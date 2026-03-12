Nach aus von Molkerei Agama: Mallorcas Kult-Kakao Laccao verlässt endgültig die Insel

Auch der mallorquinische Kult-Kakao Laccao ist vom Agama-Aus betroffen. Zwar bleibt das traditionsreiche Getränk weiter auf dem Markt und soll auch künftig in Supermärkten und Bars auf der Insel erhältlich sein, doch mit der Verlagerung der letzten noch auf Mallorca produzierten Variante endet ein historisches Kapitel der Lebensmittelindustrie auf der Insel. Bis zuletzt wurde auf Mallorca noch das Ein-Liter-Brick von Laccao hergestellt. Diese letzte verbliebene Produktion soll nun ebenfalls außerhalb der Insel fortgeführt werden. Damit wird Laccao künftig vollständig außerhalb Mallorcas produziert.

Die Geschichte von Laccao

Die Geschichte des Getränks reicht bis ins Jahr 1944 zurück. Damals entwickelte die Molkerei Lactel gemeinsam mit einem Apotheker aus Palma einen Milch-Kakao-Drink, der auf der Insel rasch an Popularität gewann. In den folgenden Jahrzehnten wurde Laccao für viele mallorquinische Haushalte zu einem festen Bestandteil des Alltags. Ganze Generationen wuchsen mit dem Getränk auf, das bei Frühstück, Zwischenmahlzeiten, Schulausflügen und im familiären Beisammensein präsent war.

Mit der Gründung von Agama im Jahr 1958 erhielt die mallorquinische Milchwirtschaft zusätzlichen Auftrieb. In diesem Zusammenhang wurde Laccao zum wichtigsten Produkt des Unternehmens. Bereits vor einigen Jahren hatte sich die Marke allerdings von Agama gelöst und war daraufhin in das katalanische Unternehmen Cacaolat integriert worden, an dem Damm beteiligt ist.

Herstellung nach Katalonien verlagert

In diesem Zuge wurde die Herstellung zunächst vorübergehend nach Katalonien verlagert. Später wurde dieser Schritt für die meisten Formate dauerhaft umgesetzt: Glasflasche, Minibrick und Becher werden seither in katalanischen Werken produziert. Jetzt folgen die Ein-Liter-Bricks.

Ein kleiner Trost: Die Marke verspricht, dass sich an dem Geschmack nichts verändern wird.