Nostalgie um Sommerklassiker: "La Menorquina" nimmt das bekannteste Eis der Balearen aus dem Sortiment

Eines der bekanntesten Speiseeise im Sommer in Spanien und besonders auf den Balearen sagt adiós. Das Unternehmen La Menorquina von Mallorcas Nachbarinsel Menorca hat angekündigt, "Punky" aus dem Sortiment zu nehmen - jenes legendäre Eis in Form eines Pinguins mit Federkamm, das über Jahre hinweg für die Insulaner zu Snacks, Strand-Ausflügen und Kinderfeiern dazugehört hat.

Die Nachricht wurde über die sozialen Netzwerke der Marke mit einer Botschaft bekanntgegeben, die voller Humor und Nostalgie steckt: Wie sie erklären, „hat der Markt gesprochen“, und die neuen Generationen suchten nach anderen Produkten, während sich viele Erwachsene mit Zuneigung an das Eis erinnerten, obwohl es ihnen, wie sie scherzhaft sagen, „zu peinlich ist, es in der Öffentlichkeit zu bestellen“.

Ein Eis, das Generationen geprägt hat

Punky wurde über Jahrzehnte hinweg zu einem der bekanntesten Speiseeise – dank seiner charakteristischen Pinguinform und seines roten Federkamms, ein Design, das es besonders bei den Kleinsten beliebt machte. Für viele Verbraucher ist das Produkt mit Kindheitssommern, Geburtstagsfeiern oder Familienfesten verbunden, was die Reaktionen erklärt, die die Ankündigung seines Verschwindens ausgelöst hat. In den sozialen Netzwerken posteten zahlreiche Fans Sätze wie „Wir schätzen nicht, was wir haben, bis wir es verlieren“, „Punky wird immer in unseren Herzen sein“ oder „Danke für alles, Punky. Der König der Kommunionen.“

Obwohl der Katalog von La Menorquina weiterhin viele andere Produkte enthalten wird, markiert der Abschied von Punky das Ende eines der eigenwilligsten und bekanntesten Speiseeise der Marke. Kein Wunder also, dass La Menorquina auch noch ein wenig Pathos in die Ankündigung brachte. „Punky verlässt uns. Es erhebt sich in die Lüfte. Danke für so viele Sommer.“ /somo