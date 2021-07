Alle Jahre wieder beehrt die Spanische Königsfamilie Mallorca mit ihrem traditionellen Sommerbesuch. Den Anfang machte Königin Sofia, die am 22. Juli mit einem Flieger aus Zürich landete, um im Marivent-Palast auf das Königspaar Felipe VI. und Letizia und ihre Enkelinnen, die Prinzessin Leonor und die Infantin Sofía zu warten. Sie werden voraussichtlich am 30. Juli ankommen und bis zum 10. August auf der Insel verweilen.

Die Königin zu Gast beim Filmfestival

Der königliche Kalender ist bereits gut gefüllt: Königin Letizia wird bei der Abschlussgala des Atlàntida Film Fests am 1. August erscheinen. Das Event, bei dem Judi Dench und Stephen Frears Preise erhalten, findet in La Misericòrdia in Palma statt. Nach der Eröffnungsfeier 2019 beehrt die Königin das Festival schon zum zweiten Mal mit ihrem Besuch.

Den freudigen Anlass trübt allerdings ein Trauerfall in der Familie: Letizas Großmutter Menchu Álvarez del Valle, eines der charismatischsten Mitglieder der Royals, ist am Dienstag, den 27. Juli, im Alter von 93 Jahren gestorben.

Copa del Rey und Treffen mit Pedro Sánchez

König Felipe VI. wird auf Mallorca an mindestens drei Tagen der Segelregatta Copa del Rey dabei sein. Zudem stehen Treffen mit der balearischen Ministerpräsidentin Francina Armengol, dem Parlementsvorsitzenden Viçens Thomas, der Inselratspräsidentin Catalina Cladera und Palmas Bürgermeister José Hila an. Die Unterredung mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez im Marivent-Palast ist für den 3. August angesetzt. Zum Empfang im Almudaina-Palast, bei dem sich mehr als 300 Personen im Innenraum aufhalten würden, werden noch coronakonforme Alternativen erwogen.

Was nach derzeitigem Stand nicht gestrichen wird, ist das Posieren für die Pressefotografen, während die ganze Familie einen eindrucksvollen Schauplatz auf Mallorca besichtigt. Man munkelt, dass die Königstöchter womöglich erstmals ohne ihre Eltern an einer Aktivität zum Thema Umwelt oder Sport teilnehmen werden. Auch königliche Besuche in der Fundación Rafa Nadal und im Yachtclub von Palma sind im Gespräch, aber noch nicht bestätigt.

Altkönig Juan Carlos hat andere Sorgen

Fest steht hingegen: Juan Carlos wird der Insel erneut fernbleiben. Der im Exil weilende, in Steuerskandale verstrickte Altkönig hat momentan auch wahrlich andere Sorgen: Seine Ex-Geliebte Corinna Larsen verklagt ihn vor dem High Court in London, fordert ein Näherungsverbot und Entschädigung wegen illegaler Überwachung durch die spanischen Geheimdienste. /bro