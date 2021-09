Der Mallorca-Trip von Tennislegende Boris Becker im August, bei dem er unter anderem die Ausstellung seines Sohnes Noah miteröffnete, hat ihm nun Ärger mit der Justiz beschert. Wie die "BILD" berichtet, wurden dem Tennisstar in seinem Strafprozess nun neue Einschränkungen auferlegt, da er den Inselbesuch im Rahmen seines Ibiza-Urlaubs nicht vorab angekündigt habe.

Wie das Boulevard-Blatt schreibt, hätte diese Woche am Southwark Crown Court-Gericht in London das Verfahren gegen Insolvenzverschleppung gegen Becker beginnen sollen. Da die Tennislegende zuvor ihr Anwaltsteam ausgetauscht hatte, hatte Richterin Deborah Taylor am vergangenen Donnerstag (9.9.) entschieden, den Prozess auf März 2022 zu vertagen.

Auch Boris Becker war bei dem Termin anwesend und wurde dort von Anklägerin Rebecca Chalkley kritisiert. "Wenn er (Becker, Anm. d. Red.) von Insel zu Insel zieht, würden wir das gerne wissen", zitiert die "BILD" Chalkley. Eigentlich muss Becker die Behörden 48 Stunden vor jeder Reise ins Ausland über die Destination informieren. Wegen des Versäumnisses erlegte Richterin Taylor Becker nun strengere Pflichten auf. Künftig müsse er laut der "BILD" nicht nur den Besuch in Länder und Orten, sondern auch auf Inseln vorher anmelden. Halte er sich nicht daran, drohe ihm ein Reiseverbot. /sw