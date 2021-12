Schauspielerin und Mallorca-Residentin Sonja Kirchberger hat sich nach einem Impfdurchbruch mit dem Coronavirus infiziert. "Ich schlafe den ganzen Tag. Mir ist kalt, gleichzeitig schwitze ich, habe Schüttelfrost. Mein Mund ist trocken, jedes Lebensmittel schmeckt komisch. Ich habe Stechen im Rücken, Kopfschmerzen, bin in meinem Haus weggesperrt", berichtete sie der "Bild-Zeitung" am Mittwoch (1.12.).

Wo sie sich infiziert haben könnte, wisse sie nicht. Zudem sorgt sich Kirchberger um ihre Mutter in Wien. Die ganze Familie würde jedes Jahr gemeinsam Weihnachten feiern. Nun habe die Schauspielerin Angst, dass jemand die 81-Jährige anstecken könnte.

Sonja Kirchberger war zuletzt unter anderem in der ZDF-Serie "Blutige Anfänger" zu sehen. Im Vorfeld ihres ersten Auftritts darin hatte sich die Schauspielerin zum Landleben auf Mallorca bekannt. Kirchberger betreibt mit ihrem argentinischen Lebenspartner seit einiger Zeit einen Bio-Bauernhof auf der Insel. Über einen Online-Shop verkauft die einst durch ihre Rolle in dem Erotikfilm "Die Venusfalle" bekannt gewordene Schauspielerin unter anderem Wein und Olivenöl von der Insel. Vor der Pandemie betrieb Kirchberger auf der Insel im Hafen von Molinar zudem das Restaurant "Ca'n Punta Port". Wegen der Corona-Pandemie hat sie es jedoch geschlossen. /sw