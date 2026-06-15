Supermarktkette Hipercentro plant eigene Molkerei: Rettung für Mallorcas Milchbauern?

Nach dem Ende der Molkerei Agama könnte sich für die betroffenen Milchbauern auf Mallorca eine neue Lösung abzeichnen. Die Supermarktkette Hipercentro plant auf ihrer Finca Son Figuera zwischen Manacor und Felanitx eine eigene Molkerei. Dort sollen unter anderem Käse, Frischmilch, Joghurt und Kefir hergestellt werden. Nach Angaben des Unternehmens liegt die geplante Investition bei rund 2,5 bis drei Millionen Euro. In Betrieb gehen soll die Anlage in etwa einem Jahr. Hipercentro bezeichnet das Projekt derzeit als Priorität.

Hintergrund ist die Krise im mallorquinischen Milchsektor nach der Schließung von Agama, das zum Damm-Konzern aus Barcelona gehörte. Die Bauern, die ihre Milch bislang an das Unternehmen geliefert hatten, standen nach dem Rückzug von Damm ohne Abnehmer da. Die Balearen-Regierung suchte daraufhin nach Möglichkeiten, die Produktion auf der Insel zu halten.

Im Einklang mit der Strategie

Wie Miquel Nicolau, Produktionsleiter von Hipercentro, erklärte, sei die Landesregierung vor einigen Monaten auf das Unternehmen zugekommen. Dabei sei es um die Frage gegangen, ob Hipercentro helfen könne, die lokale Milch abzunehmen. Die Unternehmensleitung habe sich schließlich entschieden, das Projekt voranzutreiben. Es passe zur Strategie, stärker auf Produkte von den Balearen zu setzen, sagte Nicolau.

Für die neue Molkerei will Hipercentro drei Hallen auf Son Figuera umbauen. Eine davon soll als Käserei dienen. In einer zweiten Halle sind ein Showcooking-Bereich sowie ein kleiner Laden geplant, in dem die dort hergestellten Produkte direkt verkauft werden können. Eine dritte Halle ist für die Melkanlagen einer geplanten Schafmilch-Produktion vorgesehen. Die Kuhmilch will Hipercentro von jenen Betrieben beziehen, die nach dem Rückzug von Damm keinen Abnehmer mehr hatten.

40-jähriges Bestehen

Hipercentro stammt aus Manacor und feierte am Samstag sein 40-jähriges Bestehen. Das Unternehmen betreibt derzeit 15 Supermärkte auf Mallorca; im Juli soll ein weiterer Markt in Sóller eröffnen. Hinzu kommen Filialen auf Ibiza und Menorca sowie vier große Baumärkte. Zuletzt hatte Hipercentro außerdem ein neues Zentrum zur Verarbeitung und Verteilung von Fleischprodukten vorgestellt. Für September ist in Manacor eine rund 1.000 Quadratmeter große Halle geplant, in der unter anderem Konditoreiwaren, Panades und weitere Backwaren hergestellt werden sollen.

Die Balearen-Regierung hatte bereits Anfang März versucht, mit Damm über eine Fortführung der Milchproduktion und Vermarktung auf Mallorca zu verhandeln. Vorgesehen war damals die Gründung eines öffentlich-privaten Unternehmens. Die Landesregierung sollte 25 Prozent halten, ein privater Investor 50 Prozent, die übrigen 25 Prozent sollten auf Beschäftigte und Milchbauern entfallen. Die drei Landwirte, die Milch an Damm geliefert hatten, entschieden sich jedoch gegen eine Beteiligung und wollten andere Optionen für ihre Betriebe prüfen.

In dieser Woche wurde zudem bekannt, dass die Balearen-Regierung eine Beihilfe in Höhe von 1,1 Millionen Euro von Damm zurückerhalten hat. Sie war dem Konzern unter der Bedingung gewährt worden, die Tätigkeit von Agama aufrechtzuerhalten. Nach der Schließung war diese Bedingung nicht mehr erfüllt.

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