Cookies, Snacks und Co.: In diesem neuen Restaurant bei Santa Ponça gibt es Leckereien eines deutschen Tausendsassas

Etwas Süßes zum Nachtisch oder zwischendurch kann schon verführerisch sein. So der Cookie mit Schokoladenstückchen oder die Möhrentorte mit Nüssen und Frosting im Kreißl’s Food Corner im Bürokomplex The Circle in Son Bugadelles (bei Santa Ponça). Der Cookie ist weich und bröselt nicht. Betreiber Pierre Kreißl hat ihn nach einem Rezept seiner amerikanischen Tante gebacken.

Cookies nach dem Rezept von Kreißl's Tante in den USA / Nele Bendgens

Pierre Kreißl war und ist ein Hansdampf in mehreren Berufen. Schon als Kind stand er vor Fernsehkameras. Er jobbte früh in Restaurants, lernte kochen – und später das Friseurhandwerk, weil er sich als Stylist zusätzliche Chancen in der Fernseh- und Filmwelt erhoffte. Tatsächlich startete er eine Radio- und Fernsehkarriere, arbeitete als DJ – unter anderem auf einem Aida-Kreuzfahrtschiff – und als Moderator. Letzteres tut er bis heute.

Kämpfernatur mit guter Laune

Er eröffnete eine eigene Bar, berät weiterhin Gastronomiebetriebe und überlebte zwischendurch im wahrsten Sinne des Wortes einen schweren Unfall, der ihn fast zehn Jahre lang ausbremste und zeitweise in den Rollstuhl zwang. Doch der gebürtige Frankfurter, der später mit seiner Familie ins nahegelegene Dietzenbach zog, ist eine Kämpfernatur. Seine gute Laune hat er trotz einiger Rückschläge dabei nie verloren.

Schon seit über 17 Jahren lebt Kreißl auf Mallorca und ist hier seitdem präsent auf Weihnachtsmärkten, dem Frühlings- und Weinfest in Peguera, auch beim Event „Tanz in den Mai“. Besonders beliebt sind seine Frankfurter Reibekuchen mit unterschiedlichsten Toppings, Ofenkartoffeln, Flammkuchen und sein Glühwein.

Ende vergangenen Jahres erfuhr der Mittfünfziger per Zufall von der Möglichkeit, den Food Corner im modernen Bürokomplex The Circle im Gewerbegebiet Son Bugadelles bei Santa Ponça zu übernehmen. „Das klang für mich ideal“, sagt Pierre Kreißl. „Ich wollte endlich einen sicheren Hafen, etwas Regelmäßiges, ein eigenes Lokal. Und hier ist nur werktags tagsüber geöffnet – so kann ich abends und am Wochenende weiterhin andere Jobs annehmen.“

So übernahm er am 7. Januar die Gastronomie im The Circle. Das optische Konzept im Erdgeschoss entwickelte Bauherr und Betreiber Domus Vivendi. Bunte Stühle prägen den legeren Bereich, ein langer Hochtisch aus Holz eignet sich für schnelle Snacks oder Business-Meetings, hinzu kommen Nischen mit klassischen Restauranttischen. Für die warmen Monate steht ein großzügiger Außenbereich bereit. Viel Grün, bepflanzte Mooswände und ein Innenhof mit Olivenbäumen greifen das nachhaltige Gesamtkonzept des Gebäudes auf.

Leger und modern ist es im Inneren von Kreißl's Food Corner / Nele Bendgens

„Ehrlich und bodenständig“

Von 8.30 bis 17 Uhr bietet Kreißl für die Mitarbeiter der rund 40 Firmen im Haus ebenso wie für externe Gäste Frühstück, Snacks, wechselnde Mittagsgerichte, À-la-carte-Speisen und Nachmittagskuchen an. Es ist ein buntes Potpourri. „Ehrliche, bodenständige Küche, die viele Geschmäcker abholt – das ist mein Konzept“, sagt er.

Morgens bestellen die Gäste Avocado-Spiegelei-Toast oder Joghurt-Bowls mit Früchten, Müsli und Honig. Tagsüber greifen sie zu Wraps sowie Mozzarella- oder Hühnchen-Sticks. Besonders macht sie eine Panade aus selbst gemachtem Paniermehl, Panko und Kräutern. Dazu serviert Pierre Kreißl einen Dip, den seine Tante dem Dip der bekannten Kette Raising Cane nachempfunden hat.

Mozarella- und Hühnchensticks / Nele Bendgens

Brotbackmischungen für Zuhause

Es folgt der Mittagstisch mit zwei wechselnden Tagesgerichten und einem À-la-Carte-Angebot sowie der süße Abschluss. Natürlich sind unter den Mittagsgerichten auch beliebte Klassiker wie seine Ofenkartoffel mit Kräutercreme, Penne all’arrabbiata, Chili con Carne, das Hühnerbrust-Schnitzel mit Bratkartoffeln und Hamburger. Aber Pierre Kreißl denkt auch an Fans von vegetarischem Essen und bietet Entsprechendes. Dabei rangieren die Preise bei den Hauptgerichten von 6,50 bis etwa 12,50 Euro, letzterer ist aber schon eher die Ausnahme.

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Darüber hinaus kann man im The Circle Backmischungen für dunkles und helles Brot sowie die ergänzende Gewürzmischung kaufen, denn in der Pandemie-Zeit hat auch Pierre Kreißl mit dem Brotbacken begonnen. Außerdem steht das Lokal auch als Eventlocation zur Verfügung, wobei dieses Angebot sowohl die schöne Gartenterrasse als auch die Dachterrasse mit traumhaftem Blick auf die Berge auf der einen Seite und das Meer auf der anderen inkludiert. „Alles ist möglich“, sagt Pierre Kreißl, den es freut, seine unterschiedlichen Talente bei Events einzubringen.

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