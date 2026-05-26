In dieser Urlauberhochburg auf Mallorca gibt es jetzt deutschen Döner

An Arbeit mangelte es Nihat Günay eigentlich nicht. Der gebürtige Kurde, der in Deutschland aufgewachsen ist, betreibt seit zehn Jahren in Heiningen am Fuße der Schwäbischen Alb den Dönerladen Staren Kebab. Dann meldete sich aber sein Freund Marc Niedermeyer, der auf Mallorca ein Hotel leitet. Der suchte einen neuen Betreiber für das hauseigene Restaurant. Seit dem 1. Mai verkauft der dreifache Familienvater daher seinen Döner aus schwäbischem Rindfleisch nun auch im Erdgeschoss des Hotels Golf Beach in Santa Ponça.

Das Lokal von Nihat Günay liegt direkt an Santa Ponças Hauptverkehrsader. / Nele Bendgens

Laufkundschaft inklusive

Das neue Lokal liegt direkt an der Hauptverkehrsader des Ortes, der Avinguda del Rei Jaume I, und ist von der fast fertiggestellten Straße aus gut sichtbar. Auch Laufkundschaft gibt es so. „Staren Kebab“ passt mit seinem Namen in den Deutsch geprägten Ort. „Die Bewohner von Heiningen werden in Bezug auf die Vögel als ‚Stare‘ bezeichnet, weil sie in den Nachbarort gegangen sind, um dort Kirschen zu klauen“, erzählt der 37-Jährige, der als Sohn von Flüchtlingen mit nur wenigen Wochen nach Deutschland gekommen war. Bei Edeka ließ er sich später zum Handelsfachwirt ausbilden. 2016 machte er sich selbstständig und eröffnete in Heiningen sein erstes Dönerlokal. Dort hält nun vor allem sein Bruder, der ab und an auch auf Mallorca sein wird, die Stellung.

Das Fleisch (links) ist schwäbisches Rindfleisch. / Nele Bendgens

Zunächst nur während der Saison geöffnet

Der Inselableger ist zunächst nur während der Saison geöffnet. Wenn die schwäbischen Döner gut ankommen, will Günay das Lokal geöffnet lassen, wenn das Hotel in die Winterpause geht. Bei den Öffnungszeiten ist er noch flexibel. Derzeit ist täglich von 10 bis 0 Uhr geöffnet. Neben etwa britischen Party-Urlaubern, die der nächtliche Hunger plagt, finden auch viele Einheimische und Residenten den Weg zu Staren Kebab. Die Karte ist bewusst klein.

Neben den Dönern (ab 9 Euro) gibt es Dönerteller (ab 14,50 Euro), Pide (ab 10 Euro), Pizza (ab 9,50 Euro) oder Falafel (ab 8 Euro). Beim Fleisch besteht die Wahl zwischen dem schwäbischen Rind und einer Mischung aus Rind- und Hühnchenfleisch. Letzteres kommt vom Großhändler aus Deutschland. „98 Prozent der Zutaten werden per Transportunternehmen aus der Heimat geliefert, neben den Pommes und Fett etwa auch der Joghurt, die Mayonnaise oder der Ketchup für die Soßen“, so Günay. Ketchup beispielsweise würde hierzulande süßlicher schmecken, Mayonnaise säuerlicher. Das Fladenbrot und die Yufka-Teigfladen machen Günay und seine vier Mitarbeiter selbst. Beim Gemüse setzen sie auf lokale Produkte.

Das Brot wird direkt vor Ort gebacken. / Nele Bendgens

Kein passendes Lokal gefunden

Aus heiterem Himmel kam die Mallorca-Expansion für den Familienvater nicht. „Ich hatte mir vergangenes Jahr bereits Lokale in Santa Ponça, Magaluf und Palmanova angeschaut. Entweder waren sie nicht groß genug oder zu teuer. Daher hatte ich mit dem Gedanken, auf die Insel zu kommen, eigentlich schon abgeschlossen. Bis mein Freund Marc mich im Winter dann gefragt hat, ob ich mit meinem Döner nicht in sein Hotel einziehen will“, erzählt er. Besonderes Schmankerl: Wer 10 Euro für den Tagespass zahlt, kann am Pool planschen und sich davor oder danach mit Günays Döner stärken.

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