Der nächste Food-Hype ist da: Für diesen Käsekuchen stehen die jungen Menschen auf Mallorca Schlange
Die Kette 99Cheesecake, die dafür bekannt ist, Käsekuchen für nicht einmal 1 Euro zu verkaufen, hat nun endlich auch ein Geschäft auf der Insel
Die Cheesecake-Welle, die ähnliche Ausmaße wie der Smash-Burger-Hype angenommen hat, macht auch vor Mallorca nicht Halt. Kaum ein Restaurant, das auf das cremige Gebäck auf der Nachtisch-Karte verzichtet. Und nun hat ein Laden aufgemacht, der sich ganz auf die Trend-Nascherei spezialisiert hat. Ende April eröffnete die Kette 99Cheesecake, die bereits mehrere Filialen auf dem spanischen Festland hat, ihr erstes Geschäft auf der Insel. Genauer gesagt im Carrer del Sindicat, 49 in Palma.
Das Erfolgsrezept: viel Werbung in den sozialen Netzwerken und Käsekuchen für weniger als 1 Euro (99 Cent ohne Toppings), nach Wunsch für einen Aufpreis von 80 Cent mit Toppings wie Pistazien, Oreo-Keksen oder Kinder-Bueno- oder Ferrero-Creme.
Bekanntheit mit am Start
Für die Eröffnung hatte sich das Unternehmen die Unterstützung des jungen Bauern und Influencers Miquel Montoro gesichert – um ja das junge mallorquinische Publikum zu erreichen. Dieser bewarb ein ganz besonderes Produkt, das eigens für die Insel kreiert wurde: ein Ensaimada-Cheesecake. Die Käsekuchenvariante gibt es vorerst nur den ganzen Mai lang. Das Rezept scheint aufzugehen. Regelmäßig bilden sich lange Schlangen vor dem Lokal.
Es ist nicht das erste Mal, dass süßes Gebäck einen Hype auf Mallorca auslöst. Ein wenig erinnert es an den Trend rund um die obszönen Waffeln in Form von männlichen und weiblichen Sexualorganen, die 2021 auch auf Mallorca die Runde machten.
In den vergangenen Monaten hatte 99Cheesecake innerhalb kürzester Zeit mehrere Geschäfte in Spanien eröffnet. Mittlerweile gibt es Filialen in Pamplona, Girona, mehrere in Barcelona und Madrid sowie eines in Valencia.
- Weiter Regen für Mallorca angekündigt: So ist die Lage am Flughafen Palma
- Tobias, der Grapscher, und die Schande vom Ballermann
- Den kennt man doch: 'Goodbye Deutschland'-Mallorca-Auswanderer Steff Jerkel hat neue Untermieter für sein Sharky's gefunden
- Polizeieinsatz vor dem Bierkönig: Sechs Beamte müssen Randalierer zu Boden bringen
- Unwetter über Mallorca: Starker Regen schränkt Flugbetrieb am Airport ein
- Hater mit Mallorca-Faible: Diese fünf Sorten Insel-Meckerer gibt es auf Social Media
- Nach Wochen voller Sonne: Mallorca steht Wetterumschwung bevor
- Was ist da los in der Schinkenstraße auf Mallorca? Großer Teil des Bamboleo an der Playa de Palma ist gesperrt