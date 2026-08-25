49 Restaurants, 4.100 Stimmen: Der Kampf um den besten Burger der Balearen geht ins Finale

Der Wettbewerb der besten Hamburger-Kreation Mallorcas und der Balearen im Jahr 2026 geht in die entscheidende Phase. Mehr als 4.100 Personen haben an der Publikumsabstimmung von „Sa Millor“ teilgenommen, dem von FanBurgerClub organisierten Wettbewerb, an dem 49 Restaurants aus Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera teilnehmen.

Die Publikumsbefragung ist abgeschlossen. Nun wird eine Jury die für die Endrunde qualifizierten Hamburger endgültig bewerten. Am 7. September werden die Gewinner der vier Inseln sowie die besten Balearen-Burger bekannt.

Viele typische Balearen-Zutaten

Die Ausgabe 2026 bestätigt, dass der Burger auf den Inseln weiter an Boden gewinnt und Innovation an der Tagesordnung ist. Die Liste der verwendeten Produkte spiegelt einen großen Teil der kulinarischen Vorratskammer der Inseln wider: Dazu gehören die Paprika-Streichwurst Sobrassada, mallorquinische Käsesorten, Mahón-Käse, menorquinisches Rindfleisch, Wagyu-Rind aus Menorca, menorquinische Tomaten, Produkte aus Formentera oder „Patató eivissenc“, die traditionelle Kartoffel aus Ibiza,unter anderen Balearen-Zutaten.

Von den 49 teilnehmenden Lokalen treten 21 zum ersten Mal an, also knapp 43 Prozent. Die übrigen 28 waren bereits bei früheren Ausgaben dabei. Von den Restaurants, die hierzu Angaben gemacht haben, bezeichnen 53 Prozent ihre Kreation als „Km 0“ oder als Burger mit Zutaten aus der näheren Umgebung. Der andere große Trend ist der Smash Burger. Dabei wird das Fleisch auf einer sehr heißen Grillplatte flach gedrückt, sodass eine stärker geröstete und knusprige Oberfläche entsteht. Auf Mallorca machen sie rund 44 Prozent der Kreationen aus. Besonders stark vertreten sind sie allerdings auf Ibiza: Dort sind etwa drei von vier Kandidaten Smash Burger. Menorca setzt stärker auf traditionelle Zubereitungsarten, regionale Produkte und gastronomische Kombinationen.

Die Gourmetburger haben ihren Preis, sie kosten im Durchschnitt 16,36 Euro. Der günstigste Burger kostet 11 Euro, während man für den teuersten 28 Euro auf die Theke legen muss.

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