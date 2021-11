Comedian Felix Lobrecht und Moderator Tommi Schmitt reimten in ihrem Podcast "Gemischtes Hack" spontan ein paar typische Schlager-Zeilen aneinander, Ikke Hüftgold hörte das Potenzial und bastelt in seinem Studio aus den Ausschnitten einen eigenen Song zusammen.

"Malle ist nur einmal im Jahr, außer man fährt öfters", begann Felix Lobrecht am 16. November die 162. Folge des erfolgreichsten Podcasts im deutschsprachigen Raum. Inspiriert wurde der Comedian von seinem einwöchigen Urlaub auf Mallorca. "Und wenn wir wieder zurück sind, buchen wir das nächste Mal", grölt Lobrecht weiter. "El Arenal", ergänzt sein Kompagnon Tommi Schmitt spontan in der gleichen Melodie. Gemeinsam amüsieren sie sich über die einfache Struktur der Schlager-Songs. Felix Lobrecht ist sich allerdings sicher: "Das wäre sofort ein Malle-Hit."

Das dachte sich wohl auch Ballermann-Star Ikke Hüftgold beim Hören. Er schuf in seinem Studio aus den Gesangseinlagen ein eigenes Lied, meldete sich bei den Podcastern und präsentierte ihnen den fertigen Malle-Hit "Unten kommt die Gurke rein". Darin geht es um Grillsaucen, schöne Töchter, Saufen und die Party auf Mallorca natürlich.

In der neuesten Folge von "Gemischtes Hack" berichten der Comedian und der Moderator nun von dem spontanen Schlagerprojekt. "Es ist was Interessantes passiert. Es ist gleichzeitig Erfolgserlebnis und Fail der Woche", meint Lobrecht. Den Song gibt es seit Freitag (26.11.) auf allen Streaming-Plattformen, als Künstler firmieren "Die Sacknähte" in Verbindung mit Ikke Hüftgold. "Es ist wahnsinnig cool und wahnsinnig unangenehm zugleich, wie ein Malle Urlaub halt auch", stellt Schmitt fest.

Der Erlös des Songs geht an einen guten Zweck, im Gespräch ist die Seenotrettungs-Organisation Seawatch. "Natürlich wollen wir kein Geld mit dem Quatsch verdienen", erklärt Lobrecht.