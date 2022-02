Bei der aus dem TV-Format "Goodbye Deutschland" bekannten Auswanderin Danni Büchner hat es mit der Liebe wieder nicht geklappt: Sie und Auswanderer-Kollege Sohel Abdoulkhanzadeh sind schon wieder getrennt. Das hat die 43-Jährige am Montagabend (31.1.) in der RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" bekannt gegeben. Abdoulkhanzadeh soll per Social-Media-Nachricht mit ihr Schluss gemacht haben.

Erst vor kurzem hatte die Auswanderin ihre Beziehung zu dem „Goodbye Deutschland“-Kollege offiziell gemacht. Zuvor war bereits wochenlang über ihr Privatleben gerätselt worden. Als die Moderatorin des RTL-Formats, Olivia Jones, dann das Wort "Beziehung" in den Mund nahm, ruderte Danni Büchner jedoch zurück: "Wir waren in einer Kennenlernphase, manchmal entwickeln sich Dinge durch äußere Umstände in eine andere Richtung." Auch Abdoulkhanzadeh bestätigte die Trennung später auf seinem Instagram-Kanal.

"Wir sind zu verschieden"

"Das, was ihr aktuell jetzt in den Medien hört über Danni und mich ist leider wahr. Es hat sich herauskristallisiert, dass wir zu verschieden sind, und dass das Ganze zwischen uns nicht funktionieren wird, da wir in vielen Dingen einfach zu verschieden sind und einfach andere Ansichten haben", so der Auswanderer in dem sozialen Netzwerk.

Büchner sei eine "wundervolle und besondere Person", so der Auswanderer, der in Arenal die Cocktailbar Chucca betreibt weiterhin. "Ich wünsche ihr auf jeden Fall alles Liebe und Gute", so seine Worte. Zu genauen Beweggründen, die zur Trennung geführt haben, wolle er jedoch nichts preisgeben und bittet die Öffentlichkeit diesbezüglich um Verständnis.

Bekannt geworden ist Daniela Büchner an der Seite von Jens Büchner durch das Vox-Auswandererformat "Goodbye Deutschland". Sie lebt seit 2015 mit ihren fünf Kindern im Osten der Insel. Im November 2018 verstarb ihr Mann Jens Büchner im Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca an Lungenkrebs. Seit dem Tod ihres Mannes zieht Danni Büchner die gemeinsamen nun fünfjährigen Zwillinge sowie ihre drei älteren Kinder alleine groß.

Neue Liebe für Melanie Müller?

Auch Ballermann-Sängerin Melanie Müller, die erst vor kurzem die Scheidung von ihrem Ex-Mann Mike Blümer eingereicht hatte, sorgt derzeit für Schlagzeilen, was ihr Liebesleben betrifft. Obwohl erst seit zwei Monaten Schluss ist mit ihrem Ex-Mann, ist das Ballermann-Sternchen offenbar frisch verliebt. Am Wochenende teilte die Sängerin in dem sozialen Netzwerk Instagram ein Foto, das sie sehr vertraut mit einem Mann zeigt. Dazu postete sie ein Herz-Symbol. Später verriet sie gegenüber dem Sender RTL, dass es sich dabei um ihren neuen Freund handelt: "Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben. Das ist genau das Richtige gerade."

Wie die "Bild"-Zeitung nun erfuhr, handelt es sich bei dem neuen Mann an ihrer Seite um einen 52-jährige Immobilien-Unternehmer aus Leipzig namens Andreas. Im „Sat.1 Frühstücksfernsehen am Sonntag“ verriet sie dann, dass sich beide schon eine Weile kennen. „Er kümmert sich sehr gut um mich und meine Kinder und ist sehr lieb. Schauen wir mal, wie es weitergeht.“

Vergangenen Woche verbrachten die beiden bereits ihren ersten gemeinsamen Urlaub in Dubai. Dabei ist die Trennung von Mike Blümer gerade mal zwei Monate her. Der wiederum soll in der Zwischenzeit bei Müllers einstiger bester Freundin untergekommen sein. Es wird spekuliert, dass Blümer und sie anbandeln.

Melanie Müller ist seit 2014 mit Mike Blümer verheiratet, die beiden haben zwei Kinder. Auf Mallorca arbeitete Müller zuletzt als Schlagersängerin, zudem betrieb sie Würstchenbuden an der Playa de Palma und in Peguera. /sw