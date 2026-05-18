Cel Blau kündigt Abschied an: Der sympathische Zwerg im Schatten des Megaparks macht dicht

Es ist ein Stück quasi authentisches Mallorca direkt hinter dem Megapark: Das Restaurant Cel Blau ist ein Ort an der von Urlaubern dominierten Playa de Palma, an dem sich auch die Einheimischen wohlfühlen. Nun hat das Restaurant, das sich in den vergangenen Jahren mit ausgefallenen Burger-Kreationen einen Namen gemacht hat, seinen Abschied angekündigt.

In einem Beitrag auf Social Media gaben die Betreiber bekannt, dass nach Ende der Saison im November endgültig Schluss ist. Ein emotionales "adéu" nach 42 Jahren Betrieb. Gegründet wurde das Lokal 1984 vom Ehepaar Antonio und Consuelo. Später übernahmen die Söhne Diego und Ramón das Geschäft. Für sie war das Lokal nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern auch ein Zuhause: „Wir sind praktisch zwischen diesen Wänden aufgewachsen“, sagen sie. Die Brüder waren auch dafür verantwortlich, das Konzept von klassischer spanischer Küche mit Paellas sowie Fleisch- und Fischgerichten hin zu Burgern voranzutreiben – ohne jedoch ihre Wurzeln zu vergessen.

Zu den Fans des Lokals gehörten in den vergangenen Jahren auch die Partysänger, die nebenan im Megapark auftraten. Mickie Krause sagte einst gegenüber der MZ: „Im Cel Blau wird auf Schnickschnack verzichtet, und trotzdem fühlt man sich wohl und willkommen, was natürlich ganz entschieden an Ramón und seiner Familie liegt. Ein Bier oder Orangensaft vor dem Auftritt ist hier Pflicht!" Sängerin Isi Glück lobte: „Ich liebe es, vor meinen Gigs mein Bierchen dort zu trinken und mit Ramón und Diego ein bisschen zu quatschen." Auch Künstler Lorenz Büffel zeigte sich begeistert: „Von außen sieht es klein und unscheinbar aus, jedoch verbirgt sich dort eine großartige Küche."

Eigentümer nehmen das Lokal zurück

Die Entscheidung, das Cel Blau zu schließen, geht auf äußere Umstände zurück. Nach Angaben der Betreiberfamilie haben die Eigentümer des Lokals beschlossen, die Räumlichkeiten zurückzunehmen. „Es tut uns weh, aber wir akzeptieren es mit Respekt“, heißt es in der Mitteilung.

Gleichzeitig betont die Familie, dass sie mit der Gewissheit geht, alles gegeben zu haben: „Das ist kein Abschied.“ Womöglich also wird die Geschichte des Cel Blau in Zukunft an einem anderen Standort weitergeschrieben.