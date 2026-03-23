Petersfisch, Promi-Jury und kochende Kinder: Dieses Gastroevent auf Mallorca zieht bald Genießer jeden Alters an

Sie wollen – womöglich auch mit dem Nachwuchs – ein abwechslungsreiches Gastro-Wochenende erleben? Dann sollten Sie sich die Termine 27. bis 29. März vormerken und einen Ausflug nach Sa Coma unternehmen. Dort findet zum achten Male im Fünf-Sterne-Hotel Protur Biomar Sensatori Resort der Kochwettbewerb Protur Chef statt, begleitet von dem Wettbewerb Protur Chef Kids. 18 Kochschüler von zwölf verschiedenen Kochschulen auf den Balearen und dem Festland treten in drei Halbfinal-Runden an. Die besten sechs kommen am Sonntagvormittag ins Finale.

Für alle gilt: Sie müssen Kreationen mit ein und demselben Produkt zubereiten. In diesem Jahr ist es der Petersfisch. In der Ankündigung ist von einem „einzigartigen Fisch“ die Rede, der viele Möglichkeiten bietet, „von klassischen Zubereitungen, die sein Wesen respektieren, bis hin zu modernen Kreationen, die ihn mit innovativen Techniken neu interpretieren“. Kurzum: „Eine echte Herausforderung für die Teilnehmer, um ihren Einfallsreichtum, ihre Präzision und ihre Leidenschaft für das Kochen unter Beweis zu stellen.“

Kochende Kinder

Den drei Erstplatzierten winken Preisgelder zwischen 1.000 und 3.000 Euro. Die Teilnehmer, die den vierten, fünften und sechsten Platz belegen, erhalten als Preis einen einwöchigen Aufenthalt für zwei Personen mit Halbpension in einem Protur-Hotel. Allen Platzierten wird ein sechsmonatiges, bezahltes Ausbildungsprogramm inklusive Unterkunft angeboten.

Jeweils vor den Halbfinalen der erwachsenen Kochschüler messen sich auch 18 ambitionierte Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren in Halbfinal-Runden und in einem Finale. Die Kinder stehen aber nicht am Herd oder hantieren mit Messern herum, ihre Aufgaben fokussieren sich zum Beispiel auf Wrap-oder Crêpe-Füllungen.

Auch Kinder können ihr Kochtalent unter Beweis stellen / Protur Chef

Bekannte Juroren

Gründer und Leiter des Wettbewerbs ist der mallorquinische Meisterkoch Tomeu Caldentey. In der Jury sitzen zum einen Köche. Darunter sind so bekannte und teils mit einem Michelin-Stern geehrte wie Marc Fosh, Fernando Arellano, Miguel Navarro, Miquel Gelabert, Maria Solivellas, Javier Hoebeeck, Gerhard Schwaiger, Marga Coll oder Víctor García. Hinzu kommen Sommeliers, Gastroexperten und Journalisten (darunter auch zum achten Mal die Autorin dieses Artikels). Die Moderation des Events übernimmt, wie (fast) jedes Jahr Koldo Royo.

Workshops und Verköstigungen

Was dieses Wochenende so abwechslungsreich macht, ist die Vielfalt, denn neben den Wettbewerben gibt es ein Rahmenprogramm mit Food- und Produktmarkt, Foodständen und vielen Veranstaltungen. Da gibt es Workshops wie zum Beispiel den Tatar-Workshop am Samstag, 1 1 Uhr. Koch Juanjo Genestar erläutert darin Schritt für Schritt, was ein gutes Tatar ausmacht und demonstriert die Schnitt- und Würztechniken.

Oder aber ein Workshop am Sonntag um 1 1 Uhr, der sich speziell an Eltern und ihre Kinder richtet: „Dulce Dubái“. Hier zeigt Patissier Benet Cánovas wie man die Dubai-Schokolade macht und Desserts sowie Schokoladen dekoriert. Der Preis: je 30 Euro (ein Erwachsener plus ein Kind zwischen fünf und zwölf Jahren 40 Euro, ein Erwachsener plus zwei Kinder 50 Euro).

Auch bei den Weinverkostungen zum Thema maridaje (perfekte Weinbegleitung) lässt sich einiges lernen, etwa am Samstag um 18 Uhr: Ibérico & Barrica: „Vinos de Toro y cerdo ibérico“ (Weine der D.O. Toro in Kombination mit dem Iberischen Schwein). Und am Sonntag um 12 Uhr gibt es die Kombination aus verschiedenen ensaladillas (den spanischen Kartoffelsalaten) und frischen Albariño-Weinen: „Delicias y Albariños: Ensaladillas y vinos seleccionados“. Der Preis: je 30 Euro. Hinzu kommen spezielle thematische Abendessen mit Weinbegleitung wie etwa am Samstag um 21 Uhr. Zu Petersfisch und Rind werden dann Weine der Bodega Faustino serviert. Der Preis: 65 Euro. Alle anderen Veranstaltungen sind bereits ausgebucht.

Sie werden geehrt

Am Freitagabend um 20 Uhr stehen dann noch die Ehrungen an. Zum fünften Mal wird im Rahmen des Protur-Chef-Wettbewerbs auch der „Cullerot Daurat“ verliehen, der herausragende Leistungen in der Gastronomie auszeichnet. In diesem Jahr geht der Preis an das Restaurant Ca’n March mit dem Chefkoch Miquel Gelabert für die Bewahrung der traditionellen mallorquinischen Küche und den Respekt vor Produkt und Land über Generationen hinweg.

Der zweite Preisträger ist die Academia de la Cuina i del Vi de Mallorca (Akademie für Küche und Wein Mallorcas) für die Förderung und Weiterentwicklung der lokalen Gastronomie, die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Köchen und Winzern sowie Vermittlung zwischen Tradition und Innovation. Und zum Dritten wird die Stiftung Raíces ausgezeichnet für die Förderung sozialer Inklusion durch Aus- und Weiterbildung sowie Beschäftigung in der Gastronomie und die Schaffung einer chancenreichen und würdevollen Zukunft in der Gastronomie.

8. Concurso Nacional de Escuelas de Cocina, Protur Chef, Freitag (27.3.) ab 14.30 Uhr, Samstag, (28.3.) ab 9.30 Uhr, und Sonntag (29.3.) ab 9.30 Uhr. Hotel Protur Biomar Sensatori Resort, C/. dels Baladres, 5,

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