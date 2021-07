Die Organisatoren der Veranstaltungsreihe Garden Summer Picnic / Legends VIP legen sich ganz offensichtlich ins Zeug, um 2021 wieder Promis in den Golfclub in Camp de Mar (Andratx) zu locken. Nachdem vor einigen Wochen bekannt wurde, dass Pop-Sängerin Nena dort Ende August ihren Auftritt haben wird, konnte nun auch ein deutscher Comedian für die Open-Air-Veranstaltung gewonnen werden: Am 3. September um 19.30 Uhr soll laut Website des Veranstalters Matze Knop auf dem Golfplatz sein Programm "Lachen, Bier & Fußball“ präsentieren.

Der Komiker und Imitator, der vielen unter anderem als Supa Richie bekannt sein dürfte, setzt auf Humor gegen die Corona-Lethargie. "In seinem Biergarten-Comedy-Spezial startet der Entertainer direkt von 0 auf 100 durch – und sorgt mit einem spektakulären Best-of-Programm dafür, dass die Zuschauer voll auf ihre Kosten kommen und nicht nur kühlen Hopfensaft tanken, sondern auch jede Menge positive Energie. Und natürlich dürfen Knops kultigste Parodien in dieser Show nicht fehlen. Jogi lässt grüßen!", heißt es in der Ankündigung. Die Tickets kosten 35 bis 150 Euro.

Bei weiteren Konzerten der "Garden Summer Picnic"-Reihe sollen etwa Chris de Burgh, die Blues-Musiker Big Daddy Wilson und Hans Theesink sowie die Prominenten-Geschwister Tito Jackson (Bruder von Michael Jackson) und Chris Jagger (Bruder von Mick Jagger) auftreten. Weitere Infos auf der Veranstalter-Website. /somo