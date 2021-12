Die Reality-TV-Teilnehmerin und Sängerin ("Die Zeit steht still") Jenny Frankhauser will wie ihre Halbschwester Daniela Katzenberger und ihre Mutter Iris Klein nach Mallorca auswandern. Das hat am Donnerstag (2.12.) die "Bild-Zeitung" berichtet. Neben ihrem Partner will die 29-Jährige auch ihre Oma mit auf die Insel nehmen.

"Eigentlich wollte ich in diesem Jahr nach Mallorca auswandern, jetzt wird es wohl erst 2022", erzählt sie im Interview mit dem Boulevard-Blatt. Ihre Wohnung in Ludwigshafen will die einstige Teilnehmerin der Formate "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (RTL) und "Promi Big Brother" (Sat1) für den Notfall jedoch erst einmal behalten. Auch, wie genau sie auf der Baleareninsel leben will, weiß Frankhauser schon: "Ich brauche viel Platz und eine Einliegerwohnung für meine Oma. Ohne die gehe ich nirgendwo hin!", macht sie in dem Interview klar. Neben der 80-Jährigen wird auch ihr Partner Steffen mit auf die Insel auswandern. In dem Interview verrät die Reality-TV-Bekanntheit ebenfalls, dass sie eigentlich bereits ein Haus gefunden hatte. "Leider stellte sich raus, es wurde illegal gebaut." Nun hilft also Mama Iris bei der Suche einer neuen Wohnung. Sobald diese gefunden ist, sind Katzenberger, Klein und Frankhauser wieder vereint. Bisher war Frankhauser nur regelmäßig zu Besuch auf Mallorca. Frankhauser wuchs mit ihrem Halbbruder und ihrer Halbschwester Daniela Katzenberger als Tochter von Iris Klein in Ludwigshafen auf. Wenige Jahre nach ihrer Geburt ließen sich die Eltern scheiden. Auch an der Seite von Klein und Katzenberger war Frankhauser immer wieder in verschiedenen TV-Formaten zu sehen. 2018 belegte sie zudem in dem Reality-TV-Format "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" den ersten Platz. 2020 war sie Teilnehmerin der 8. Staffel von "Promi Big Brother". /sw