Mallorcas Kultfisch ist wieder da: Ein Fischhändler verrät, wie "llampuga" am besten schmeckt

Wenn Ende August die ersten Gewitter über Mallorca ziehen und Blitze den Himmel zerreißen, beginnt auch ihre Zeit: die der llampuga. Llamp heißt auf Katalanisch Blitz – und auf der Insel gibt es sogar die Redewendung „Quan llampega, llampugues“, was bedeutet: „Wenn es blitzt, ist die Llampuga-Zeit.“

Etymologen und andere Spielverderber werden darauf hinweisen, dass llampuga wahrscheinlich weniger nach dem Wetterphänomen benannt wurde. Eine mögliche Erklärung führt den Namen auf das lateinische lampare, leuchten, zurück. Das könnte auf die Haut anspielen. Der Rücken ist metallisch blaugrün, die Flanken sind silbrig mit goldenem Schimmer.

Genuss bis Dezember

Während also jetzt die ersten Blitze den nächtlichen Mallorca-Himmel erleuchtet haben, wurde am 25. August die llampuga-Saison eingeweiht. Bis Dezember dürfen die Fische gefangen werden. Man geht davon aus, dass ein Teil der Tiere Richtung Atlantik zieht. Dort werden sie noch mal sehr viel größer. Zu Saisonbeginn wiegen die Tiere meist 600 bis 800 Gramm. Später können ausgewachsene Goldmakrelen zehn, zwölf Kilo und mehr erreichen.

„Die Saison hat in diesem Jahr stark angefangen“, erklärt Ramon Palomares, der im Markt von Pere Garau in Palma den Stand „Ramon Peix“ betreibt. „Die Exemplare sind deutlich größer als normalerweise zu Saisonbeginn. Das hängt sicherlich auch mit den klimatischen Veränderungen zusammen. Das Wasser ist wärmer, deshalb sind sie früher gewachsen.“

Wie würden Sie diese llampuga zubereiten? | FOTO: SCHIRMER

„Legendär“ und günstig

Zehn bis 14 Euro kostet das Kilo im Markt von Pere Garau derzeit. In den kommenden Wochen geht der Preis erfahrungsgemäß deutlich herunter. Nicht nur deshalb ist der Fisch auf Mallorca äußerst beliebt, wird sogar bisweilen als der „legendärste Fisch“ der Insel bezeichnet. Für den mallorquinischen Dichter Blai Bonet war die llampuga gar ein Mythos, ein Identitätssymbol und Ausdruck der tiefen Verbundenheit der Insulaner mit ihrer Heimat.

Die Goldmakrele hat festes, saftiges Fleisch, das sich für zahlreiche Gerichte eignet. Umso erstaunlicher ist angesichts dieser Verehrung, dass man in mallorquinischen Kochbüchern in den allermeisten Fällen exakt eine einzige Zubereitungsform für die llampuga findet: gebraten mit gerösteter Paprika – wobei bisweilen darüber gestritten wird, ob Kartoffeln in die Pfanne kommen oder nicht. „Die Goldmakrele hat zur gleichen Zeit Saison wie die Paprika“, sagt Palomares. „Es ist die klassische Zubereitungsart.“

Das Rezept für Goldmakrele mit gerösteter Paprika. / MZ

Die Alternativen

Dennoch gebe es natürlich Alternativen. „Gegrillt schmeckt sie hervorragend, das mag ich besonders gern “, sagt Palomares. „Auch in escabeche ist sie sehr gut“. Dabei handelt es sich um eine spanische Zubereitungsart, bei der gebratener Fisch in einer würzigen Marinade aus Essig, Öl und Gewürzen eingelegt wird. „So kann man den Fisch einige Tage lang problemlos im Kühlschrank aufbewahren.“ Man kann sie außerdem in Tomatensoße zubereiten oder im Ofen garen. „Im Ofen sollte sie nicht zu lange garen, damit sie schön saftig bleibt“, empfiehlt der Fischverkäufer. Manche bereiten sie mittlerweile sogar in Form eines Ceviche zu.

Wer auf den Markt geht, kann den Fischhändler bitten, die llampuga zu säubern und vorzubereiten. „Der Fisch hat eine kräftige Mittelgräte, im Fleisch befinden sich nicht besonders viele Gräten“, sagt Palomares. „Es hängt vom Kunden ab. Manche mögen sie in Stücken (a rodanxes), andere wollen auf keinen Fall Gräten. Dann schneiden wir Filets draus (filetejat).“

Eine llampuga am Fischstand. / CAIB

Ob man den Kopf und die Gräten mitnimmt, um einen Fischfond zu machen, sei Geschmackssache. „Ich persönlich mag das nicht so sehr, weil der Geschmack sehr kräftig ist.“

Wer sich trotzdem dafür entscheidet, kann ein weiteres llampuga-Gericht zubereiten: Fideus de llampuga, also Nudeln mit Goldmakrele. „Dafür macht man aus Kopf und Gräten eine Brühe. Den Fisch kann man entweder darin garen oder vorher kurz anbraten beziehungsweise grillen und anschließend zerpflückt in die Brühe geben.“

500 Gramm pro Person

Beim Einkauf sollte man ungefähr 500 Gramm Bruttogewicht pro Person berechnen, erklärt Ramon Palomares. „Nach dem Entfernen von Kopf, Innereien und Gräten bleiben noch ungefähr 250 bis 300 Gramm pro Person.“

Bon profit!

Abonnieren, um zu lesen