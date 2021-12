Nach zuletzt Nena und Zucchero sollen auf dem Golfplatz in Camp de Mar im Südwesten von Mallorca im Sommer 2022 erneut etliche internationale Stars auftreten. Neben dem bereits angekündigten und auf 2022 verschobenen Konzert von Lionel Richie (22.7., Coliseo Balear) stehen laut der Website des Veranstalters Legends VIP auch Auftritte des kanadischen Rockmusikers und Fotografen Bryan Adams (17.7.), des Briten Trevor Horn ("Video Killed The Radio Star", 27.7.) und seines Landmanns Tony Hadley (Ex-Spandau Ballet, 19.8.) an.

Zudem soll es ein Konzert der Boomtown Rats von Bob Geldof geben (5/8/2022) sowie auch Konzerte von Schmusesänger Richard Marx (25.8.), eine Classic Rock Night mit Foreigners und Kim Wilde (14.6.) und eine weitere mit, unter anderen, Tito Jackson und Chris Jagger (10.8.). Die Karten kosten je nach Konzert unterschiedlich: Bei Bryan Adams reicht die reguläre Preisspanne zum Beispiel von 55 bis 550 Euro (weitere Infos: legendsvip.com). Der Veranstalter ist der auf Mallorca lebende Österreicher Roland Michael. Er organisiert seit Jahren Konzerte mit international bekannten Bands und Musikern auf der Insel. /ck