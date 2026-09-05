Kulinarischer Start in den Mallorca-Tag: Tipps fürs leckere Frühstück im Restaurant

Nicht jeder Tourist wohnt im Hotel und bekommt dort sein Frühstück. Viele wohnen auch privat, in AirBnb-Wohnungen, in Ferienwohnungen oder auf Fincas. Für all jene, aber auch für die Residenten, die sich mal in Bezug aufs Frühstück verwöhnen lassen wollen, sind unsere folgenden Tipps gedacht, die vom Avocado-Toast bis hin zum Luxusfrühstück in zehn Gängen reichen. Und darüber hinaus gibt’s so manches Zusatzbonbon ...

Hotel Maricel in Cas Català

Fangen wir mit dem opulentesten Frühstück an, dass sich über zehn kreative Gänge erstreckt, die nichts mit normalen Frühstücksangeboten gemeinsam haben, also eher als Degustationsmenü bezeichnet werden kann. Natürlich kommen auch Nicht-Hotelgäste in den Genuss. Man sollte dafür gut drei Stunden einplanen und rechtzeitig reservieren. Das Fünf-Sterne Hotel Maricel bewirbt es als das „beste Frühstück der Welt“ und ja, diesen Titel hat es während der Gastromesse Madrid Fusión tatsächlich erhalten – aber das war schon 2004.

Seitdem wurde es vielfach verändert und man kann auch sagen, sogar verbessert. Insofern kann man mit Recht von dem besten und zumindest ausgefallensten Frühstück Mallorcas sprechen. Da schmaust man etwa eine Räucherlachs Rose mit Mandelsüppchen, Trauben und Olivenperlen, eine coca mit Sobrassada, Bratapafel und Feigen, ein longaniza-Tatar mit Tomatengel und Oiveneiscreme oder eine warme Ensaimada mit reifem Mahón Käse und Trüffel. Der Preis: 58 Euro. Beginn: 9.30 Uhr.

Infos: Ctra. d’Andratx, 11, Ca’s Català. Tel.: 971-70 77 44, maricelrestaurante.com

Arroz-Brut-Creme mit Schwarzfisch und Puffreis. / Martina Zender

Arrels im Hotel Gran Melià del Mar in Illetas

Ein ganz besonderes, exzessives und fantastisches, ausschließlich balearisches Frühstück erwartet den Gast seit Sommer 2016 im Arrels im Hotel Gran Meliá del Brunch vom Top-Konditor Lluís Pérez im Victoria Gran Melià Mar in Illetas, kreiert von der Chefköchin Marga Coll. Hier wird in fünf Schritten alles aufgetischt, was Mallorca, Menorca und Formentera Gutes zu bieten haben, größtenteils ist es sogar Bio-Ware.

Gestartet wird mit Joghurt und Früchten, es folgen spezielle Wurstprodukte der Firma Can Company, Käsesorten der Balearen, Butter aus Menorca, Trockenfisch aus Formentera, selbst gemachte Marmelade und Mallorca-Honig. Der dritte Teil besteht aus em panadas, cocas und cocarrois, also gefüllten Teigteilchen. Weiter geht es mit einer Eierspeise – drei stehen zur Wahl – und verschiedenen Desserts wie Ensaimada, Kartoffel-Krapfen und weiterem. Alles begleitet von hiesigen Weinen und Schaumweinen sowie Kaffee, Tee, Wasser und Säften.

Beeindruckend auch die vielen liebevollen Details wie die von Marga Colls Mutter genähte Zungenstoff-Tasche für das vielteilige Besteck. Dazu gibt es Fliesen für das Gebäck von der Traditionsfirma Huguet aus Campos, handgearbeitete Messer von Can Campins aus Consell und Metall Formen aus Porreres. Der Preis: 70 Euro.

Infos: Paseo de las Illetas, 7, Illetas (Calvià). Tel.: 971-40 25, restaurantearrels.com

Balearisches Frühstück im Arrels. / Melià

Hotel Gpro Valparaíso Palace in Palma

Im Fünf-Sterne-Hotel über Porto Pi kann man von sich 8.30 bis 11 Uhr auch als Nicht-Hotelgast das umfangreiche Frühstücksbuffet schmecken lassen. Für 55 Euro ist auch die Nutzung des schön in einem Garten gelegenen Pools bis 18 Uhr inklusive sowie eine Liege, ein Handtuch und ein halber Liter Mineralwasser.

Infos: C/. Francisco Vidal Sureda, 23, Palma. Tel.: 971-40 03 00, gprovalparaiso.com

Frühstücksimpression aus dem Valparaiso. / GPRO VALPARAISO

Hotel Victoria Gran Melià in Palma

In diesem schicken Nobelhotel an der Hafenpromenade von Palma hat man sich für ein spezielles Brunch-Frühstück am Sonntag im Victoria Grand Café mit Traumblick auf den Hafen auch einen speziellen Experten geangelt: Lluís Pérez. Der ist als Patissier mit seinem gleichnamigen Laden stadtbekannt und hat ein spannendes, viergängiges Frühstücksmenü kreiert – mit dem Namen „Camí“. Es basiert auf seinen Erinnerungen an Gerichte seiner Kindheit, an Gerichte des Sommers in seiner Jugend. Das Ganze natürlich adaptiert auf die heutige Zeit.

Dabei sind süße und herzhafte Speisen wie Hummer mit Ei und Sobrassada-Sauce. Serviert werden die Genüsse auf originalem Silbergeschirr und -besteck des Hotels aus den 1920er-Jahren, die in Lagerräumen noch aufbewahrt wurden. Die Gerichte tragen zudem poetische Namen: „Texturen und Farben der Kindheit“, „Der Geschmack langer Sommernachmittage“, „Mediterranes Erbe“ und „Süße Erinnerungen“. Der Preis: 55 Euro.

Infos: Avda. Joan Miró, 21, Palma. Tel.: 971 73 25 42, melia.com

Brunch vom Top-Konditor Lluís Pérez im Victoria Gran Melià. / Melià

Hotel Amic Horizonte in Palma

Ein wenig unterhalb vom Valparaiso liegt das Hotel Horizonte. Es hat zwar „nur“ drei Sterne, aber dafür ist es ein sehr sympathischer Familienbetrieb, der sich viel Mühe gibt und ebenfalls sein abwechslungsreiches Frühstück für Nicht-Hotelgäste anbie tet. Vom verglasten Frühstücksraum beziehungsweise von der dazugehörigen Terrasse hat man einen fabelhaften Blick auf den Hafen und das Meer. Der Preis: 15 Euro, täglich von 7.30–10.30 Uhr.

Infos: C/. de Vista Alegre, 1, Palma. Tel.: 971-40 06 61, amic-hotels.com

Hoch über dem Hafen isst man im Amic Horizonte. / Amic Horizonte

Hotel Mater in Ariany

Im Nordosten der Insel im beschaulichen kleinen Dorf Ariany findet man das Hotel Mater. Es ist barrierefrei und verfügt über elf Zimmer. Das Angebot des ruhig gelegenen Hotels ist von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr ein Daypass für 20 Euro für den Pool (mit Handicapped-Lift und einem Getränk), von dem man einen Traumblick auf die umgebende Landschaft hat. Und für nur 10 Euro mehr ist ein Frühstücksbuffet mit kalten und warmen Speisen inklusive.

Infos: C/. Major 2, Ariany, Tel.: 673-83 22 66, materariany.com

Ruhig frühstücken im Hotel Mater. / Hotel Mater

Hotel Palacio Sant Salvador in Artà

Im Osten, in Artà, liegt das Hotel Palacio Sant Salvador von Christophorus Heufken. Der geschichtsträchtige, traditionsreiche, unter Denkmalschutz stehende Stadtpalast Ca’n Epifanio am Fuße der Wehrkirche Sant Salvador beherbergt heute ein wahres Kleinod, ein sicherlich nicht alltägliches schickes Hotel mit nur sieben Junior Suiten und einer Suite. Der Daypass für den Meerwasser-Pool, inklusive Handtücher, kostet 13 Euro. Wer auch das Hotel Frühstück verzehren möchte – von 8.30 bis 10.30 Uhr – zahlt insgesamt 23 Euro.

Infos: Tel.: 619-09 98 68, santsalvador.com

Nach dem Frühstück in den Meerwasserpool. / Sant Salvador

Little Brunch an der Playa de Palma

Der Tipp an der Playa de Palma ist das Lokal Little Brunch an der Promenade der Playa de Palma (Balneario 13), eröffnet im März 2024 von dem Ehepaar Bergerhauser. Mittlerweile haben sie drei weitere Standorte eröffnet. Vom einfachen Buttercroissant mit Marmelade und Nutella und belegten Brötchen – auch Mettbrötchen – über Rühreier mit allem Drum und Dran, deutsches Frühstück mit Brötchen, Vollkornbrot, Schinken, Salami, Käse, Frischkäse, Früchten, Marmelade und Nutella oder amerikanisches Frühstück mit Bratkartoffeln Speck, Spiegeleiern, Bohnen, Champignons bis zum ultimativen „Big Brunch“ gibt es viele verschiedene Angebote.

Doch Achtung: Einiges ist kaum alleine zu schaffen, wie das Beispiel Big Brunch zeigt. Es beinhaltet eine Portion Caesar Salad, Tomate Caprese mit Pesto, selbst gemachtes Roastbeef mit Remoula de, Lachs mit Sahnemeerrettich, Frischkäse, gemischter Salat mit einer feinen Honig-Vinaigrette, ein Schüsselchen Bratkartoffeln mit Frühlingszwiebeln und Speck, in Wein geschmorten Champignons, Obstsalat sowie, natürlich, zwei Brötchen mit Butter. Für 19,90 Euro das teuerste, aber auch umfangreichste Gericht der Frühstückskarte.

Infos: Ctra. de l’Arenal, 4, Playa de Palma. Tel.: 606-71 69 86, FB Little Brunch Mallorca

Frühstücksvariante im Little Brunch. / Little Brunch

Canela y Azucar an der Playa de Palma

Zimt und Zucker, so die Übersetzung des Namens des Tagescafés an der Playa de Pal ma (Höhe Balneario 7), sind Grundzutaten eines Konditors. Somit die perfekte Asso ziation, wenn es darum geht, Gebäck und Kuchen zu verkaufen. Doch hier im Café von Susan Richter gibt es neben süßen, hausgemachten Leckereien wie Zimt schnecken – nomen est omen – und den verschiedensten, täglich frisch gebackenen Kuchen auch Herzhaftes, vor allem Frühstücksangebote.

Und für Langschläfer: bis zur Schließung um 18 Uhr (im Winter 17 Uhr). Die Frühstücke tragen nette Namen wie „Monika“, „Gisela“ oder „Helmut“. „Helmut werden ja generell an der Playa die fliegenden Händler am Strand genannt, und diese wiederum nennen alle Frauen Monika oder Gisela“, erzählt Richter. Hinzu kommen noch „Heinrich“, die deftige Bauernfrühstücksvariante mit Bratkartoffeln, Zwiebeln, Speck und zwei Spiegeleiern sowie „Fritz“. Das soll an Fischers Fritze erinnern, weil Lachs im Spiel ist (mit Rührei, Butter, Schinken, Käse). Bei der Bestellung „Gisela“ kommen zum Rührei, Marmelade und Croissant dazu, und „Monika“ enthält Brot, Mozzarella, Tomatenchutney und griechischen Joghurt mit Walnüssen, Honig und Obst. Die Preise für die Frühstücke, die alle mit einer Kaffee Variante nach Wahl und frischem Orangensaft serviert werden, rangieren von 6,90 bis 16,90 Euro. Flammkuchen, belegte Bagel und Suppen ergänzen das Angebot.

Infos: C/. Llaüt, 23, Playa de Palma, canelayazucar-palmabeach.com

Frühstücksvariante im Canela y Azucar. / Canela y Azucar

Balneario Illetas in Illetes

Das weitläufige Areal an der Bucht von Illetes ist nicht nur als Restaurant-, Bar- und Eventlocation bekannt, sondern auch für seine üppigen Frühstücksangebote. Vom Brioche-Toast mit Butter und Marmelade über Pfannkuchen, Lachs- und Avocado Toasts, griechischem Joghurt mit Müsli und Früchten, Açai-Bowl bis hin zu Spiegeleiern mit Speck, Eier Benedict mit Lachs, amerikanischem Frühstück und Club Sandwich ist alles geboten.

Infos: Passeig Illetas, 52A, Illetas. Tel: 971- 40 10 31, balnearioilletas.com

Brunchen am Strand von Illetes / Balneario Illetas

Dito in Sa Coma und Cala Ratjada

Wer sich im Osten beziehungsweise Nordosten aufhält, sollte dem Dito einen Besuch abstatten. Das erste der von Diana Aici, einer charmanten jungen Französin mit algerischen Wurzeln, gegründete farbenfrohe Café liegt zwischen Sa Coma und Cala Millor, ihr zweites Lokal eröffnet sie am Freitag (28.8.) in Cala Ratjada. Diana zaubert nicht nur Süßes wie Gebäck und Kuchen, sondern auch Gerichte à la Algerische Waffel mit Huhn, Früchte-Bowls oder Samosa-Teigtaschen. Die sehen nicht nur wunderschön und appetitlich aus, sondern schmecken auch besonders gut.

Ihr Motto: „Made with Love“. Sie bietet zum einen relativ klassische Frühstückskombinationen wie den französisch geprägten und „Dito“ genannten Hausmix mit Brot, Avocado, Frischkäse, Croissant, Nutella, Butter, Marmelade und einem Joghurt samt Früchten oder die englische Variante „London Vibes“ mit gebackenen Bohnen, zwei Spiegeleiern mit Speck, Toast, Butter, Nutella, Waffel und Marmelade. Zudem gibt es aber auch eine türkische Variante mit Knoblauchwurst und Schafskäse. Fein und schmackhaft sind auch die Waffel Speisen. Mal süß mit Früchten und Nutella, mal herzhaft algerisch mit Hühnchenstücken, Salat und exzellenter hausgemachter, pikanter Sauce oder libanesisch mit Hummus und Tomaten.

Weitere Highlights sind Joghurt-Bowls sowie Salate nach griechischer (mit Feta-Käse) oder italienischer Art (mit Burrata). Hinzu kommen Shakshuka aus dem Nahen Osten auf Basis von Tomaten und Paprika mit gestockten Eiern und Feta-Käse sowie die gefüllten Teigtaschen Samoussa. Dazu gibt es Smoothies, Natursäfte, Minztee oder etwas Alkoholisches.

Infos: C/. dels Baladres, 11, Sa Coma. Tel.: 681-87 23 30 und C/. Agulla, 111, Cala Ratjada, Instagram: ditocafemallorca

Farbenfroh, üppig, lecker! So speist man im Dito. / Dito

Träumeria Son Moll in Cala Ratjada

Bleiben wir in Cala Ratjada. Dort hat die Träumeria nahe der Bucht Son Moll, direkt an der Promenade gelegen, einen besonders guten Ruf für ihr Frühstück. Da gäbe es zum einen das „Son Moll Sunshine“ mit Wurst, Käse, mariniertem Lachs, Kräuterfrischkäse, Obst, Walnüsse, Erdbeermarmelade, Butter, Brötchen, hausgemachtem Kartoffelbrot und Croissant-Brot. Für Käsefreunde eine Variation mit dem Fokus auf Käse, eine Wurst-Käse-Variante oder ein amerikanisches Frühstück mit Spiegeleiern, Speck und Pfannkuchen. Jede Menge kleinerer Speisen aller Art komplettieren das Angebot. Auf der Dachterrasse wird zudem – allerdings nur auf Bestellung – das üppige Liebesfrühstück „Rooftop special“ serviert.

Infos: Avda. Amèrica, 36-37, Cala Ratjada. Tel.: 971-56 50 38, lafamiliasonmoll.com

Das „Liebesfrühstück“ in der Träumeria. / Träumeria

Weitere Hotels und Lokaltipps

Noch einige Hotels mehr, die auch Nicht-Hotelgästen ermöglichen, ihr Frühstücksangebot zu nutzen, sind auf der Internet-Seite hoteltreats.com zu finden. Gleichermaßen empfehlenswerte Cafés und Lokale mit feinen Frühstücksangeboten wären Nala Brunch & Coffee, Batx, Mama Carmen’s, Brunchit, Es Pes de Sa Palla, El Perrito, Mise en Place, Rosevelvet, Sweet Violet (Palma), Lili’s (Palma und Portitxol) und Avocado Mallorca (Cala Major).

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