Fans des Formats "Goodbye Deutschland" können sich am Montag (20.12.) gleich über zwei brandneue Mallorca-Folgen freuen. Um 20.15 Uhr geht es beim Sender Vox los mit der Episode "Los Angeles vs. Mallorca". Darin zieht es Rodolfo mit Ehemann Marc von Berlin auf die Insel. Der gebürtige Brasilianer tritt seit 14 Jahren als Drag Queen "Ruda Puda" auf und will mit seiner Show nun Mallorca erobern. Ob ein Neuanfang auf der Insel in diesen schwierigen Zeiten wohl der richtige Schritt für den Bühnenkünstler ist?

Bei Familie Gülpen hat Tamara ihren Marco endlich davon überzeugt, aus der Ballermann-Bude auszuziehen. Doch die Suche nach einer neuen Bleibe auf Mallorca ist nicht ganz einfach. Auch ihr kleiner Auswanderer-Sohn Giulio hat neue Herausforderungen zu meistern: seinen allerersten Kitatag auf der Insel. Ebenfalls Teil der Folge: Familie Bonaventura, die in Los Angeles um ihre Zukunft kämpft. Mallorca pur auch in der zweiten Folge Im Anschluss gibt es um 22.10 Uhr noch einmal Mallorca pur: Die Folge "Viva Mallorca!" zeigt bei mehreren mehr oder minder bekannten Auswanderer-Pärchen und Familien, was es Neues gibt. Caro und Andreas Robens haben eine Geschäftsidee, wie sie als Fitnesspaar auch in möglichen Lockdown-Zeiten Geld verdienen können. Im "Iron Diner" gibt es allerdings Ärger: Die beiden beenden die Partnerschaft mit Kim Beeker und Ercan Ayebe. Wie geht es nun weiter? Auch die Sicht von Kim und Ercan, für die das Ende der Zusammenarbeit plötzlich kam, wird beleuchtet. Sie brauchen nun einen Plan B, haben aber schon viele Ideen: Sollen sie das Lokal in Cala Millor mit eigenem Konzept weiterführen? Eine Teststation daraus machen? Oder Feriengäste in ihr Haus aufnehmen? Wofür werden sich die Auswanderer am Ende entscheiden? In der Familie Wienhusen führen Mama Michi und Papa Frank ihre "Bar 95" in Cala Millor durch die erste Saison. Für ihre Kinder Luna und Kilian steht ein großer Tag an: Sie werden auf Mallorca eingeschult. Vor allem bei Kilian fließen deshalb Tränen, denn den kleinen Auswanderer holt die Vergangheit wieder ein: An seine Schulzeit in Deutschland hat er schlimme Erinnerungen. /bro