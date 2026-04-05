Klassisches Ostergebäck: Das alles kann der Mandelkuchen-Meister von Mallorca

In einer Zeit, in der Köche, Barmänner, aber auch Bäcker und Konditoren ständig möglichst ungewöhnliche Kreationen erfinden wollen, um Aufmerksamkeit zu erregen, ist ein Konditor wie Pep Trias eine Wohltat. Neumodische Trends sind nicht sein Ding, er liebt es traditionell und klassisch, obgleich er in Bezug auf Zutaten und ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen durchaus modern denkt: „Man kann vieles heutzutage nicht mehr nach dem Originalrezept backen, früher nahm man viel zu viel Zucker und Butter. Diese Art von Gebäck und Kuchen will heute niemand mehr“, sagt Pep Trias.

Mehrere Preise

Auch die Crespells gehören an Ostern auf Mallorca auf den Tisch / Nele Bendgens

Dabei will er nicht an der Qualität seiner Zutaten sparen: „Viele verwenden für ihren gató (Mandelkuchen) Mandeln aus Kalifornien oder der Türkei. Ich habe das mal testweise probiert, aber das Ergebnis schmeckte einfach nicht. Deshalb bleibe ich bei mallorquinischen Mandeln mit dem IGP-Siegel, das die hiesige Herkunft garantiert.“ Die mallorquinischen Mandeln seien intensiver im Geschmack und enthielten mehr Zucker und wichtige pflanzliche Fette. „Das macht auch meinen gató so einzigartig“, sagt Pep Trias.

Sein Mandelkuchen erhielt im vergangenen Sommer von dem internationalen Taste Institut in Brüssel den Superior Taste Award mit zwei Sternen. Zuvor hatte Trias im März 2025 schon den Flor-d’Ametler-Preis, den Mandelblüten-Preis, für die hohe Qualität seines gatós eingeheimst. Auch für andere Produkte hat er schon einige Preise und Ehrungen erhalten,

Pep Trias hat ganz klassisch das Handwerk gelernt, und zwar in einer Bäckerei in seinem Heimatdorf Sant Jordi. 2006 gründete er bereits mit 24 Jahren seine eigene Konditorei und Bäckerei in Secar de la Real, einem Vorort von Palma, nur wenige Hausnummern entfernt vom heutigen Geschäft. „Der Laden und die Backstube waren klein, wir hatten gerade einmal vier Tische für Gäste, aber für den Anfang war das schon ganz gut“, erinnert sich Trias.

Später konnte er ein früheres Restaurant übernehmen. Heute kann er etwa 60 Gäste beherbergen, sowohl innen als auch an den Tischen vor dem Geschäft. Kamen einst vorrangig Kunden aus dem Viertel zur „Forn i Pastisseria Trias“, so pilgert man mittlerweile von der ganzen Insel nach Secar de la Real, und das nicht nur wegen des gató.

Fantasievolle Schoko-Kreationen

Fantasievolle Schoko-Kreationen: die Monas de Pascua / Nele Bendgens

Zu Ostern bietet Trias selbstverständlich auch zahlreiche monas an – jene kunstvollen, aus Schokolade gefertigten Figuren, die auf Mallorca traditionell verschenkt werden. Er bietet so unterschiedliche Motive wie Landhäuser mit Vögeln und Blumen, High Heels oder auch ein elegantes Segelschiff. Auf Wunsch versieht er die größeren Schokoeier sogar mit individuellen Kundenmotiven. Für das aktuelle Osterfest ist die Produktion allerdings abgeschlossen: Personalisierte monas müssen mindestens einen Monat im Voraus bestellt werden. Für seine Kreationen nutzt Trias hochwertige Schokolade mit einem Kakaoanteil von 72 bis 76 Prozent von Chocovic.

Und der Konditor beherrscht weit mehr als klassische Osterfiguren. Denn auch seine imposanten Wettbewerbsarbeiten zeugen von großer Handwerkskunst: So fertigte er etwa das Castell Bellver detailgetreu aus Schokolade oder sogar eine komplette Polizeistation mit Streifenwagen und Polizisten. „Die habe ich anschließend an eine Schule in der Nähe verschenkt, wo sie mit großer Begeisterung verputzt wurde“, erinnert sich Pep Trias.

Alle Oster-Klassiker

In seiner Backstube entstehen auch noch weitere österliche Spezialitäten. Dazu zählen die rubiols, gefüllte Teigtaschen mit requesón (Frischkäse), Aprikosenmarmelade, cabell d’angel (Kürbismarmelade) oder auch Schokolade. Ebenfalls typisch sind crespells, dicke Plätzchen aus einem Teig mit Mehl, Schweineschmalz, Zucker, Orangensaft und Zitronenabrieb, sowie panades gefüllt mit Lammfleisch, mit und ohne Erbsen.

Panades werden auf Mallorca auch an Ostern gerne gegessen / Nele Bendgens

Darüber hinaus überzeugen viele weitere Köstlichkeiten aus dem Sortiment: Dazu gehört die herzhafte coca de trampó, eine Ensaimada mit Aprikosen, Schokocroissants, feine Apfeltörtchen sowie Savarin, eine Croissant-ähnliche Spezialität mit Marzipanfüllung, verfeinert mit Anislikör und bestreut mit Mandelblättchen. Ergänzt wird das Angebot durch verschiedene Torten sowie eine Auswahl an Brot- und Brötchensorten.

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