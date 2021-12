Die Reality-TV-Darstellerin Jenny Frankhauser will wie ihre Halbschwester Daniela Katzenberger und ihre Mama Iris Klein nach Mallorca auswandern. Wie sie am Donnerstag (2.9.) der "Bild-Zeitung" erzählte, war sie im auslaufenden Jahr schon kurz davor, diesen Schritt zu tun. Dann allerdings stellte sich heraus, dass die Finca, die sie beziehen wollte, illegal gebaut worden war, wie das auf Mallorca ab und an vorkommt. Frankhauser ließ die Finger davon.

Nun plant sie, 2022 mit ihrem Partner Steffen König nach Mallorca auszuwandern. An der Seite von Iris Klein und Daniela Katzenberger war Frankhauser immer wieder in verschiedenen TV-Formaten zu sehen. 2018 belegte Frankhauser zudem in dem Reality-TV-Format "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" den ersten Platz. 2020 war sie Teilnehmerin der 8. Staffel von "Promi Big Brother". Die MZ hat noch einmal wegen ihrer Auswanderungs-Plänen nachgehakt. Frankhauser antwortete schriftlich.

Wie kam es zu der Entscheidung, nach Mallorca auszuwandern?

Es war relativ spontan. Wir haben eine Finca vorgeschlagen bekommen, die uns wirklich gefallen hat. Seitdem beschäftigen wir uns mit dem Thema Mallorca und finden die Idee, auf der Insel zu leben, immer besser.

Spielte dabei eine entscheidende Rolle, dass Ihre Mutter und Halbschwester bereits auf der Insel leben?

Natürlich. Es ist wirklich schön jemanden schon dort zu haben. Das macht vieles leichter. Und Mallorca war dadurch ja schon wie mein zweites Zuhause.

Was haben Sie darüber hinaus für eine Verbindung zur Insel?

Ich liebe die Insel. Sie ist wunderschön, auch wenn viele nur an den Ballermann denken, wenn sie Mallorca hören. Die Insel hat so viel mehr zu bieten, und man ist sehr schnell wieder in Deutschland.

Wie viel Zeit des Jahres haben Sie vor, hier zu sein?

Das wissen wir noch nicht. Erst mal müssen wir eine neue Finca finden, und dann wartet die Renovierungsarbeit und der Umzug auf uns. Wir behalten unsere Wohnung in Deutschland und haben noch keine feste Regen, wie lange wir in welchem Land sind. Das entscheiden wir, wenn es soweit ist.

"Eine Finca kommt für mich nur in Frage, wenn meine Oma dort ihren Platz hat."

Welche beruflichen Projekte werden Sie von hier aus verfolgen? Planen Sie hier auch, als Sängerin aufzutreten?

Ich arbeite mit tollen Firmen zusammen und habe das große Glück, als Influencerin Ortsunabhängig zu sein. Ich kann also von überall aus arbeiten, auch das Singen, für YouTube drehen oder das Managen meines Onlineshops ist von Mallorca aus kein Problem.

Mit welcher Region auf Mallorca liebäugeln Sie am meisten, um sich dort niederzulassen?

Definitiv in der Nähe von Palma, ansonsten haben wir uns da nicht festgelegt. Es gibt so viele schöne Ecken.

Wird Ihre Oma sicher mitkommen oder wie überzeugt ist sie von den Auswandererplänen?

Eine Finca kommt für mich nur in Frage, wenn meine Oma dort ihren Platz hat. Sie gehört zu mir. Sie bleibt zwar in Deutschland leben, wird aber sicher ganz oft bei uns auf der Insel sein und entspannen. Ansonsten bin ich ja durch das pendeln auch oft in Deutschland. So ist es perfekt geregelt und ich bin auch weiterhin regelmäßig bei Oma oder sie bei mir. Ohne meine Oma wäre ich nirgendwo auf der Welt glücklich.