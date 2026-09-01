Raor-Saison beginnt: Warum die teuersten Fische von Mallorca fast dreimal so schwer sind wie früher

Der September beginnt auf den Balearen mit einem der von Meeres- und Angelfreunden am sehnlichsten erwarteten Termine. Am Dienstag (1.9.) ist die Fangsaison für den Raor (Schermesserfisch) gestartet – der Nummer eins bei den Freizeitfischern auf Mallorca und den Nachbarinseln, die mit Booten zugange sind. Nach mehr als zwei Jahrzehnten Schonzeit während der Fortpflanzungsperiode betrachtet die Balearen-Regierung den Bestand der Fische als vollständig erholt.

Die Erwartungen an die neue Saison ähneln denen des vergangenen Jahres. Die 2025 auf Mallorca untersuchten Schermesserfische erreichten eine durchschnittliche Länge von 168 Millimetern und ein Gewicht von 70 Gramm, gegenüber gerade einmal 124 Millimetern und 26 Gramm im Jahr 1999, als offizielle Untersuchungen eine Überfischung feststellten. Das durchschnittliche Gewicht der Exemplare ist heute also fast dreimal so hoch wie unmittelbar vor Einführung der Schonzeit.

Das Wetter spielt zum Start in die Raor-Saison mit

Die Wetterbedingungen dürften den ersten Tag nicht groß beeinträchtigen: Die Vorhersage für Mallorca kündigt einen warmen Dienstag mit sonnigen Abschnitten an. Die Temperaturen werden bei Höchstwerten von rund 31 Grad und Tiefstwerten von 19 Grad liegen. Noch wichtiger für die Hobbyfischer, die aufs Meer hinausfahren wollen: Der spanische Wetterdienst Aemet hat für den Beginn des Tages keine Küstenwarnungen ausgegeben.

Die Schermesserfische dürfen nun wieder bis zum 31. März 2027 gefangen werden. Der Termin gilt in diesem Jahr für die gesamte Küste der Balearen, einschließlich der Meeresschutzgebiete. Es gibt allerdings eine Ausnahme: In der Zone mit hohem Schutzstatus der Malgrats-Inseln vor Santa Ponça im Südwesten Mallorcas muss bis zum 1. Oktober gewartet werden.

Strenge Auflagen für den Fang

Die Auflagen für den Fang sind streng: Jeder Fischer darf höchstens 50 raons (wie sie im Plural heißen) pro Person und Tag fangen. Zudem wird die Balearen-Regierung ab Mittwoch (2.9.) die Kontrollen in den wichtigsten von Hobbyfischern frequentierten Gebieten verstärken, um illegale Fänge zu verhindern. Ein Verstoß gegen die Schonzeit gilt als schwerwiegende Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Mindeststrafe von 151 Euro pro Exemplar geahndet werden; je nach Umständen kann das Bußgeld auch höher ausfallen.

Die im Jahr 2000 eingeführte Schonzeit dauert heute vom 1. April bis zum 31. August und fällt damit mit der Fortpflanzungsperiode zusammen. Untersuchungen des Meeresforschungslabors LIMIA und des Meeresforschungsinstituts Imedea belegen, dass die Maßnahme Wirkung zeigt: Seit 2013 liegt die durchschnittliche Länge stets über dem Wert von 1994, als die Kontrollen begannen. Ein Problem stellt allerdings der Klimawandel dar, da sich der Anstieg der Wassertemperaturen auch auf die Aktivität des Raor auswirkt. Aus diesem Grund waren die vergangenen Fangsaisons auf Mallorca sehr durchwachsen.

Frischer raor im Mercat de l'Olivar / Nele Bendgens

Teures Vergnügen

Welche Bedeutung der Raor in der Freizeitfischerei hat, zeigen die Fangaufzeichnungen aus den Meeresschutzgebieten. Seit 2019 wurden rund 6.600 Meldungen von Fischern erfasst. Die Daten weisen Xyrichtys novacula, so der wissenschaftliche Name, gemessen an der Zahl der vom Boot aus gefangenen Individuen als meistgefangene Art aus. Gemessen am Gewicht macht sie 15,7 Prozent des jährlichen Gesamtfangs aus.

Für den kommerziellen Fischfang hat der Schermesserfisch aufgrund der aufwendigen Fangmethode und der strengen Auflagen keine große Bedeutung und ist kaum rentabel. Die Berufsfischerei konzentriert sich in dieser Jahreszeit stärker auf den Fang der Goldmakrele (llampuga), deren Saison am 25. August beginnt. Wer nicht selbst angelt, sondern die Delikatesse auf dem Markt kauft, muss mitunter tief in die Tasche greifen: Meist kosten Schermesserfische mehr als 70 Euro pro Kilogramm.

Ob sich die Investition lohnt und wie der Raor schmeckt, hat die MZ vor einigen Jahren getestet. Das Ergebnis können Sie hier nachlesen.

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