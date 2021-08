Nachdem er bereits bei der ersten Charity-Gala von Hope Mallorca im vergangenen Jahr dabei war, ließ es sich Schauspieler und Wahl-Mallorquiner Til Schweiger auch in diesem Jahr nicht nehmen, am Freitag (13.8.) im "Henry likes Pizza" in Santanyí vorbeizuschauen. Das Lokal ist eines von mehreren der Kette des Schauspielers, das in dem Ort im Inselosten Paco Martínez gehört. Mit der MZ sprach er bei der Veranstaltung darüber, wie er die Armut auf der Insel derzeit erlebt, warum er am liebsten viel Zeit auf seiner Finca vor den Toren von Palma verbringt und an welchen Projekten er von hier aus arbeitet.

Ganz direkt nehme er die Armut auf der Insel nicht wahr, gibt Schweiger zu, da er sich viel bei sich zu Hause aufhalte. "Ich weiß aber von vielen Freunden, wie groß sie ist, und kenne auch einige persönlich, die betroffen sind, weil sie etwa als Reiseveranstalter arbeiten", so Schweiger.

Noch etwa zwei Wochen lang sei er mit seinem Cutter-Assistenten und den beiden Töchtern Luna und Emma auf seinem Anwesen nahe Establiments. Auch Tochter Luna kam am Freitagabend (13.8.) zu dem Event nach Santanyí. Sie kennt man etwa aus "Zweiohrküken" oder "Keinohrhasen". Bald wird man sie auch in einem aktuellen Projekt des Filmemachers sehen können, verrät er der MZ: Kurt, der Verfilmung eines Romans von Sarah Kuttner. "Sie ist mittlerweile abgedreht, muss aber noch geschnitten werden", so Schweiger.

Im November soll mit etwas Verzögerung dann auch endlich seine Tragikomödie "Die Rettung der uns bekannten Welt" über einen Teenager mit bipolarer Störung zu sehen sein. "Ich habe die Regie gemacht und war auch als Darsteller beteiligt. Hätte es keinen Lockdown gegeben, wäre der Film schon längst in den Kinos", erzählt Schweiger. Derzeit noch gedreht werde "Das Beste kommt zum Schluss", eine Adaptation des französischen Films "Le meilleur reste à venir" aus dem Jahr 2019.

Seine Freizeit auf Mallorca verbringt der Teilzeitresident gerne auf seiner weitläufigen Finca, am Strand Cap Falcó nahe Magaluf oder bei seinem Freund Rainer Schaller, dem Vorsitzenden der McFit GmbH und Geschäftsführer der Organisator-Firma der Loveparade Lopavent GmbH, nahe Bunyola. Besuche in Palma hingegen versuche er eher zu meiden. "Dort werde ich oft von deutschen Urlaubern oder Residenten erkannt. Ich mache zwar wirklich immer mit jedem ein Selfie, meine Lieblingsbeschäftigung ist es trotzdem nicht", gibt Schweiger zu.

Auch am Freitagabend (13.8.) wurde der Schauspieler nicht müde, mit den Organisatoren und Gästen vor der Fotowand zu posieren. Später mischte er sich wieder unter die Gäste, darunter eine Gruppe um Philipp Baier, den Gründer des Hope-Partners Cleanwave, bei dem Kunden Mehrwegflaschen an Stationen in Palma kostenlos mit Wasser auffüllen können und der beim Hope-Event eine Abfüllstation im Freien aufgebaut hat.