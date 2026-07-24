Kulinarische Weltreise für 25 Euro: Palma startet neue Gastro-Route durch 50 Restaurants

Palma richtet vom 1. bis 15. Oktober erstmals „Cuines del Món“ aus, eine neue stadtweite Gastronomieroute, an der voraussichtlich rund 50 Restaurants mit internationaler Küche teilnehmen werden. Zwei Wochen lang bieten die teilnehmenden Lokale spezielle Menüs an, mit denen sich verschiedene Länder, Kulturen und kulinarische Traditionen entdecken lassen, ohne die Balearen-Hauptstadt verlassen zu müssen.

Die Route verläuft zu Restaurants in verschiedenen Stadtteilen der Inselhauptstadt, jeweils zu den üblichen Mittags- und Abendöffnungszeiten der einzelnen Betriebe. „Cuines del Món a Palma“ wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, die lokale Gastronomie im Oktober zu beleben, zu einer Entzerrung des Konsums über die Saison hinweg beizutragen und ein neues gastronomisches Ereignis zu schaffen, das mit kultureller Vielfalt, den Stadtvierteln und internationaler Küche verbunden ist.

Die Idee knüpft an die gastronomische Realität Palmas an, einer Stadt, in der Restaurants, Fachkräfte und Gemeinschaften aus unterschiedlichen Teilen der Welt zusammenleben. Die Route soll diese Vielfalt über die Küche erlebbar machen und den Besuch von Lokalen und Gegenden fördern, die nicht immer zu den üblichen gastronomischen Anlaufpunkten gehören. Organisiert wird die Initiative vom Unternehmerverband der Gastronomie der Balearen, FERIB, in Zusammenarbeit mit TasteMallorca.es und mit Unterstützung des Rathauses von Palma über PalmaActiva.

Spezielle Menüs für 25 Euro

Die teilnehmenden Restaurants bieten ein festes Menü zum Preis von 25 Euro an. Getränke sind nicht inbegriffen, das Dessert kann zusätzlich gewählt werden. Jedes Lokal kann ein Angebot präsentieren, das für seine Küche repräsentativ ist und an das von den Organisatoren festgelegte Format sowie die entsprechenden Bedingungen angepasst wird.

Die Teilnahme ist für die Restaurants kostenlos, allerdings an ein vorheriges Auswahl- und Prüfverfahren gebunden. Auf diese Weise soll ein vielfältiges, repräsentatives und über verschiedene Teile der Stadt verteiltes gastronomisches Angebot zusammengestellt werden.

Für Bewohner und Urlauber

Die Route richtet sich sowohl an Einwohner Palmas und Mallorcas insgesamt als auch an Familien, Freundesgruppen und Menschen, die neue Speisen entdecken und im Herbst neue Freizeitangebote kennenlernen möchten. Auch die internationalen Gemeinschaften der Stadt sollen einbezogen werden. Sie können ihre kulinarischen Traditionen wiederfinden und als Botschafter der teilnehmenden Lokale auftreten.

„Cuines del Món a Palma“ richtet sich außerdem an Urlauber, die im Oktober nach Mallorca kommen und Erlebnisse rund um Gastronomie, den Alltag in der Stadt und ihre Viertel suchen.

Eine Route durch die Stadtviertel Palmas

Neben der Bewerbung der teilnehmenden Restaurants soll die Initiative auch die wirtschaftliche Aktivität in verschiedenen Teilen Palmas anregen und verhindern, dass sich das gastronomische Geschehen ausschließlich auf die ohnehin stark frequentierten Gegenden konzentriert.

Für die Restaurants bietet die Route eine Möglichkeit, ihr Angebot einem neuen Publikum vorzustellen, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und mit einem speziell für diesen Zeitraum entwickelten Menü neue Gäste zu gewinnen.

Die Organisatoren verstehen „Cuines del Món a Palma“ als eine Initiative, die Gastronomie, Kultur, Vielfalt, Freizeit und wirtschaftliche Aktivität miteinander verbindet. Darüber hinaus soll die Route dazu beitragen, Palma als vielfältige Gastronomiestadt mit einem ganzjährig verfügbaren internationalen Angebot zu positionieren.

Website zur Planung der Route

Die offizielle Website von „Cuines del Món a Palma“, die bald verfügbar sein soll, wird die zentrale Informationsplattform der Route sein. Dort werden die teilnehmenden Restaurants, ihre Menüs, ihre Standorte und die jeweiligen Kontaktdaten aufgeführt.

Außerdem wird es eine Karte geben, mit der Besucher ihre Route nach Stadtteilen Palmas oder nach Küchenarten planen, die verfügbaren Angebote einsehen und die Restaurants auswählen können, die sie zwischen dem 1. und 15. Oktober besuchen möchten.