Erfrischend gut und ziemlich angesagt: Nala Brunch & Coffee in der Innenstadt von Palma

Bagel mit Mohn, belegt mit Räucherlachs, pochiertem Ei und Avocadocreme. Oder doch lieber eine Scheibe Sauerteigbrot mit knuspriger Kruste? Darauf kommen Avocadoscheiben, die arabische Würzpaste Muhammara aus Paprika, Walnüssen, Zwiebeln, Knoblauch, Tomatenmark und Olivenöl – ebenfalls gekrönt von einem pochierten Ei. Granatapfelkerne sorgen für optische Frische und eine angenehm säuerliche Note. Der dritte Vorschlag: ein Pastrami-Käse-Brioche mit Gurke, Chilischote und Senf-Mayonnaise.

Zum süßen Abschluss locken fluffige Pancakes mit Früchten, Bananensirup, Müsli und Erdbeermarmelade oder der selbst gebackene Möhrenkuchen. Alles sieht appetitlich aus, schmeckt frisch und wird aus hochwertigen Zutaten zubereitet. All dies sind Beispiele aus der Karte des vor zwei Jahren eröffneten Cafés Nala im Zentrum von Palma, nur wenige Häuser entfernt vom Sternerestaurant Marc Fosh. Der Brite ist mit seiner Frau Iris denn auch häufiger Gast.

Mohn-Bagel mit Lachs und pochiertem Ei. / Nala

Herzlichkeit und Individualität sind dem Paar besonders wichtig

Hinter dem Café stehen Nahuel Celano (37), seine Frau Camila Lattanzi (35), zwei Familienmitglieder in der Küche – ein Schwager von Camila sowie die Schwester einer Schwägerin – und ein Service-Team, das längst zu Freunden geworden ist. Herzlichkeit und Individualität sind dem Paar besonders wichtig. „Wir arbeiten mit dem Team auf Augenhöhe, nicht als dominierende Chefs. Diese freundschaftliche Atmosphäre, die unter uns herrscht, tragen wir ins Café hinein“, sagt Lattanzi, die Psychologie studiert hat. „Bei uns soll man nicht nur lecker essen und trinken können, sondern sich vor allem auch wohlfühlen. Und das gilt ebenso für die Mitarbeiter.“

Die Nala-Mannschaft vor ihrem Café. / Nala

Das Ambiente zieht viele Gäste an. Sie warten an der Eingangstür, bis sie zu ihrem Tisch geführt werden. „Zeitweise standen so viele Menschen im Innenraum, dass sie den Kellnern im Weg waren – und auch den sitzenden Gästen war das unangenehm. Außerdem können wir so jeden Gast einzeln begrüßen“, erklärt Camila Lattanzi.

Produkte möglichst direkt vom Erzeuger oder vom Markt

Das Lokal besticht durch einen wunderschönen historischen Fliesenboden. „Die Fliesen hat Nahuel aus einem alten Haus gekauft, das renoviert wurde“, erzählt sie. Die unterschiedlichen Möbelstücke stammen aus verschiedenen Quellen, sorgfältig zusammengesucht. Highlight ist der hübsche, von zahlreichen Pflanzen umgebene Innenhof.

Zum Einsatz kommen Produkte, die zwar auch im Supermarkt erhältlich wären, aber möglichst direkt beim Erzeuger oder auf dem Markt gekauft werden. Wenn sie zudem biologisch produziert sind, umso besser. Das Brot kommt von Rose Velvet und vom Forn de Barri. „Unser Café liegt uns ebenso am Herzen wie unsere Gäste. Deshalb wollen wir genau das anbieten, was wir auch selbst konsumieren würden“, sagt die gebürtige Argentinierin.

Zu den Brunch-Gerichten passt eine Scheibe Sauerteigbrot. / Nala

Strawberry Matcha Cloud und Smoothies

Bei den Getränken sticht der Strawberry Matcha Cloud hervor – eine Mischung aus Kokoswasser, Matcha-Tee und Erdbeerschaum. Ebenfalls beliebt sind die Smoothies oder die erfrischende Hibiskuslimonade mit Zitrone, Agavensirup, Ingwer und Hibiskus. Beim Kaffee fiel die Wahl auf Noti, eine Kaffeerösterei in Palma, die Bohnen aus aller Welt verarbeitet. Der Noti-Kaffee steht nicht nur auf der Karte, sondern kann hier gekauft werden – ebenso wie T-Shirts mit dem Slogan „Nala Vibes“.

Celano und Lattanzi sind seit vier Jahren ein Paar. Kennengelernt haben sie sich in Barcelona. Auch Nahuel stammt aus Argentinien, hat Marketing studiert und absolviert derzeit parallel zum Café noch ein Studium in Betriebswirtschaft. Da Lattanzis Eltern und Geschwister bereits auf Mallorca lebten, kannten sie die Insel von früheren Besuchen. „Uns gefällt das internationale Miteinander und die Offenheit hier“, sagen sie. Die Preise bewegen sich im moderaten Rahmen: Bagels, Tostadas, Sandwiches und Bowls kosten zwischen 12 und 15 Euro, Süßspeisen zwischen 3,50 und 15 Euro. Kaffeevarianten liegen zwischen 2 und 5,50 Euro.

Pancakes mit Früchten, Bananensirup, Müsli und Erdbeermarmelade. / Nala

Nala Brunch & Coffee, geöffnet Mo.–Fr. 9–16 Uhr, Sa.–So. 9–15 Uhr. C/. de la Missió, 15, Palma. Tel.: 692-68 53 58, FB: Nala Brunch & Coffee

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