Ramen, Onigiri und virale Snacks auf Mallorca: Dieser neue Asia-Supermarkt eröffnet mitten in Palma

Die Regale sind befüllt und die Räumlichkeiten sind im K-Pop- und Manga-Stil dekoriert. Ein paar Kabel hängen noch unverlegt von der Decke, aber eigentlich könnte der brandneue asiatische Supermarkt mit Foodtheke und Speisesaal „7-12“ schon eröffnen. In der Küche brutzeln drei Köche bereits vor sich hin, zwei junge chinesische Männer laden Tabletts mit vorgefertigten Onigiris in dunkelgrüne Thermoboxen, die sie auf Sackkarren stapeln und dann aus dem Ladenraum an der Plaça Major schieben. „Wir probieren noch Rezepte aus“, sagt der Geschäftsführer Wenji Peng, der sich der Einfachheit halber Alex nennen lässt.

Regale voller kurioser Produkte aus aller Welt / Alexandra Bosse

Von Aki Japo zu 7-12

Peng hat chinesische Wurzeln, ist aber in Ourense (Galicien) geboren und hat in Palma bereits zwei Läden als Mitgesellschafter aufgebaut, die unter dem Namen „Aki Japo“ laufen: einen Eckladen in der Carrer Sindicat 48 mit frischen Onigiri sowie eine zweite Filiale an der Rambla 2. Beide folgen demselben Grundprinzip: eine Theke, an der frische Onigiri verkauft werden, und eine eigene Ecke, an der sich Kundschaft ihre Instant-Ramen-Nudeln selbst mit heißem Wasser aufgießen und direkt vor Ort essen kann. Mit dem 7-12-Laden eröffnet er ein größeres Projekt und wagt den Sprung vom kleinen Nudel- und Onigiri-Eckladen zum dreiräumigen asiatischen Supermarkt mit eigener Küche sowie Speiseraum. Die Gesellschaftsgruppe, die hinter den Läden steckt, betreibt in Palma auch die beiden Buga Ramen Palma an der Carretera de Valldemossa 27 und an der Plaça Alexandre Jaume 3.

Gegenüber der Küche befindet sich eine knallrote Deko-Telefonzelle / Alexandra Bosse

Konzept einfach kopiert

„Das Konzept haben wir uns von den beliebten 7-Eleven-Shops abgeguckt und daraus 7-12 gemacht. Ich dachte mir, so etwas fehlt noch hier in Palma“, erzählt der 27-jährige Unternehmer. Der Name des neuen Ladens ist Programm und Hommage zugleich. Inspiriert von den bekannten 7-Eleven-Convenience-Stores, wie Peng sie aus Japan und den USA kennt, wollte er trotzdem etwas Eigenes schaffen. Sieben Tage die Woche, zwölf Stunden täglich geöffnet – daraus wurde 7-12. „Ich wollte etwas in meinem Stil machen – mit den zwei Dingen, die ich liebe: Ramen und Onigiri“, sagt er dazu. Auch ein spanisches Pendant zum großen Vorbild gibt es nach Meinung des Geschäftsmanns bereits: „Für mich ist die Marke Mercadona der spanische 7-Eleven“, sagt Peng, der das Konzept der Supermarktkette sichtlich bewundert – auch wenn sein eigener Laden, mit Fokus auf frisch zubereitetes asiatisches Essen, einen anderen Weg geht.

Im hinteren Bereich gibt es auch Tische für Korean-Barbeque. / Alexandra Bosse

Vier Monate lang Kabelsalat

Die Plaça Major mag der Traum-Standort für jeden Einzelhändler sein, doch sie hat ihren Preis. „Es war schwierig, dieses Lokal zu bekommen“, erinnert sich Peng an die Suche nach dem passenden Geschäft. Das ehemalige Restaurant musste komplett umgebaut werden, und ausgerechnet die Elektrik erwies sich als größte Hürde: Ein Lebensmittelmarkt mit Kühltheken, Küchengeräten und Beleuchtung brauche schlicht mehr Strom als ein altes Gebäude an der Plaça Major bietet. „Wir benötigen hier viel mehr Watt und auch eine höhere Spannung“, fasst Peng das Problem zusammen. Daher hat sich der Umbau inzwischen über vier Monate hingezogen, aber endlich gibt es das Eröffnungsdatum: Am Samstag (15.8.) um 17 Uhr öffnet der Trendfood-Laden erstmals für die Kundschaft seine Türen.

Da schlägt das Naschkatzenherz höher: Süßigkeiten in Riesenauswahl / Alexandra Bosse

Ein bisschen von allem

Was die Kundschaft dann erwartet, ist längst durchdacht: Frisch zubereitetes Sushi, Onigiri, Poke Bowls, Dim Sum und Gyozas sollen ebenso zur täglichen Produktion gehören wie japanische Eiersandwiches, warme Gerichte und Desserts. Auch eine Ramen-Station, an der sich die Kunden selbst bedienen, ist geplant – gemeinsam mit Zugriff auf geröstete Algen-Spieße und japanische Würstchen mit Brühe. Ergänzt wird das Angebot mit klassisch westlichen Snacks wie Burgern, Hotdogs und Nuggets sowie mit viralen Food-Produkten, die das Netzwerk der Firma aus aller Welt zusammentragen – von Geschäftspartnern in Ibiza und Sevilla bis nach Deutschland reicht das Trend-Radar. Jeder solle schnell und günstig finden, worauf er gerade Appetit habe. Auf Instagram warten bereits knapp 14.000 Follower darauf.

Informationen 7-12 SuperMarket Asian Food Plaça Major, 3 D, Palma Eröffnung am 15. August um 17 Uhr Infos: IG: 7_12_supermarket

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