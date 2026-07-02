Wo das Meer zum Menü gehört: Fünf besondere Restaurants auf Mallorca

Schönes Wetter, eine sanfte Brise – da sitzt man doch am besten auf Mallorca direkt am Meer und lässt den Ausblick auf sich wirken, während man glücklich schmaust. Wenn man über Lokale am Meer schreibt, dann fallen einem natürlich auch die vielen Lokale an den Hafenpromenaden etwa in Port d’Andratx, Port de Sóller, Port de Pollença, Port d’Alcúdia, Cala Ratjada und Cala d’Or ein. Aber wir wollen diesmal eine etwas andere Auswahl treffen, jenseits von Häfen und Promenaden, ohne störende Straße zwischen Gast und Meer.

La Terraza Alcanada

Ein Klassiker im Norden. Das La Terraza, entstanden Ende der 1950er-Jahre, verfügt über ein gehobenes Restaurant und ein Bistro mit günstigerem, legerem Essen. Im Restaurant werden all die feinen Leckereien angeboten, die man sich in so einer Lage wünscht wie Meeresfrüchte à la Hummerschwanz, Kaviar und Austern, aber auch Foie, Thunfisch-Tatar oder Entrecôte mit Palo-Sauce und Trüffeln. Das Bistro ist ein wenig bezahlbarer, man kann dort sogar ab 8.30 Uhr frühstücken. Geboten wird eine kleinere Karte als im Restaurant, aber ebenfalls mit delikaten Vor- und Hauptspeisen, Paellas sowie einigen Snacks für zwischendurch. Apropos: Dies ist eines der wenigen Restaurants auf Mallorca, das mit dem Boot erreichbar ist.

Infos: Pl. de Pompeu Fabra, 7, Alcúdia. Tel.: 971-54 56 11, laterrazaalcanada.com

La Terraza Alcanada. / La Terraza Alcanada

Foradada und Foradada Mar

Das „Loch“ mit seinen 14 Metern Durchmesser im 82 Meter hohen Felsen ist einzigartig, der Sonnenuntergang, den man an diesem Teil der Westküste erleben kann, ebenfalls. Neben der Bar Mirador für Snacks und dem Restaurant Foradada für gehobene Küche gibt es wenige Meter über dem Wasser – und gegenüber des „Lochs“ – ein seit 1973 existierendes Lokal, nun umbenannt in Foradada Mar. Es ist nur zu Fuß oder per Boot zu erreichen. Die früheren Betreiber sind mittlerweile in Ruhestand gegangen, und die Besitzerfamilie Sevilla – ihnen gehört das komplette Areal inklusive Son Marroig – übergaben das Lokal nun, wie die beiden anderen Betriebe, in die Hände von Sternekoch Andreu Genestra, der es aufpeppte. War es einst rustikal und eher simpel, aber bekannt für seine famosen Paellas, gibt es nun neben den beibehaltenen Paellas Fischgerichte vom Feinsten, aber auch patatas bravas, Hummer-Mandel-Avocado-Salat und Lammkotelettes mit jungem Knoblauch. Die Gegebenheiten und Räumlichkeiten sind limitiert, es wird viel über Feuer zubereitet.

Infos: Ctra. de Valldemossa, km 65,5, Deià, Tel.: 646-10 93 62, Website: foradadarestaurant.com

Foradada Mar. / Foradada Mar

Nautilus

Ein Klassiker am Hang oberhalb von Port de Sóller mit fantastischem Blick übers tief unterhalb liegende Meer und den Sonnenuntergang. Umso schöner, dass die Küche adäquat erfreut. 1972 wurde das Lokal gegründet, 2002 übernahm es Andrej Eisenfeld, der es bis heute leitet und stetig das Niveau angehoben hat. Und nicht nur das. Ihm sind auch nachhaltig erzeugte lokale Produkte, Fleisch aus Freilandhaltung und Bioprodukte wichtig. „Unsere Küche soll ehrlich und gesund sein“, so Eisenfeld. Und so gibt es ebenso vegetarische Gerichte wie gratinierten Ziegenkäse auf Birnen-Chutney mit Zitrus-Reduktion und Nüssen wie Ochsenschwanz-Ragout auf Steinpilzen mit Linsen und Blutwurst-Tamarinde-Sauce.

Infos: C/. de Llebeig, 1, Port de Sóller, Tel.: 971-63 81 86, nautilussoller.com

Naikiri Experience

Wechseln wir an die Südküste, nach Cala Blava. Dort trafen sich Generationen von Menschen im Restaurant Panorámica Playa. Die Qualität des Essens war umstritten und – ehrlich gesagt – kein Grund für einen Besuch. Das hat sich nun geändert. Renoviert, aufgehübscht und mit neuer Karte samt neuem Küchenteam präsentiert sich das neue Naikiri Experience unter der Leitung der dritten Generation der Betreiberfamilie, David González und seine Frau Kiki. Leider sind mit der Umgestaltung auch die Preise deutlich angehoben worden – aber die Lage entschädigt für vieles. Natürlich gibt es weiterhin den Klassiker des Lokals, die Paella in verschiedenen Varianten.

Infos: Passeig de les Dames, 29, Cala Blava (Llucmajor), Tel.: 971-74 02 11, naikiriexperience.com

Pura Vida

Kalle Müller aus dem Ruhrgebiet, Motorradfan durch und durch, gründete 1992 sein Pura Vida an der Steilküste von Cala Figuera und gab es in diesem Jahr aus Altersgründen in die Hände der langjährigen Partnerin Carolin Hartmüller. Diese führt es in gewohnter Weise weiter, was nichts anderes heißt als gute bis gehobene Qualität im Restaurant und legerer, auch was die Speisen angeht, im leicht oberhalb gelegenen Bistro. Ebenfalls beibehalten wird die Affinität zum Motorradsport, was man auch daran sieht, dass viele Biker-Gruppen das Lokal als Anlaufstelle aufsuchen. Beim Blick bis hinüber zur Insel Cabrera lassen sich des Öfteren Delfine beobachten. Zu essen gibt es etwa einen gemischten Tapas-Teller und Deftiges wie Rib-Eye-Steak oder Lammkeule. Aber die modernen Zeiten haben auch mit vegetarischen Gerichten Einzug gehalten.

Infos: C/. Tomarinar, 25, Cala Figuera, Tel.: 971-16 55 71, pura-vida-mallorca.com

Pura Vida. / Barudiophotodesign

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