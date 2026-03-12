Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Bier und Tapas für 4,50 Euro: Diese Gastro-Route auf Mallorca sollten Sie auf keinen Fall verpassen

Vom 12. bis 22. März lädt die Tapas-Route Rosa Blanca erneut zu einem kulinarischen Streifzug ein

Eine der Tapas, die bei der Route von Rosa Blanca angeboten werden. Hier in der Bodega Salas.

Eine der Tapas, die bei der Route von Rosa Blanca angeboten werden. Hier in der Bodega Salas. / Rosa Blanca

Martina Zender

Vom 12. bis 22. März lädt die Tapas-Route Rosa Blanca erneut zu einem kulinarischen Streifzug ein. In 57 Lokalen in Palma, Inca und Sa Pobla gibt es teils sehr kreative Tapas, die in Kombination mit einem Rosa-Blanca-Bier 4,50 Euro kosten. Mit dabei sind auch renommierte Adressen: Das Andana von Maca de Castro in Palma reicht ein gefülltes Saam – ein Salatblatt mit Fleisch vom schwarzen Schwein. Im Übeck von Javier Hoebeeck kombiniert die Küche schwarzes Schwein mit Sobrassada, Paté, Aprikosencreme und Honig auf geröstetem Mais. Das Nus Palma von Irene Martínez serviert Brioche mit Ensaladilla, mit Sake flambierten Garnelen und japanisch eingelegtem Gemüse. Im Mercat Negre von Pau Navarro kommt ein Bacalao-Eintopf auf den Teller.

Tolle Angebote in den Dörfern

Auch außerhalb der Inselhauptstadt beteiligen sich bekannte Lokale: In Inca bietet die Miceli Bar knusprige Cannelloni aus Brickteig an, gefüllt mit mariniertem Schweinebraten, serviert mit geräuchertem Parmentier, Trüffel, knusprigem Schinkengranulat und aromatisiertem Öl. Das Romani 41 belegt eine Focaccia mit iberischem Schwein, Feigenkonfitüre, Sobrassada, Honig und Parmesan. In Sa Pobla serviert die Bar Casa Miss Cannelloni vom schwarzen Schwein mit Wermutsauce und Orangenschaum, während das Dos Trazos eine Coca aus Xeixa-Teig mit gewürfeltem Gemüse, geräucherter Sardine und Aioli anbietet.

Dem Veranstalter ist wichtig, dass die Tapas die kulinarische Identität Mallorcas widerspiegeln – auch wenn die Köche klassische Zutaten neu interpretieren und modern präsentieren. Mehr Infos unter: bit.ly/Rosa-Blanca-Tapas

