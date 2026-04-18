Mallorca belebt alten Wein neu: Erster Jahrgang auf Richard Bransons Landgut Son Bunyola nach mehr als 100 Jahren

Mallorca hat einen alten Wein neu belebt: Im Luxusanwesen Hotel Son Bunyola haben Weinanbau-Experten jetzt den ersten Jahrgang eines neuen Weins gefeiert, der auf eine alte Rebsorte zurückgeht. Es ist das erste Mal seit mehr als 100 Jahren, dass auf dem geschichtsträchtigen Landgut, das mittlerweile dem britischen Milliardär Richard Branson gehört, Wein hergestellt wird.

Prominenz bei der Vorstellung

Zur Vorstellung des edlen Tropfens kamen Prominente der Gastrobranche Mallorcas zusammen. Auch der Generaldirektor für Agrar- und Lebensmittelqualität in der balearischen Landesregierung, Joan Llabrés, ließ sich blicken. Bei dem neuen Wein handelt es sich um eine limitierte Auflage, die aus einer Weinlese des vergangenen Sommers hervrgegangen ist. Dabei waren 2.500 Kilo Trauben gewonnen worden.

Das Projekt zur Wiedergewinnung des Weinbergs und des Weins von Son Bunyola begann 2022 mit der Anpflanzung von drei Hektar Rebstöcken und der Mitwirkung von Pedro Balda, einer herausragenden Persönlichkeit im Weinbausektor als Agraringenieur und Doktor der Önologie.

Erfahrener Weinbauer

Balda stammt aus einer Familie von Weinbauern und Bodega-Besitzern aus La Rioja, die auf sechs Generationen zurückgeht. Seine berufliche Laufbahn war stets von einer Forschungs- und Lehrtätigkeit als Professor für Weinbau an der öffentlichen Universität von La Rioja begleitet, und er hat an zahlreichen Studien über Minderheitensorten teilgenommen.

In diesem Wiedergewinnungsprozess spielte auch der Weinbauer Jaume Font eine Schlüsselrolle, ebenso wie Vincent Padioleau, Direktor von Son Bunyola, ein leidenschaftlicher Förderer des Projekts, sowie die umfassende und akribische Arbeit eines Forscherteams der Balearen-Uni, die die inseleigene Traubensorte Malvasía de Banyalbufar vor dem Verschwinden rettete.

Reblausplage

Seit dem Ende des 13. Jahrhunderts verfügte Son Bunyola über eine bedeutende weinbauliche Produktion. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, im Jahr 1891, schwächte eine Reblaus-Plage jedoch den Insel-Weinbau. Wie so viele andere Weinberge wurden auch die Pflanzungen von Son Bunyola von dieser Plage vernichtet. Jetzt ist der Wein von Son Bunyola zurück. /somo

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