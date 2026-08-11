Diese Eisdiele auf Mallorca gehört jetzt zu den 100 besten der Welt
Iceberg Mallorca schafft es im Gelato Festival World Ranking 2026 auf Platz 95 – und zählt damit auch zu den besten Adressen Spaniens
Die mallorquinische Eisdiele Iceberg Mallorca gehört zu den 100 besten Eisdielen der Welt. Im Gelato Festival World Ranking 2026 belegt der Betrieb von Eismacher Carlos Enriquez Sánchez mit 44 Punkten den 95. Platz.
Die Rangliste bewertet Eismacher aus aller Welt anhand ihrer Ergebnisse bei den Wettbewerben der Gelato Festival World Masters und weiteren internationalen Wettbewerben. Insgesamt werden mehr als 1000 Fachleute geführt, die Liste wird jährlich anhand der neuen Resultate aktualisiert. Auf Platz eins liegt in diesem Jahr La Cremeria Gelato Italiano aus Cádiz mit 379 Punkten. Dahinter folgen Szypuła 1974 aus Polen mit 233 Punkten und die Osteria Hubenbauer aus Italien mit 224 Punkten.
Seit über 20 Jahren in Palma aktiv
Iceberg Mallorca hatte sich bereits zuvor unter den besten Eisdielen Spaniens platziert und an internationalen Wettbewerben teilgenommen. Die Geschichte des Unternehmens begann vor mehr als 20 Jahren mit der ersten Eisdiele von Carlos Enriquez in der Altstadt von Palma.
Heute betreibt Iceberg Mallorca zwei Filialen in Palma, am Palau Reial und in La Lonja, sowie eine weitere in Artà. Die Eisdiele setzt auf handwerkliche Herstellung, Zutaten von der Insel und eine große Auswahl an Geschmacksrichtungen. Zum Angebot gehören auch vegane Eissorten.
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