Der nächste Food-Hype ist da: Für diesen Käsekuchen stehen die jungen Menschen auf Mallorca Schlange

Die Cheesecake-Welle, die ähnliche Ausmaße wie der Smash-Burger-Hype angenommen hat, macht auch vor Mallorca nicht Halt. Kaum ein Restaurant, das auf das cremige Gebäck auf der Nachtisch-Karte verzichtet. Und nun hat ein Laden aufgemacht, der sich ganz auf die Trend-Nascherei spezialisiert hat. Ende April eröffnete die Kette 99Cheesecake, die bereits mehrere Filialen auf dem spanischen Festland hat, ihr erstes Geschäft auf der Insel. Genauer gesagt im Carrer del Sindicat, 49 in Palma.

Das Erfolgsrezept: viel Werbung in den sozialen Netzwerken und Käsekuchen für weniger als 1 Euro (99 Cent ohne Toppings), nach Wunsch für einen Aufpreis von 80 Cent mit Toppings wie Pistazien, Oreo-Keksen oder Kinder-Bueno- oder Ferrero-Creme.

Bekanntheit mit am Start

Für die Eröffnung hatte sich das Unternehmen die Unterstützung des jungen Bauern und Influencers Miquel Montoro gesichert – um ja das junge mallorquinische Publikum zu erreichen. Dieser bewarb ein ganz besonderes Produkt, das eigens für die Insel kreiert wurde: ein Ensaimada-Cheesecake. Die Käsekuchenvariante gibt es vorerst nur den ganzen Mai lang. Das Rezept scheint aufzugehen. Regelmäßig bilden sich lange Schlangen vor dem Lokal.

Es ist nicht das erste Mal, dass süßes Gebäck einen Hype auf Mallorca auslöst. Ein wenig erinnert es an den Trend rund um die obszönen Waffeln in Form von männlichen und weiblichen Sexualorganen, die 2021 auch auf Mallorca die Runde machten.

Neuste Kreation: ein Ensaimada-Cheesecake. / 99cheesecake

In den vergangenen Monaten hatte 99Cheesecake innerhalb kürzester Zeit mehrere Geschäfte in Spanien eröffnet. Mittlerweile gibt es Filialen in Pamplona, Girona, mehrere in Barcelona und Madrid sowie eines in Valencia.