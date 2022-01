Ehedrama im Umkreis des spanischen Königshauses - Iñaki Urdangarin, der Mann von Infantin Cristina, hat eine außereheliche Beziehung. Aufgeflogen ist das Liebes-Aus, als die Zeitschrift "Lecturas" am Mittwoch (19.1.) Fotos des ehemaligen Handballnationalspielers veröffentlichte. Diese zeigten den 54-Jährigen beim romantischen Strandspaziergang mit einer blonden Frau.

Der Zeitschrift zufolge handelt es sich bei der Frau um eine Arbeitskollegin aus der Consultingfirma, in der Urdangarin seit knapp zwei Jahren arbeitet. Diese sei 43 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder, heißt es weiter. Infantin Cristina, die mit ihren Kindern seit Jahren in Genf lebt, habe schon seit längerem gewusst, dass die beiden eine Affäre hätten. "Es geht ihr gut. Sie hat sich schon ausgeweint", zitieren Medien eine ihr nahestehende Person. Urdangarins neue Freundin hingegen habe ihrem Mann die Affäre offenbar erst gestanden, als sie erfuhr, dass die Fotos veröffentlicht werden würden.

Haftstrafe bis zum 1. Mai

Urdangarin verbüßt noch bis zum 1. Mai eine Haftstrafe. 2017 wurde er in Palma de Mallorca wegen Unterschlagung, Hausfriedensbruch, Betrug, zwei Steuer­delikten und Einflussnahme bei seinen dubiosen Geschäften auf Mallorca mit der angeblich gemeinnützig arbeitenden Nóos-Institut verurteilt. Dabei ging es unter anderem um Unregelmäßigkeiten beim Bau der Palma Arena, in die auch der ehemalige balearische Ministerpräsident Jaume Matas verwickelt war. Urdangarin ist seit 2020 Freigänger, seit vergangenem Sommer muss er auch nicht mehr im Gefängnis in der Provinz Ávila übernachten.

Die Königsschwester Cristina war damals nicht strafrechtlich belangt worden, da sie zwar von den unterschlagenen Geldern ihres Mannes profitiert, aber angeblich nichts Konkretes von ihnen gewusst habe. Eine für sie verhängte Geldstrafe von 265.000 Euro wurde später um rund 130.000 Euro gesenkt.

Herzog von Palma de Mallorca

Urdangarin und die Tochter von König Juan Carlos I. sind seit 1997 verheiratet. Damals bekam Cristina von ihrem Vater den Titel "Herzögin von Palma" zugeteilt. Offiziell sind die Titel des spanischen Königshauses nicht auf die Ehepartner übertragbar. Dennoch war Urdangarin allgemein als "Herzog von Palma" bekannt und wurde auch in Mitteilungen des Königshauses als solcher bezeichnet. 2015 entzog König Felipe VI. im Zuge der Korruptionsaffäre den Titel - und damit auch indirekt ihrem Mann. /pss