Mallorcas Tapas-Klassiker variat zum kleinen Preis: Diese fünf Bars in Palma treten gegeneinander an

Pere Garau ist eines der Viertel Palmas, in denen nicht nur besonders viele chinesische Restaurants zu finden sind. Hier werden auch mallorquinische Traditionen gepflegt, und dazu gehört die Möglichkeit, nach wie vor typische Tapas der Insel zu günstigen Preisen zu essen.

Fünf Bars gelten als besonders gute Adressen für den variat, ein typisch mallorquinischer Mix verschiedener Tapas. Sie treten bei einem Wettbewerb an, den die Nachbarschaftsorganisation „Flipau amb Pere Garau“ (Flippt mit Pere Garau) über ihre sozialen Netzwerke gestartet hat. Ans Eingemachte geht es dann am Wochenende 26./27. September mit der „Fira del Variat“, also der Tapas-Mix-Messe. Wir stellen die fünf Kandidaten vor.

La Llubinense: Migranten aus ... Llubí

La Llubinense in der Carrer Pere Llobera, im Häuserblock Ses Cent Cases, öffnete 1940 seine Türen. Damals bestand das Gebäude noch ausschließlich aus einem Erdgeschoss. Das Lokal war unter dem Namen Sa Bodega bekannt, weil hier Wein vom Fass verkauft wurde. Außerdem wurden Getränke ausgeschenkt, und mit der Zeit kamen verschiedene Tapas-Gerichte hinzu.

In der Bar La Llubinense in Palma. / Bernardo Arzayus Pereanez

„La Llubi“ – wie das Lokal von seinen Stammgästen genannt wird – erinnert an die Herkunft des ersten Besitzerpaares. Die beiden stammten aus Llubí und waren Teil der ersten großen Migrationswelle, die Pere Garau in den 1920er-Jahren erreichte: Menschen aus dem Inselinneren, die auf der Suche nach Arbeit nach Palma kamen.

Die große Tapas-Auslage hinter der Theke ist ein kleines Schaufenster der mallorquinischen Küche: Gerichte mit Soßen, gebratene Innereien und Gemüse in allen möglichen Variationen – Zutaten und Zubereitungen, die tief in der traditionellen bäuerlichen Küche Mallorcas verwurzelt sind. Fleischbällchen, Muscheln mit allioli, Tintenfisch mit Zwiebeln, Pilze … der Name eines jeden Gerichtes ist in weißer Schrift auf die Glasscheibe geschrieben.

Das frit ist der Star der Cafetería Menfis

In der Cafetería Menfis in der Carrer Torcuato Luca de Tena ist das frit der Renner. Dabei handelt es sich um ein typisch mallorquinisches Gericht aus gebratenen Zutaten, das in zahlreichen Varianten zubereitet wird. Im Menfis gibt es jeden Tag eine andere Version: mit Blut (frit de sang), mit Zutaten vom traditionellen Schlachtfest (frit de matances), mit Lamm, Spanferkel oder Tintenfisch.

In der Bar Menfis in Palma. / Bernardo Arzayus Pereanez

Auch für einen typisch mallorquinischen Nachmittagssnack ist die Cafetería eine gute Adresse – mit dem variat als Hauptdarsteller. Auf der Tapas-Theke finden sich außerdem Zunge, Nieren, russischer Salat, pica-pica, Fleischbällchen, Kartoffelomelett, Kroketten, Kutteln und vieles mehr.

Am Morgen stehen llonguets – kleine, für Mallorca typische Brötchen – und pa amb olis (Brot mit Öl) auf der Karte. Mittags werden wechselnde Tagesgerichte serviert: gefüllte Auberginen, tumbet, mallorquinische Suppen, arròs brut, burballes oder fava parada.

Das Mónaco: ursprünglich ein Kabarett

Die Bar Mónaco in der Carrer Nuredduna ist das eleganteste der fünf Lokale, die bei der Umfrage von „Flipau amb Pere Garau“ zur Wahl stehen.

Die Coronapandemie hätte dem traditionsreichen Lokal beinahe den Todesstoß versetzt. Aina Noguera eröffnete es 2023 wieder. Schon aufgrund seiner Umgebung ist das Mónaco keine gewöhnliche Bar: Es liegt an der Fußgängerzone Nuredduna, wo die Immobilienpreise inzwischen explodiert sind und die Touristifizierung des Viertels deutlich spürbar ist. Trotzdem hält das Lokal an seinem variat als Markenzeichen des Hauses fest – ebenso am llonguet.

Klassische Eleganz: die Bar Mónaco in Palma / Nele Bendgens

Das Mónaco ist außerdem Sitz der traditionsreichen Confraria Ous amb Caragols (wörtlich: „Bruderschaft der Eier mit Schnecken“), die jedes Jahr anlässlich der Festlichkeiten zu Sant Sebastià feiert. Dabei war das Mónaco ursprünglich gar keine Bar, sondern ein Kabarett. Von seinem früheren Glanz hat es bis heute einiges bewahrt: große Fenster mit halbrunden Bögen, Vorhänge und edle Holzelemente.

Sa Plaça – direkt am Markt von Pere Garau

Die Bar Sa Plaça wird von Jessica Cánaves geführt. „Vor 22 Jahren bin ich gemeinsam mit meiner Mutter in dieses Lokal gekommen. Sie war die Besitzerin und hat gekocht. Ich habe alles von ihr gelernt“, erzählt sie. Die Spezialität des Hauses ist frittierter Fisch, der täglich angeboten wird. „Stöcker, kleine Sardinen, Sardellen … Jeder kleine frische Fisch, der sich zum Frittieren eignet“, erklärt Jessica. „Und alles kommt von den Marktständen hier. Manchmal bereite ich auch llampuga mit Paprika, gebratenen Rochen oder Tintenfisch vom Grill zu.“

Auch hier ist der variat König. „Wir bereiten jeden Tag 20 verschiedene Tapas zu. Unser tumbet ist zum Beispiel etwas Besonderes, weil wir es ohne Tomaten zubereiten. Und unser russischer Salat wird komplett frisch hergestellt – nichts ist tiefgekühlt.“

Jessica hat der Bar außerdem eine neue Tapas-Auslage hinzugefügt. Das Lokal wird derzeit renoviert und soll Mitte September rechtzeitig zur Fira del Variat wieder öffnen. „Dort gibt es Omeletts. Ich mache sie mit dem, was gerade Saison hat: Kartoffeln, Artischocken, Spinat …“

Ca Na Martina – in dritter Generation

Direkt im Markt von Pere Garau liegt Ca Na Martina. Martina Salvà und ihr Sohn Joan Guillem Estela pflegen an Stand Nummer eins das kulinarische Erbe von drei Generationen. Ihre Geschichte reicht bis ins Jahr 1965 zurück, als die Familie die Bar Las Palmeras in Portitxol betrieb.

Die Tapas-Auslage ist reich bestückt: frit, Kutteln, Tintenfisch nach mallorquinischer Art, Pilze, Nieren, llengua amb tàperes (Zunge mit Kapern), Sardellen in Essig, Calamares nach römischer Art, Hühnerkroketten, Tintenfisch vom Grill …

Gastroparle im Markt bon Pere Garau: die Bar Ca Na Martina. / Bernardo Arzayus Pereanez

Viel Platz zum Essen gibt es hier nicht – eine kleine Theke mit einigen Hockern, dazu eine winzige Nische mit zwei Tischen, gerade das macht den Charme des Lokals aus. Samstag ist der große Tag: Dann gibt es zusätzlich paniertes Gemüse und wechselnde Spezialitäten wie geschmorte Rinderbäckchen, Schweinelende mit Kohl, gefüllte Calamares oder Kabeljau mit Tomatensoße.

Viele Gründe, um Pere Garau zu besuchen. Info IG: @flipauperegarau

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