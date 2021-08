In der Seefahrt zählen noch altehrwürdige royale Traditionen: Infantin Elena, Schwester von König Felipe VI. und Tochter des im Exil lebenden spanischen Altkönigs Juan Carlos, soll am 3. September in Palma de Mallorca mit dem Luxussegler "Sea Cloud Spirit" ein neues Kreuzfahrtschiff taufen. Das geht aus einer Pressemitteilung der deutschen Reederei Sea Cloud Cruises hervor.

Der 138 Meter lange Dreimaster ist in der nordspanischen Stadt Vigo von der Werft Metalships & Docks gebaut worden und sollte ursprünglich schon im April in Betrieb genommen werden. Es ist der dritte Großsegler der Reederei. "In dem Bewusstsein, was der Bau der Sea Cloud Spirit für die spanische Schifffahrt und ihre Einzigartigkeit bedeutet", habe sich die Infantin "spontan" zur Patenschaft bereiterklärt und diese Zusage "auch nach der Verschiebung der Taufe immer wieder bekräftigt", heißt es in der Pressemitteilung.

Die Taufe auf Mallorca soll nur in kleinem Rahmen stattfinden. Die Jungfernfahrt des Schiffes, auf dem lediglich bis zu 136 Passagiere Platz haben, soll dann ab dem 14. September von Rom aus an der italienischen Küste entlang führen. Die Exklusivität hat dabei ihren Preis: Die zehntägige Reise war ab 6.775 Euro pro Person zu buchen.

Infantin Elena befindet sich bereits auf Mallorca und besucht ihre Mutter Sofía, die nach der Abreise von Felipe und Letizia im Marivent-Palast verblieben ist. Elena hatte zuvor im südfranzösischen Bidart ein paar Tage mit der Familie ihrer Schwester Cristina und deren Mann Iñaki Urdangarin verbracht. Der 2018 zu knapp sechs Jahren Haft verurteilte Urdangarin befindet sich mittlerweile im offenen Vollzug. Anfang August hatte die erstgeborene Elena zudem ihren unter Korruptionsverdacht stehenden und in Abu Dhabi im Exil lebenden Vater besucht. /ck