Nüchtern, aber sexy: Diese alkoholfreien Drinks erobern Mallorca

Der Alkoholkonsum geht zurück. Angesichts der Exzesse am Ballermann mag das überraschen, doch weltweit greifen immer mehr Menschen zu alkoholfreien Getränken. Also müssen Alternativen her, die in puncto Geschmack und Gesundheit überzeugen können. „Sober Lover“, der nüchterne Liebhaber, soll so eine Alternative sein. So heißt der Schaumwein, den es in Weiß und Rosé gibt. Nach ihm benannte Frank Spängler auch seine Firma. Neben dem eigenen Schaumwein vertreibt Spängler das prickelnde Teegetränk La Maison Tea Royal in drei Varianten sowie die alkoholfreien Spirituosen der Schweizer Marke Rebels 0.0%.

Gleich zu Beginn sei versichert: Alkoholfrei kann schmecken. Die Autorin – normalerweise skeptisch gegenüber alkoholfreien Weinen und anderen Getränken – hat sich davon überzeugt. Einige der Produkte von Frank Spängler sowie die daraus gemixten Cocktails servieren bereits Lokale wie Vandal, Cap Rocat, Nobis Hotel, Lila Portals, Lamucca oder Fina Bar. Erhältlich sind alle drei Marken zudem in der Weinhandlung Catavinos in Palma (Carrer Poima, 6, Web: islacatavinos.com).

Sober Lover

Starten wir mit dem Schaumwein. Die weiße Variante basiert auf der spanischen Airén-Traube. Produzenten vinifizieren sie wie klassischen Wein, aber vegan, also ohne Eiklar zur Klärung. Anschließend entziehen Spezialisten in Rüdesheim den Alkohol und setzen Kohlensäure zu. „Es bleibt ein Restalkohol von 0,05 Prozent“, erklärt Frank Spängler. „Für die Bezeichnung ‚alkoholfrei‘ wären sogar 0,5 Prozent erlaubt.“

Geschmacklich zeigt sich der Weiße eher neutral, mit Noten von Zitrusfrüchten und grünem Apfel. Er eignet sich als Aperitif und als Basis für Longdrinks.

Der Rosé hingegen präsentiert sich als echte Alternative zu klassischem Rosé-Sekt. Biologisch angebaute Tempranillo-Trauben liefern die Grundlage. Nach der Entalkoholisierung versetzen die Hersteller ihn mit Kohlensäure und minimal Zucker (4–5 Milliliter auf 100 Milliliter). Intensive Aromen von Himbeeren, Erdbeeren und Kirschen bleiben erhalten, getragen von einer harmonischen Säure. Der Preis der Schaumweine beträgt 14 bis 15 Euro.

Nüchterner Liebhaber: Sober Lover. / Sober Lover

Der prickelnde Tee

La Maison Tea Royal entwickelten drei Winzer aus der Südsteiermark; Bernhard und Johannes Schauer sowie Johannes Firmenich. Das Getränk basiert auf fermentierten Teeblättern. „Was viele nicht wissen: Tee kann auch Kohlensäure entwickeln“, meint Frank Spängler. Er muss es schondeswegen wissen, weil er viele Jahre für den großen Teeproduzenten Meßmer tätig war.

Aktuell gibt es von La Maison Tea Royal drei Sorten. Blooming Rose basiert auf schwarzem Ceylon Tee, gemixt mit Hibiskus, der den leichten Rosé-Ton verursacht, aber auch für die leichte Zitrusnote verantwortlich ist. Das Teegetränk ist lachsfarben mit feiner Perlage und Aromen von frischen roten Beeren, Kräutern und schwarzem Holunder, aber auch mit einem Hauch von Honig und Lindenblüten.

Herbal Garden basiert hingegen auf einer Mischung aus grünem Sencha Tee und griechischem Bergtee. Letzterer verleiht dieser Variante von La Maison Tea Royal den zitronig-minzigen Geschmack, aber auch eine leichte Zimtnote. Der Tee-„Sekt“ überzeugt durch seine goldgelbe Farbe, eine lebendige Perlage, und man schmeckt zudem mediterrane Kräuter, Apfel und Heublumen.

White Blossom schließlich wird mit dem weißem Tee Pai Mu Tan hergestellt. In der Nase dominieren Apfelschale, saftige Birne und Heublume. Das Getränk schmeckt nach reifem Kernobst und getrockneten Kräutern. Nach der Produktion darf es im Eichenholzfass reifen, das bringt zusätzlich Röstaromen und Tannine. Hinzu kommen jeweils Traubenkerne und -schalen, die die nötigen Tannine und Bitterstoffe mitbringen. Die Winzer nutzen dafür natürlich die eigenen, biologisch angebauten Trauben. Die Preise: 20–30 Euro.

Ein mit Spirituosen gemixter Cocktail. / Martina Zender

Alkoholfreier Whisky, Rum und Gin

Zuletzt kommen die „Rebellen“ aus der Schweiz, Christof Tremp und Janick Planzer. Sie entwickelten doppelt destillierte Spirituosen, die man vorzugsweise zum Mischen eines Cocktails verwendet. Diverse Auszeichnungen belegen bereits ihren Erfolg.

Es gibt aktuell sechs Sorten: Den Rosso, ein etwas bitterer, zitrusartiger und kräuterhaltiger Aperitif mit einer reichen Komplexität und Noten von Orange, Bergamotte, Enzian und Eichenrinde. Angereichert ist er mit Wermut- und Gewürzextrakten. Er lässt sich etwa auf Eis mit einer großen Kaper als besondere Zutat genießen. „Wir machen nicht einfach nur alkoholfreie Drinks – wir wollen die Art und Weise, wie Menschen Cocktails erleben, neu denken. Jede Zutat, jede Nuance, jede Garnitur hat ihren Zweck“, sagt Janick Planzer.

Es gibt weiterhin den Dolce Spritz, den Sweet Amaretti (anstelle von Amaretto), den Dark Spice (anstelle von Rum), den Malt Blend (Whiskey-Ersatz) und den Botanical Dry, die alkoholfreie Gin-Variante des Portfolios. Die Schweizer verzichten auf die normalerweise wichtigsten Geschmacksträger wie Alkohol und Zucker, und nutzen stattdessen viele natürliche Botanicals und destillieren doppelt – einmal mit Wasserdampf und einmal unter Vakuum. Als besondere Zutat kommt dann noch Chili hinzu, um den Spirituosen eine gewisse Schärfe im Abgang zu verleihen, die den alkoholischen Kick imitiert. Die Preise für die Rebel: 25–28 Euro.

Aus Tee gemacht: eine Flasche White Blossom. / Sober Lover

Rezeptideen: Whiskey-Applesour: 5 cl Rebels 0.0% Malt Blend, 5 cl Premium Apfelsaft, 2 cl frischer Zitronensaft, etwas Zuckersirup (optional). Mit Eis shaken und in ein Glas gießen. Negroni: 3 cl Rebels 0.0% Rosso, 3 cl Rebels 0.0% Botanical Dry, 3 cl alkoholfreier Wermut. Auf Eis und eine Orangenzeste darüberspritzen. Sexy Pink: 5 cl Rebels 0.0% Botanical Dry, 10 cl Grapefruit Tonic Water. Mit viel Eis und Grapefruitscheibe als Deko. Easy Spritz: 5 cl Rebels 0.0% Dolce Spritz, 10 cl Premium Tonic Water. Auf viel Eis und mit Orangenscheibe als Dekoration servieren. Basil Smash: 6 cl Rebels 0.0% Botanical Dry, 3 cl Zitronensaft, 2 cl Zuckersirup, eine Handvoll Basilikum. Shaken, über Eis abseihen und Basilikumblätter als Deko.

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