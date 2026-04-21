Döner für 2,95 Euro: Was taugt Mallorcas wohl günstigster Kebab?

In Zeiten, in denen alles teurer wird, machen manche Angebote stutzig: Döner Kebab 2,95 Euro, prangt an einem Lokal auf Mallorca. Der Preis erinnert an die frühen Nuller-Jahre in Deutschland. Kann das wirklich sein? Ist der Döner genießbar oder gibt es böse Überraschungen?

Seit Jahren hat das "Maharaja2" in Palmas Viertel Foners geöffnet und hält sich. "Der Laden scheint also irgendwie zu funktionieren", sagt eine benachbarte Kellnerin. Auf Google ist das Restaurant jedoch als "dauerhaft geschlossen" gekennzeichnet.

Die Bewertungen sind überraschend positiv: 4,5 von fünf Sternen bei 44 Bewertungen. "Essen hat super geschmeckt. Sehr zu empfehlen", schrieb vor zwei Jahren ein deutscher Kunde. Viele Bewertungen heben die Freundlichkeit des Besitzers hervor, der ihnen mit einem Nachtimbiss gar "das Leben gerettet" habe. Auch die Nähe zum Strand wird mehrfach betont.

Nur eine Bewertung ist schlecht: Es sei der schlechteste Döner in ganz Spanien. Das Fleisch komme aus der Tupperdose, schreibt ein Kunde in fehlerhaftem Spanisch. Trotz der schlechten Erfahrung hat er aber seltsamerweise das Lokal mehrfach besucht.

Klein, aber fein

Beim MZ-Besuch ist das kleine Lokal zur Mittagszeit wie leergefegt. Wir erkundigen uns nach dem Döner für 2,95 Euro. "Das ist ein kleiner Kebab", sagt der junge Mann hinter der Theke. Wir bestellen. "Komplett?", fragt er. Bei dem zu erwartenden kleinen Imbiss bejahen wir. Schließlich wollen wir nichts absichtlich weglassen.

Wobei "komplett" in Spanien viel bedeuten kann. Gerne werden hierzulande Pommes in den Döner mit eingearbeitet, was bei manchen eingefleischten Fans in Deutschland wohl ein No-Go wäre. Der junge Mann bittet uns, Platz zu nehmen. Das Surren einer Dönerschneidemaschine oder ein Messenwetzen sind nicht zu hören - ein schlechtes Zeichen. Wir schauen lieber nicht hin, wo das Fleisch herkommt.

So sieht der 2,95 Euro-Döner aus. / Petzold

So schmeckt er, der 2,95-Euro-Döner

Wenig später kommt der Döner in einer kleinen Schüssel. Er ist etwas größer als eine geschlossene Faust und sieht auf den ersten Blick gar nicht schlecht aus: Fleisch, Gemüse, obendrauf eine weiße Soße. Und auch geschmacklich kann man für den Preis nicht meckern. Das Gemüse ist frisch, das Brot ist knusprig. Einzig das Fleisch ist fad. Nach wenigen Bissen ist der Döner verputzt. Mehr als eine Vorspeise ist es wahrlich nicht. Dafür bleiben die Magenprobleme aus.

Derartige Angebote sind in Palma gar nicht mal so selten. Rund um den Markt von Pere Garau gibt es mehrere Döner-Läden, die das kleine Fladenbrot für 3,50 Euro feilbieten. Zum Vergleich: Im Bierkönig, wo am meisten Fleisch vom Spieß geschnitten werden dürfte, kostet der Döner 9 Euro. Im Gegensatz zu Deutschland sind die Mallorquiner nicht die größten Dönerfans. Lediglich das Restaurant Bella Estambul des Deutschtürken Selim Ildirim nahe der Plaça de Ses Columnes ist regelmäßig voll.