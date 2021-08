Der auch als TV-Makler bekannte Immobilienunternehmer Marcel Remus ist bekannt für seine Sommerpartys auf Mallorca mit reichlich Prominenz. In diesem Jahr lässt er gleich zweimal allerhand bekannte Gesichter für den Showlauf vor den Kameras seines Fernsehsenders Vox und der Boulevardpresse einfliegen.

Bei dem ersten Event am Mittwochabend (4.8.) eröffnete Remus zusammen mit seinen Gästen die nach zwei Jahren fertiggestellte Villa Remus in Palmas Stadtviertel Son Vida. "Die Villa bewohne ich nicht selbst und meine Follower haben entschieden, wie sie renoviert wird. Wer will, kann sie wochenweise mieten", erklärte der Makler gegenüber der MZ noch einmal das Konzept. Offizieller Preis: 14.000 Euro die Woche.

Teil des Konzeptes ist auch, keine Kosten zu scheuen, um die Villa mit viel Prominenz zu bewerben. Im Mai war die Schauspielerin Joan Collins zu Gast - das Luder aus dem "Denver-Clan" -, und auch DJ Robin Schulz soll schon mal in dem Haus genächtigt haben. "Wer als nächstes kommt, darf ich noch nicht verraten", so das Marketing-Talent Remus.

Bei der Eröffnungsparty am Mittwoch (4.8.) schritt unter anderen Influencerin Lilly Sayn-Wittgenstein im Blitzlichtgewitter eine Hollywood-reife Treppe hinunter. Mit ihr vor der Fotowand lachte dann Top-Model Franziska Knuppe. Auch die US-amerikanische Tänzerin und Unternehmerin Dita Von Teese stand am Mittwochabend auf der Gästeliste. "Sie ist super klassisch, elegant, daher habe ich auch entschieden, sie einzuladen. Sie passt perfekt zu dem Haus", sop Remus imTelefongespräch mit der MZ.

Auch darüber, dass Hayley Hasselhoff, die Tochter von David Hasselhoff, extra aus Amerika eingeflogen kam, habe er sich sehr gefreut. Alle Gäste des Empfangs im Freien waren, wie es der Dresscode vorsah, in Schwarz gekleidet.

Auch Natascha Ochsenknecht, GZSZ-Schauspieler Jörn Schlönvoigt sowie Moderatorin Frauke Ludowig konnte Remus für den Termin gewinnen.

Am Donnerstag (5.8.) geht die Party dann weiter, auf dem Showgelände Son Amar. Bei der "Remus Charity Night" sollen Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe in Deutschland gesammelt werden. "Sie gehen zum einen an die Tribute to Bambi Stiftung, zum anderen an "RTL - Wir helfen Kindern"", so Remus.

"Damit es nicht langweilig wird", so die Worte des Maklers, hat er die Gästeliste für die zweite Party etwa variiert. Erwartet werden etwa die Schauspielerinnen Joan Collins, Mónica Cruz und Carmen Electra, Lilly Becker, die Ex-Frau von Tennislegende Boris Becker oder Modedesigner Thomas Rath. /sw