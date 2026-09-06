Von Roggenbrot bis Zimtschnecke: Diese Bäckereien auf Mallorca haben einiges zu bieten

Gutes Brot ist für viele Zugezogene oder auch Teilzeit-Residenten auf Mallorca immer noch Mangelware. Als Deutscher ist man an jeder Ecke Bäckereien gewohnt, die eine Menge verschiedener Brotsorten anbieten und auch noch traditionell herstellen. Auf Mallorca hingegen gab es bis vor wenigen Jahren lediglich das ungesalzene pan moreno, die llonguet-Brötchen und natürlich die barra, die Weißbrotstange – selten mehr. Sicher, in den meisten Supermärkten bieten sie mittlerweile auch eine große Auswahl, allerdings nur industriell hergestelltes Brot. Aber traditionell arbeitende Bäckereien mit einem vielfältigen Angebot an Broten, gemacht aus den verschiedensten Teigsorten und Mehltypen mit abwechslungsreichen Zutaten muss man suchen. Hier eine kleine Auswahl.

Thomas Bakeshop in Palma

Den Anfang macht ein Favorit der Autorin: Thomas Bakeshop von Thomas Grasberger und seiner Frau Michelle. Der Österreicher lernte sein Handwerk bei der bekannten K.u.K. Hofzuckerbäckerei Demel in Wien, lebte und arbeitete später auf der ganzen Welt, bis er sich auf Mallorca niederließ, 2016 als Bäcker begann und 2017 sein Geschäft eröffnete. Seine Spezialität: gutes, lange gegorenes Brot aus einer Sauerteigmasse, ohne Zusatz- oder Konservierungsstoffe.

Der Chef hat bei Demel gelernt: Michelle Grasberger im Thomas Bakeshop. / Thomas Bakeshop

Da gibt’s für den passionierten Bäcker keine Kompromisse. Seine Sauerteigbrote gären teilweise bis zu zwei Tage. Dies macht sie essbarer und verdaulicher. Im Angebot sind die verschiedensten, auch süßen Backwaren, nicht nur an die 15 verschiedenen Brote – darunter Vollkornbrote mit 70 Prozent Roggenanteil über Rote-Bete-, Kürbis- und Buchweizenbrot bis hin zu einem perfekten Oliven-Ciabatta und Focaccia – sondern auch Brötchen, Baguettes, Brezel und Laugenstangen. Grasberger und sein Team sind mittlerweile in einer großen Backstube in Santa Maria del Camí tätig und beliefern von dort sowohl das Geschäft nahe dem Santa-Catalina-Markt als auch ihre Kunden in der Hotellerie und Gastronomie. Tipp: Probieren Sie seine selbst gemachte Müsli-Mischung!

Infos: C/. Annibal, 24, Palma. Tel.: 685-263 198 www.thomasbakeshop.com

UCO Bakery in Palma

Ihre erste UCO Bäckerei eröffneten das junge Paar Caterina „Cate“ Stanton und Gustavo „Gus“ Alem im September 2021. Drei Jahre später erhielten sie von Mallorcas Inselrat den Preis als beste Bäckerei der Insel. Im Angebot sind rund 20 Sorten, wie etwa Brote aus Roggen- oder Dinkelmehl, aus einem Mix diverser Mehlsorten, ein Keto-Brot ohne Mehl, Brote mit Körnern, Nüssen, Sonnenblumen- und Kürbiskernen, aber auch mit Schokolade und Preiselbeeren, Oliven und Rosmarin, Knoblauch und Parmesan, Mahón-Käse und Trockentomaten.

Brot mit Tomaten. / Nele Bendgens

Genutzt wird Kokoszucker, verwendet werden weder Butter noch Milch, sondern Kokosöl, und nicht immer kommt „normales“ Mehl in den Teig, sondern auch mal welches aus Haferflocken und Reis. Die Zutaten stammen meist aus Mallorca und sogar aus biologischem Anbau.

Infos: C/. de Berenguer de Sant Joan, 1, Palma sowie Plaça del Comtat del Rosselló, 3, Palma, Avda. Argentina, 36, Palma und Ctra. Andratx, 36, Portals Nous. Tel.: 636-03 82 87, ucobakery.es

PaneNostro in Palma

Pedro „Peio“ Zalba stammt aus Pamplona, wurde als Enkel eines Bäckers groß, dem er oft half, entschied sich aber als junger Mann für den Beruf des Seemanns. Erst mit Ende 40, nun schon auf Mallorca, wechselte er ins Bäckerhandwerk. 2012 eröffnete er sein PaneNostro, 2013 erhielt er die Bio-Zertifikation. Seitdem, inklusive Umzug in größere Räumlichkeiten in die Nähe des Platzes Raimundo Clar, backt er gesunde, nährstoffreiche und „etwas andere Brote“ aus Sauerteig, darunter auch glutenfreie Produkte.

"Etwas andere Brote" im PaneNostro des Ex-Seemanns Pedro Zalba. / PANENOSTRO

Dafür nutzt er teils in Vergessenheit geratene oder nicht so gebräuchliche Mehlsorten wie Kamut, Xeixa, Teff, Buchweizen, Dinkel, Blat Mort, Blat Mollar oder Barba. Lange Fermentation ist die Basis, eine dunkle Kruste das Markenzeichen. Doch Zalba und sein Team machen nicht nur Brot, sondern auch leckere Kichererbsenmehl- oder Buchweizen-Schoko-Cracker mit Sesam, Muffins (Walnuss-Apfel, Möhren-Kürbiskerne, Bananen-Kokos oder Johannisbrot-Apfel-Mandel), Magdalenas und fantastische Kekse mit Johannisbrotmehl, Fair-Trade-Kakao, Nüssen und Mandeln. Gesüßt wird nahezu ausschließlich mit Bio-Rohrzucker. Regelmäßig (siehe Homepage) gibt er auch Backkurse.

Infos: Plaça Nova de la Ferrería, 6, Palma. Tel.: 971-29 81 11, panecologicopanenostromallorca.com

Zwei schwedische Bäckereien

Direkt neben der Plaza Mayor findet man die schwedische Bäckerei Fika Farina von Mattias Mårtensson und Jimmy Groth. Hier gibt es Sauerteigbrot verschiedenster Art, aber auch typisch schwedische Backwaren wie Zimtschnecken. An der Plaza Progreso im Santa-Catalina-Viertel wiederum liegt Palma Bread des schwedischen Ehepaars Solweig Gejler und Jeff Carling, eröffnet im Sommer 2019. Neben ihren beliebten Zimt- und Kardamomschnecken begeistert auch das zwar nicht günstige, aber leckere Brot, gebacken aus perfekt fermentierter Sauerteigmasse mit einer tollen Kruste und ohne Zusatzstoffe. Da wären etwa ihr Wikinger-Brot, ein Roggenbrot mit Körnern, ein köstliches Nussbrot oder ein Roggenbrot mit Sonnenblumenkernen und Cranberrys.

Alles bei Palma Bread wird von Hand gemacht. / NELE BENDGENS

Infos: Fika Farina: C/. del Sindicat, 2, Palma. Tel.: 682-41 55 80, FB: Fika Farina.

Palma Bread: Plaça del Progrés, 14, Palma. Tel.: 660-56 61 00, FB: Palma Bread

Panadería Lozana im Gewerbegebiet Son Castelló

Lange Schlangen am Rande des Gewerbeviertels Son Castelló vor der Panadería Lozano. Betreiber ist die Familie Lozano aus Galicien mit Bäckermeister José Manuel Lozano – einem Bäcker in der vierten Generation als Familienoberhaupt. Auch wenn die meisten Kunden das unvergleichlich leckere Spanferkelbrötchen (riesig und mit 4,60 Euro auch preiswert), eines der günstigen Tagesgerichte, oder gar ein Stück der verführerischen Kuchen essen wollen, so kommen doch viele auch wegen des Brotes.

Es gibt klassisches galicisches Brot, aber auch Varianten mit Haselnuss und Feige, Aprikosen und Walnüssen, Olivenbrot oder Maisbrot mit Rosinen und Walnüssen. Das Mehl dafür mahlt er in seiner eigenen Mühle gleich nebenan. Das Getreide lässt er sich aus Galicien direkt von ihm bekannten Landwirten liefern. Insgesamt nutzt er so 15 Mehlsorten und Mehlmischungen.

Eigene Mühle, Getreide aus Galicien: Panadería Lozana im Son Castelló. / Panadería Lozana

Infos: C/. Gremi de Tintorers, 31, Son Castelló (Palma). Stände auf Wochenmärkten in Santanyí, Alcúdia, Pollença, Santa Maria del Cami, Sineu, Andratx, Sóller, Artà. Tel.: 640-06 60 97, Instagram: panaderialozano

Laroti in Campos

An der Hauptstraße in Campos findet man die Bäckerei Laroti des Ehepaars Anita Bunge – sie hat deutsche Vorfahren und spricht auch Deutsch – und des Argentiniers Juan Ocampo. Er ist eigentlich Koch und war auch Chefkoch, u. a. im Restaurant Tess de Mar des Hotels Sa Creu Nova in Campos. Bereits als Koch hat ihn das Brotbacken fasziniert, während der Pandemie hat er sich diesem Thema verstärkt gewidmet.

V. li.: Frederico Stuppia, Juan Ocampo und Anita Bunge mit einer Auswahl aus ihrem Angebot. / Nele Bendgens

Zunächst wurde im heimischen Ofen gebacken, das Ergebnis fand begeisterte Abnehmer. Dann wurde als Konsequenz eine Bäckerei eröffnet. Nicht zuletzt, um sich dank reglementierter Öffnungs- und Arbeitszeiten verstärkt der Familie widmen zu können. Auch sein Fokus liegt auf gutem Sauerteigbrot in Bio-Qualität. Sein Mehl bezieht er vom französischen Bio-Müller Stéphane Carayon und seiner Firma Farines Bellver Ric aus Sant Llorenç de Cardassar.

Alle anderen benötigten Zutaten stammen ebenfalls von biologisch arbeitenden Firmen und Bauern. Insgesamt sind es etwa ein Dutzend Brotsorten aus Mehlen wie Vollkorn, Weizen, Roggen, Dinkel, xeixa, Kamut, Senatore Capelli, Buchweizen oder Johannisbrot. Hinzu kommen etwa 15 verschiedene Gebäckteile wie etwa Zimtschnecken, Mandelrolle, Mandelbiskuit, Johannisbrotcreme-Schnitte, Bananenbrot oder argentinische Alfajores. Ein paar Tische erlauben, das Gekaufte direkt vor Ort zu genießen.

Hier ist alles bio: brot bei Laroti in Campos. / Nele Bendgens

Infos: C/. Convent, 15, Campos. Tel.: 684-41 36 41, FB: Laroti - Micropanadería & Tienda Gourmet

S’Era in Sineu

Beim Forn S’Era in Sineu, in Sichtweite zum Bahnhof, sind die deutsche und die mallorquinische Brotwelt vereint, denn Besitzer und Bäcker Simón Moreno Zeymer kam in Deutschland als Sohn eines deutsch-mallorquinischen Paares zur Welt und lebte dann ab 1998 in Muro. Er lernte an der Hotel- und Gastronomiefachschule EHIB den Kochberuf, aber seine Leidenschaft galt dem Backen, sodass er entsprechende Kurse besuchte, sich aber dann für eine Ausbildung in Deutschland entschied. Moreno absolvierte eine Bäckerlehre in einem zertifizierten Demeter-Betrieb (Demeter ist ein anspruchsvolles Bio-Gütesiegel), machte dann noch seinen Meister und arbeitete weitere Jahre in einer Demeter-Bäckerei in Hamburg.

Im Forn s'Era in Sineu vereinen sich die deutsche und mallorquinische Brotwelt. / Forn s'era

2019 kehrte er auf die Insel zurück, fand ein geeignetes Ladenlokal in Sineu und eröffnete mitten in der Pandemie im April 2020. Sein Fokus: anspruchsvolle Sauerteigbrote. Es gibt acht verschiedene Brotsorten, die er sowohl in seinem Geschäft als auch an Restaurants verkauft (u. a. Maca de Castro, Brut, Mare Nostrum). Da gibt es morjaler-Brot, Roggenbrot mit Trockenpflaumen, xeixa-Brot mit Bio-Olivenöl und -Honig aus Mallorca, mit gebackenem Kürbis und Kürbiskernen oder mit selbst getrockneten Tomaten und Pistazien. Auch er kauft sein Bio-Mehl bei Stéphane Carayon.

Infos: C/. Menestrals 21, Sineu. Tel.: 871-81 16 98, Facebook: S’ERA Forn Artesà

Tipic in Porto Cristo

Auch Thomas Cammerer vom Tipic ist eigentlich Koch, war etwa im Reserva Rotana, im Son Floriana, hatte sein eigenes Tapas-Lokal und ist auch parallel zu seiner Backtätigkeit in seinem Tipic immer noch als Privatkoch tätig. Seine Spezialität sind glutenfreie Backwaren, was auf Mallorca immer noch eine Seltenheit ist. Dies gilt für seine Brote wie das Tipic-Brot aus Buchweizen- und Flohsamenschalenmehl (was aufgrund seiner Quell- und Bindefähigkeit ein guter Gluten-Ersatz ist) ebenso wie für den Mix aus Chiasamen und Aprikosen oder das Fitness-, Tomaten-, Kürbis- und Kichererbsen-Mandel-Kräuter-Brot.

Spezialisiert auf glutenfreie Backwaren: Thomas Cammerer vom Tipic in Porto Cristo. / Tipic

Er arbeitet mit Kaltgärung, dabei fermentiert der Brotteig etwa zwölf Stunden bei fünf Grad. Glutenfrei sind auch andere Backwaren wie die empanadas, cocarrois, cocas, die zahlreichen Plätzchenvarianten, das Baiser oder das Früchtebrot. Zusätzlich nutzt er glutenfreies Mehl aus dementsprechend zertifizierten Mühlen, etwa aus Reis, Vollkornreis, Teff, Mais, Hirse oder sogenanntem Pseudogetreide wie Quinoa, Chia und Buchweizen, zudem Mehl aus Tapioka, Kichererbsen oder Kastanien.

Infos: C/. del Port, 18, Porto Cristo. Tel.: 610-28 31 59, Facebook: Típic

Fornet de la Soca in Palma

Zum Abschluss wieder ein langjähriger Favorit, der nicht so wirklich in die Reihe passt, da er „nur“ vier bis fünf klassische Brote anbietet: der meistprämierte Bäcker und Konditor Mallorcas – Tomeu Arbona, der gemeinsam mit seiner Frau María José Orero den Laden Fornet de la Soca in Palmas Zentrum führt. Aber die zahllosen süßen und herzhaften Backwaren – oft „verstecken“ sich die Zutaten in dem Teig – lohnen einen Besuch.

"Der Archäologe": Tomeu Arbona im früheren Forn des Teatre. / Fornet de la Soca

Angefangen hat alles nahe der Plaza Misericordia in ihrem ersten Geschäft, umgezogen sind sie 2018 an die Plaza Weyler in den früheren Forn des Teatre. Arbona, früher Sozialarbeiter und Psychotherapeut von Beruf, sattelte später um und widmete sich seinem langjährigen Hobby, dem Backen, als die ökonomische Krise seinen ursprünglichen Beruf nahezu unmöglich machte. Mit Erfolg. Der – wie man ihn nennt – „Archäologe des Bäckerhandwerks“ spürt historische Rezepte auf und belebt sie aufs Neue.

Info: Plaza de Weyler, 9, Palma. Tel.: 673-49 94 46, fornetdelasoca.com

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