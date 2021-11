Der Sender Vox berichtet am Montag (22.11.) um 20.15 Uhr in einer neuen Folge des Formats "Goodbye Deutschland" auch Neues von einigen Mallorca-Auswanderern.

In der neuen Folge sind zum einen Angela und Tara de Rosa zu sehen. Ob wegen der Trennung von Ehemann und Papa Rino, Corona, Homeschooling oder finanziellen Sorgen: "Hinter Angie und ihrer Tochter Tara liegen schwere Monate. Während die Mama versucht, ihr Restaurant durch die Krise zu führen, steht Teenagerin Tara in der Schule in drei Fächern auf der Kippe. Die 14-Jährige muss jetzt büffeln", liest man in der Programmbeschreibung zur Folge.

Zum anderen ist auch Auswanderer Patrick Palmai in dem Format zu sehen. Palmai kennt die Schattenseiten der Insel schon gut. Er wohnt in einem Bus. Er lebt von dem, was ihm die Touristen täglich in den Hut werfen. Doch der bleibt immer öfter leer. Der Auswanderer muss also dringend einen Job finden.

Neuigkeiten gibt es auch von Verena Kaatsch und Oliver Musolf. Das Paar aus Lilienthal bei Bremen wandert mit Verenas Sohn Maximilian in die Nähe von Alicante aus. "Oli verkauft künstliche Pflanzen und Weihnachtsbäume, Verena will als medizinische Personaltrainerin in Spanien arbeiten, Max an seinem Abitur basteln", so die Ankündigung des Senders. Doch bei Verena macht sich die Angst breit, wieder an Krebs erkrankt zu sein.

Neben den Spanien-Auswanderern sind auch Monika Karlsson und Torben Simmerling Teil der neuen Folge. Die beiden sind nach Lappland ausgewandert. Wer auf ihrer Husky-Ranch Urlaub bucht, wird mit Hundeschlittentouren, Polarlichtern und selbstgemachtem Elchgulasch belohnt. Doch auch dieses Auswanderer stehen plötzlich vor den Trümmern ihrer Existenz, denn auf der Farm ist mitten in der Nacht ein Feuer ausgebrochen.