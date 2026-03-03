Wo Michelle Obama und Altkönig Juan Carlos aßen: Restaurant Béns d’Avall bei Sóller geht neue Wege

Béns d’Avall, das Restaurant in Sóller im Nordwesten von Mallorca mit einem Michelin-Stern, hat beschlossen, seine aktuelle Etappe zu beenden. So hat es die Neuigkeit in seinen sozialen Netzwerken angekündigt - über eine Mitteilung, in der von einem neuen Projekt für 2027 die Rede ist. "Wir schließen eine Tür, um eine andere zu öffnen, aber die Leidenschaft geht weiter", erklärt das Team eines Betriebs, der im Laufe seiner mehr als 50-jährigen Geschichte als Gäste unter anderem Michelle Obama, die Schauspielerin Halle Berry, König Juan Carlos, die Schauspieler Pierce Brosnan und Michael Douglas oder den Literaturnobelpreisträger Marios Vargas Llosa sowie viele andere berühmte Gesichter hatte.

"Nach mehr als einem halben Jahrhundert Laufbahn in der Haute Cuisine kündigen wir den Abschluss unserer aktuellen Etappe an. Ab dem 1. März werden wir einen Zyklus beenden, der die gastronomische Entwicklung der Balearen geprägt hat“, kündigt der von Chefkoch Benet Vicens, seiner Ehefrau Catalina Cifre und ihrem Sohn Jaume geführte Familienbetrieb an.

Gründe für das Innehalten und Weitergehen

Die Entscheidung, so erklären sie, ist das Ergebnis "einer strategischen Reflexion, die auf die Weiterentwicklung des Projekts und seine Anpassung an neue Formate der Gastlichkeit und der kulinarischen Kreativität ausgerichtet ist. Es handelt sich nicht um einen Schlusspunkt, sondern um eine Transformation".

Zum neuen Projekt, das im Laufe des Jahres 2027 das Licht der Welt erblicken wird, teilen sie mit, dass es eine Initiative sein wird, die "die über Jahrzehnte aufgebauten Werte und das Wesen bewahren wird, indem sie einen zeitgenössischen Blick und ein erneuertes Angebot sowohl in der Küche als auch im Service einbringt".

In dem Restaurant zu speisen ist ein Erlebnis für alle Sinne. / Pere Joan Oliver Orell

Lange Geschichte voller Triumphe

Béns d’Avall, das an der Straße liegt, die von Sóller nach Deià führt, hat seinen Ursprung im Jahr 1971. Seitdem konzentrierte sich Benet Vicens auf die Erneuerung der balearischen Küche und arbeitete mit lokalen und saisonalen Produkten.

Die Küche von Béns d’Avall und das privilegierte Umfeld, in dem es sich befindet, haben im Laufe seiner Geschichte die Aufmerksamkeit vieler berühmter Persönlichkeiten auf sich gezogen. Einer der Besuche, der die größte Resonanz hatte, war der von Michelle Obama. "Sie kam mit ihrem ganzen Team, etwa 15 Personen, und alle aßen im Restaurant. Sie waren sehr diskret, sie störten niemanden. Bevor sie ging, kam Michelle, um uns zu begrüßen, aber sie wollte keine Fotos machen", erklärte Catalina Cifre seinerzeit. Die ehemalige First Lady hat das Restaurant bei mehreren Gelegenheiten besucht und dabei Delikatessen wie Schinken vom mallorquinischen Porc negre, Gamba-Carpaccio oder Llobarro (Wolfsbarsch) nach mallorquinischer Art bestellt.

Michelle Obama bei einem ihrer Besuche im Béns d'Avall. / Manu Mielniezuk

Der emeritierte König war ebenfalls ein weiterer regelmäßiger Kunde des Hauses, wohin er "mit einem oder zwei Freunden" zu gehen pflegte, um sich einem seiner Lieblingsgerichte hinzugeben: Languste, im Dampf gegart mit Meerwasser. Bei einer Preisverleihung auf der Messe Horeca Mallorca 2025 erklärte Catalina Mayol, die Gründerin und erste Köchin des Restaurants, das Geheimnis des Erfolgs von Béns d’Avall damit, "die Dinge gut und mit Liebe zu machen".

