Einkäufer nutzen die Messe als Marktplatz, Netzwerk und Trendbarometer. In diesem Jahr kam ein weiterer Anlass hinzu: Catavinos feierte sein 25-jähriges Bestehen.

Ein Besucher verkostet einen der Weine der FEVI 2026. / Manu Mielniezuk

„Best of“ auf der Empore

Wer einen schnellen Überblick über die wichtigsten Partner des Hauses wollte, begann oben: Auf der offenen Empore im ersten Stock waren 18 Stände der langjährigen Catavinos-Vertriebspartner gebündelt – ein „Best of“ für Profis mit wenig Zeit und viel Neugier.

Unter den Mallorca-Bodegas fanden sich Namen, die in der lokalen Weinszene Gewicht haben: Mesquida Mora etwa mit einer neuen Rosé-Kreation aus Gorgollasa-Trauben. Auch Can Majoral, Toni Gelabert und Can Ribas waren vertreten – an deren Stand man kaum vorbeikam, ohne zumindest kurz beim Ribas de Cabrera hängen zu bleiben.

Internationale Klasse brachte unter anderem Abadía Retuerta mit: Das Weingut aus der Ribera del Duero gilt als hochdekorierte Adresse – und war mit biologisch ausgebauten Weinen präsent. Wer es als Ausflugstipp notieren will: Die Bodega liegt bei Valladolid, inklusive angeschlossenem Hotel in historischer Kulisse.

Sommeliers als Trendmesser

Zwischen den Ständen traf man auch auf bekannte Gesichter der Spitzengastronomie. Joan Arboix, Restaurantleiter und Sommelier im Sternerestaurant Dins, empfahl einen Weißwein aus Godello-Trauben aus dem Bierzo. „Das ist noch ein Geheimtipp und recht günstig für die gebotene Qualität – aber der wird bald im Preis steigen“, sagte er.

Ein weiterer Tipp kam von Sebastián Longo (Moralla, zuvor unter anderem Zaranda und Andreu Genestra): Pilar del Cerro vom Weingut Gil Pejenaute (D.O. Campo de Borja, nahe Zaragoza). Die Garnacha-Trauben wachsen dort auf rund 800 Metern Höhe – der Wein überzeugte mit fruchtiger Intensität.

Wer nach Abwechslung suchte, wurde ebenfalls fündig: Sake-Stationen standen neben mallorquinischen Spirituosen, darunter Gin Eva, Cabraboc oder Dos Perellons.

Alkoholfrei ist kein Nischenthema mehr

Auffällig – und von Catavinos in den vergangenen Jahren gezielt ausgebaut – war die Sektion nicht-alkoholischer Produkte. Neben Energydrinks, isotonischen Getränken, Softdrinks und Premium-Wasser stieß vor allem das Angebot von Frank Spängler auf Interesse: Unter der Marke Sober Lover präsentierte er einen alkoholfreien Rosé sowie einen weißen „Schaumwein“. Dazu kamen „La Maison Tea Royal“ (prickelnde Tee-basierte Drinks) und die Aperitive Rebels 0.0% in verschiedenen Varianten.

Ein Publikumsliebling: der Mix aus Rebels 0.0% Dolce Spritz mit dem weißen Sober-Lover-„Sekt“. Das Ergebnis erinnerte erstaunlich stark an einen klassischen Aperitif – und ist damit auch für Autofahrer eine Option, ohne dass der Genusscharakter verloren geht.

Blindverkostung und Mocktails: Wettbewerb als Publikumsmagnet

Zum festen Programm gehört die Blindverkostung: 40 Weinfreunde, Profis wie Amateure, traten an und stellten ihr sensorisches Gedächtnis unter Beweis. Am Ende gewann Claude Monti vom Restaurant Toque vor Toni Nicolau (Confraria d'Amics de les Vinyes i dels Vins de Montuïri) und Ana Girotti (Mr. Hot Dog).

Neu war in diesem Jahr ein Cocktailwettbewerb mit Fokus auf Mocktails – alkoholfreie Cocktails –, organisiert in Kooperation mit der Bartender-Vereinigung ABIB (Asociación de Bartenders de las Islas Baleares). 16 Profis mixten, schüttelten und präsentierten ihre Kreationen. Den Sieg holte Biel Ramón Marí (The Van Bar) vor Mattia Meroni und Adrian Cardona Villanueva.

Zufriedene Bilanz zum Jubiläum

Am Ende zeigten sich Gründer Vilislav Vili und Verkaufsdirektor Daniel Arias, die die Messe organisierten, rundum zufrieden. „Wir sind absolut zufrieden, Besucher wie Aussteller ebenfalls. Was will man mehr!“, lautete das Fazit – passend zu einer FEVI, die nicht nur Produkte präsentierte, sondern vor allem eines war: ein Branchentreff mit Rückenwind.