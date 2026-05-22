Bis zu 100 Euro für lokale Produkte: So ergattern Sie die neuen Mallorca-Gutscheine

Mallorca-Bewohner sollen mehr Produkte von der Insel kaufen - das ist das Ziel einer neuen Gutschein-Kampagne, die jetzt das balearische Landwirtschaftsministerium gestartet hat. Pro Verbraucher sollen Gutscheine von bis zu 100 Euro bereitgestellt werden, die in bestimmten Geschäften gültig sind.

Mehr Geld als zuvor

Die Kampagne 2026 führt im Vergleich zur ersten Ausgabe im vergangenen Jahr Verbesserungen für die Nutzer ein, wie die Verantwortlichen bei der Vorstellung am Donnerstag (21.5.) bekannt gaben. Konkret steigt der Höchstbetrag pro Begünstigtem von 60 auf 100 Euro, verteilt auf 10 Gutscheine zu je 10 Euro, die eingesetzt werden können, indem pro 20 Euro Einkaufswert bei den mitwirkenden Anbietern ein Gutschein eingelöst wird. Außerdem werden die Gutscheine namentlich ausgestellt, mit dem Ziel, „eine geordnetere, transparentere und ausgewogenere Verwaltung der Ausschreibung zu gewährleisten“.

Die Kampagne richtet sich an Menschen über 18 Jahren mit Wohnsitz auf den Balearen. Die Gutscheine können in den Geschäften und Verkaufsstellen eingelöst werden, die sich der Kampagne anschließen. Dazu berechtigt sind landwirtschaftliche Betriebe, Direktverkaufsstellen, Fischereigenossenschaften, landwirtschaftliche und agroalimentäre Genossenschaften, Lebensmittelindustrien, Vereinigungen oder Zusammenschlüsse von Erzeugern sowie andere Betriebe, in denen lokale Produkte erzeugt, verarbeitet und vermarktet werden.

Hervorzuheben ist, dass die Kampagne nur Produkte umfasst, die der gesetzlichen Definition eines lokalen Produkts entsprechen:

Landwirtschaftliche Produkte, die auf den Balearen angebaut werden

Viehzuchtprodukte von den Inseln

Produkte aus Fischerei, Meeresfrüchtefang und Aquakultur

Lebensmittel mit geschützter Herkunftsbezeichnung oder geografischer Angabe

verarbeitete Produkte, die auf den Inseln mit einem lokalen Primärbestandteil hergestellt werden

Weitere Produkte, die mit dem Primärsektor und den Balearen verbunden sind.

So geht's

Geschäftsleute und Erzeuger, die teilnehmen wollen, müssen sich über die Website www.bonsproductelocal.com anmelden. Anschließend können die Verbraucher die Gutscheine aktivieren und die teilnehmenden Geschäfte einsehen. Dem vorgesehenen Zeitplan zufolge wurde die Frist für die Anmeldung der Produzenten am 21. Mai eröffnet und bleibt sieben Werktage lang bestehen. Die Aktivierung der Gutscheine durch die Verbraucher ist ab dem 4. Juni vorgesehen, und der Einlösezeitraum beginnt am 8. Juni und läuft bis zum 7. August 2026 oder bis die Gutscheine aufgebraucht sind.

Die Kampagne verfügt über 909.250 Euro an effektiven Mitteln für Gutscheine, was 90.925 Gutscheinen zu je 10 Euro entspricht.

„In einem Moment internationaler Unsicherheit wollen wir, dass jeder öffentliche Euro eine reale Wirkung auf den Sektor hat“, erklärte der balearische Landwirtschaftsminister Joan Simonet bei der Vorstellung der Kampagne - und erinnerte daran, dass die Initiative „nicht nur den Konsum ankurbelt, sondern auch den direkten Kontakt zwischen Erzeugern und Verbrauchern stärkt und dazu beiträgt, Landwirtschaft, Viehzucht, Fischerei und die Lebensmittelproduktion auf den Balearen am Leben zu halten“.

Folgen des Nahost-Kriegs

Der balearische Landwirtschaftsminister Joan Simonet mit seinem Generaldirektor Joan Llabrés bei der Vorstellung der Kampagne / CAIB

Simonet betonte, dass diese Kampagne „eine konkrete Maßnahme innerhalb der außerordentlichen Reaktion der Regierung auf die wirtschaftlichen Folgen des Krieges im Nahen Osten“ sei. In diesem Sinne hob er hervor, dass „der Primärsektor besonders empfindlich auf den Anstieg der Produktionskosten reagiert, und deshalb aktivieren wir Instrumente, die eine direkte Wirkung haben: Sie helfen den Produzenten, fördern den Konsum regionaler Produkte und stärken die Realwirtschaft unserer Inseln“.

Die Kampagne wird in Zusammenarbeit mit der Handelskammer von Mallorca durchgeführt, die die digitale Plattform für die Anmeldung der Anbieter, die Aktivierung der Gutscheine und die Abfrage der teilnehmenden Geschäfte verwalten wird. /somo

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