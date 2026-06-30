Eis in Fruchtform und Anime-Snacks: Neuer Asienmarkt mit viralen TikTok-Produkten auf Mallorca

Der asiatische Supermarkt Xi Duo Duo wächst weiter in Palma. Nur rund drei Monate nach der Eröffnung der ersten Filiale in der Nähe der Plaça d'Espanya hat das Unternehmen nun ein zweites Geschäft eröffnet – im Carrer Pascual Ribot, 31, in Palmas Viertel Camp d’en Serralta, unweit von der Wache der Ortspolizei und dem Viertel Son Espanyolet. Das Konzept verbindet traditionelle Lebensmittel aus Asien mit Produkten, die in den sozialen Netzwerken viral gegangen sind. „Wir sind auf alles spezialisiert, was bei TikTok auftaucht“, sagt Inhaberin Chaomei.

Produkte aus China, Südkorea, Japan, Thailand, den Philippinen und Vietnam

Das neue Geschäft ist 450 Quadratmeter groß und bietet Produkte aus China, Südkorea, Japan, Thailand, Vietnam oder von den Philippinen an. Zu den auffälligsten Artikeln gehören Eiscremes in Fruchtform.

Eis in Erdbeer- und Heidelbeer-Form. / DM

Hinzu kommen exotische Früchte, asiatisches Gebäck und Süßwaren, Fleisch, Fisch, Gyozas, Tofu, orientalisches Gemüse und weitere typische Zutaten der asiatischen Küche.

Ein Traum geht in Erfüllung

Für Chaomei hat die Eröffnung eine besondere Bedeutung. Sie kam im Alter von neun Jahren nach Spanien und erinnert sich daran, dass die Eröffnung eines asiatischen Supermarkts damals wie ein unerreichbarer Traum wirkte. „Für mich persönlich ist es eine sehr große Genugtuung, eines der Ziele zu erreichen, das ich seit meiner Kindheit hatte“, sagt sie.

Dass Xi Duo Duo nun bereits eine zweite Filiale eröffnet, liege auch an der positiven Resonanz aus dem Viertel. „Viele Menschen aus der Umgebung haben sich so ein Geschäft gewünscht“, sagt Chaomei.

Mit dem Supermarkt wolle sie ein Familienunternehmen weiter aufbauen und zugleich asiatische Esskultur auf Mallorca sichtbarer machen. „Ich will beide Kulturen miteinander zu verbinden – und meinen Kindern etwas Bleibendes mitgeben“, sagt sie.

Jede Woche neue Produkte

Kekse vom Protagonisten der japanischen Zeichentrickserie Shin Chan, Produkte aus anderen der Anime-Serien wie „One Piece“ oder "Naruto" stehen auch in den Regalen des neuen Supermarkts. Jede Woche soll es neue Produkte im Sortiment geben.

Produkte von bekannten Anime-Serien wie "One Piece" oder "Naruto". / DM

Das Angebot spiegelt das wachsende Interesse an asiatischer Gastronomie und Kultur auf Mallorca wider. Immer mehr Verbraucher suchen nach Geschmacksrichtungen, Süßigkeiten und Produkten, die bis vor wenigen Jahren nur in ihren Herkunftsländern zu finden waren.

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