Eigentlich hieß es, dass die spanische Königsfamilie Mallorca schon verlassen hätte. Doch König Felipe VI. ist noch auf der Insel. Der Monarch wurde am Donnerstag (12.8.) beim Abendessen in Cala Major in Palma de Mallorca gesehen. Es liegt ganz in der Nähe des Marivent-Palastes, wo die Königsfamilie seit Jahrzehnten ihren Sommerurlaub verbringt.

Wie ein MZ-Leser berichtet, traf sich der König gegen 21.30 Uhr mit drei Freunden im beliebten Strandlokal Kokomo Surf Café. Es gab Pasta. Weder die Strandbesucher noch die anderen Gäste im Restaurant machten viel Aufheben um den königlichen Besuch. So ist es wenig verwunderlich, dass der König zu den letzten Gästen gehörte, die das Lokal spät in der Nacht verließen.

Durch seine Lage direkt am Strand ist das Kokomo bei Residenten und Urlaubern beliebt. Immer wieder kehren hier Prominente ein, um ein Bier zu trinken oder etwas zu essen.

Es war nicht das erste Mal, dass der König bei seinem diesjährigen Sommerurlaub auswärts in Palma de Mallorca essen war. Am Dienstag war die ganze Familie im Txoko de Martín, auf der Plaça del Pont, am Samstag im Ola de Mar in Portitxol. /rp