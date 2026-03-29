Gastro-Messen auf Mallorca: Drei Veranstaltungen für Genießer im April

Mit dem Frühling füllt sich auf Mallorca auch der kulinarische Kalender. Der April bringt gleich mehrere Termine mit sich, um die Insel mit allen Sinnen zu entdecken. Vom Meeresprodukten über große Weine bis hin zur Vielfalt der Restaurants: Diese drei Veranstaltungen sollte man im April im Auge behalten.

Mostra de Calvià

Die Mostra de Calvià unterstreicht einmal mehr ihren Ruf als einer der wichtigsten Gastronomie-Termine der Saison. Das liegt nicht nur an der Beteiligung von rund 60 Restaurants, sondern auch am besonderen Konzept: Die Veranstaltung lädt dazu ein, die Gemeinde auf kulinarischem Weg zu erkunden.

An vier aufeinanderfolgenden Wochenenden entsteht so eine Genussroute durch Calvià: vom 9. bis 12. April in Santa Ponça und Costa de la Calma, vom 16. bis 19. April in Peguera, Cala Fornells, Son Ferrer, Calvià und Es Capdellà, vom 23. bis 26. April in Palmanova und Magaluf sowie schließlich vom 30. April bis 3. Mai in El Toro, Portals Nous und Son Caliu.

Jede Station bietet eigens für die Mostra zusammengestellte Menüs, in denen Tradition, lokale Produkte und internationale Einflüsse aufeinandertreffen. Die Preise liegen zwischen 16 und 30 Euro.

Tintenfisch-Messe in Port d'Alcúdia

Am 17. April richtet sich der Blick in den Norden der Insel. Bei der Fira de la Sípia in Port d’Alcúdia wird entlang der Uferpromenade der Tintenfisch in zahlreichen Varianten serviert – von klassischen Rezepten bis zu modernen Interpretationen.

Doch nicht nur kulinarisch hat die Messe einiges zu bieten. Festliche Stimmung, Musik und ein Kunsthandwerksmarkt machen den Besuch zu einem runden Ausflug am Wochenende.

Weinmesse in Pollença

Der dritte Höhepunkt des Monats führt nach Pollença. Dort findet am 25. und 26. April im Claustre de Sant Domingo eine neue Ausgabe der Fira del Vi statt. Mit mehr als 30 Weingütern und rund 250 Weinen hat sich die Veranstaltung als wichtiger Treffpunkt für alle etabliert, die die Vielfalt des balearischen Weins entdecken möchten.

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Zum Konzept gehört nicht nur das Verkosten, sondern auch der direkte Austausch mit den Produzenten. In besonderer Atmosphäre bietet die Messe einen umfassenden Einblick in Gegenwart und Zukunft des Weinbaus auf den Inseln – von autochthonen Rebsorten bis zu innovativen Projekten.