Sieben neue "Soletes" für Mallorca: Diese Bars empfiehlt der Restaurantführer "Guía Repsol"
Die "Soletes" von Guía Repsol sind für Orte gedacht, an denen man in entspannter Atmosphäre gut essen und eine schöne Zeit verbringen kann
Der Restaurantführer Guía Repsol hat in ganz Spanien mehr als 300 neue "Soletes" vergeben. Im Gegensatz zu den "Soles", bei denen klassische Restaurants ausgezeichnet werden, empfiehlt der Führer mit den "Soletes" unkomplizierte Lokale zum Wohlfühlen: vom Chiringuito über Cafés, Eisdielen und Bars bis hin zu Vinotheken, Burgerläden, Pizzerien und Restaurants mit lockerer Karte oder besonders gutem Tagesmenü. Ausgezeichnet werden Orte, an die man immer wieder gern geht, um in entspannter Atmosphäre gut zu essen und eine schöne Zeit zu verbringen.
Diese Lokale wurden auf Mallorca ausgezeichnet
Auf Mallorca wurden nun sieben Lokale neu ausgezeichnet, die sich besonders für Ostern und den Frühling empfehlen.
- Blat al Sac (Palma)
- Gibson Bar (Palma)
- Rita (Palma)
- Cala Fornells (Peguera, Calvià)
- Sa Font Fresca (Deià)
- Ca S'Arquitecte (Sencells)
- Nu (Montuïri)
Auf Menorca erhielten Bar Marcelino, Vida Una (Maó), Imperi, Primitiu (Ciutadella) und Perbacco (Ferreries) die Auszeichnung. Auf Ibiza wurden Can Mestre, Es Timbal (Sant Josep), S. Mari (Sant Antoni) und Soleà (Santa Eulària) ausgewählt. Mit diesen Neuzugängen verfügen die Balearen nun über 219 Lokale mit der Auszeichnung. Mit den Neuaufnahmen dieser 14. Ausgabe, bei der erstmals auch Betriebe in Andorra berücksichtigt werden, gibt es inzwischen mehr als 5.000 gelbe Auszeichnungen.
Sie können alle "Soletes" auf dieser Karte einsehen.
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